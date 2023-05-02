Прикрыть "Телеграм" или развивать контент. Как решить политическую проблему экономическими методами

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У большинства политических проблем находятся экономические причины. Возьмем контент в "Ютубе".

"Гугл" платит копейки украинским блоггерам за просмотры. Этих денег не хватает на развитие каналов. Рекламный рынок в Украине мал, поэтому на интеграциях ты тоже не заработаешь суперденег, чтобы закупать себе супероборудование.

В России блоггеров финансировали и крупные клиенты ("Альфа банк", "Авиасейлз" и др.), и государственные заказчики. Поэтому в проектах типа "Дудь" или "Редакция" работают десятки сотрудников. Операторы, редакторы, журналисты.

Есть деньги их содержать. Брать в аренду или покупать блэк меджики, иметь командировки по всему миру.

Украинский контент в "Ютубе" должен стать более уважаемым и денежным

Политическая проблема (трансляция российских нарративов) обусловлена экономической причиной (в Украине мало денег на развитие качественного контента).

Поэтому вместо "регулирования "Телеграма" (инициатива Минкульта) нужно искать деньги на развитие украинского контента.

Дотации, переговоры с "Гуглом" об увеличении оплаты за просмотры.

И следует понимать — чем хуже бизнесу в Украине, тем меньше денег из-за рекламы он передает авторам контента.

Сам контент у нас есть. "Укрютюбпроект", Плинский, Дурнев, Птушкин, "Бомбардир", "Хащи", Новосилецкий, Pressing, WAS, "Истории для взрослых" и еще немало.

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