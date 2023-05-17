Оружие, деньги, НАТО. В чем преуспел Владимир Зеленский во время европейского турне

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13-15 мая состоялись визиты Президента Зеленского в Италию, Ватикан, Германию, Францию и Великобританию. Такого большого и интенсивного дипломатического турне Владимира Зеленского не было, пожалуй, за все время его работы в должности Президента Украины. Вопрос историкам украинской дипломатии — было ли что-то подобное у его предшественников?

Безусловно, мы стали свидетелями чрезвычайной дипломатической активности руководителя украинского государства. Чем она была вызвана?

В каждом отдельном визите были свои конкретные цели. Например, перед визитом в Германию Президент Зеленский очертил эти цели очень лаконично: "Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность". Схожие цели, с некоторыми особенностями каждой конкретной страны, были и во время визитов в Италию, Францию и Великобританию.

Обратите внимание на то, что объединяет Италию, Германию, Францию и Великобританию, и, соответственно, формировало похожую повестку дня в переговорах украинской делегации с руководством этих стран. Все четыре страны являются не только влиятельными членами ЕС и НАТО, но и членами "Большой семерки" (G-7). А уже через несколько дней — с 19 по 21 мая — состоится саммит лидеров G-7 в Хиросиме. И для нас было важно донести позицию и потребности Украины до лидеров отдельных стран "Большой семерки" в преддверии этого саммита.

Безусловно, в любых переговорах Президента Зеленского с лидерами других стран на первом месте — вопросы оружия, особенно сейчас, перед началом наступления Вооруженных Сил Украины. И очень символично, что как раз накануне приезда главы украинского государства в Берлин Правительство Германии сформировало очередной и рекордный пакет военной помощи для поддержки Украины на сумму около 2,7 миллиарда евро. Для сравнения напомню, что до 24 февраля 2022 г. Германия вообще не поставляла Украине какое-либо летальное оружие. Также мы помним колебания правительства Германии в вопросах поставки Украине танков и другого тяжелого оружия. И вот такие положительные перемены.

Об оружии и ПВО Президент Зеленский договорился и в Италии. Вечерний блиц-визит главы украинского государства в Париж 14 мая принес договоренности о поставках Украине уже в ближайшие недели десятков бронемашин и легких танков. 15 мая уже в Великобритании было договорено о поставках Украине ракет ПВО и сотен новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км. В Великобритании договорились и об обучении украинских пилотов уже летом. Продолжается работа по формированию "коалиции истребителей". Как и в предыдущей истории с "танковой коалицией", для ее результативной реализации еще нужно определенное время.

Во время визитов в Рим, Берлин, Париж и Лондон обсуждались и вопросы макроэкономической поддержки Украины не только сейчас, но и в послевоенный период. Во всех указанных европейских столицах подтвердили участие своих стран в восстановлении Украины после завершения нынешней войны. В данном контексте также напоминаю, что уже в эти дни — 15-16 мая — в Лондоне проходит очередная международная конференция по восстановлению Украины.

Еще одна тема, объединяющая визиты Президента Зеленского в четыре крупных европейских страны, — это вопрос европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Германия, Франция и Италия являются наиболее влиятельными странами ЕС. Украина готовит политическую почву для решения о начале переговоров по вступлению в Евросоюз. Визиты Президента Зеленского в Рим, Берлин и Париж, в частности, направлены и на решение этой задачи. А вручение Президенту Зеленскому премии Карла Великого, воспринимаемого как прадеда объединенной Европы, является еще одним символическим подтверждением, что Украину уже де-факто считают частью большой европейской семьи. Между тем, эта премия вручается как раз за весомый вклад в объединение Европы. И очень важно, что сейчас ее получил Президент Украины.

Но на сегодняшний день еще более важным приоритетом для Украины является вопрос перспективы членства в НАТО. В преддверии вильнюсского саммита НАТО, который состоится в июле текущего года, дипломатические усилия Украины сосредоточены в первую очередь именно на этом вопросе. Понятно, что пока идет нынешняя большая война, НАТО не будет обсуждать немедленное вступление Украины в Альянс. Но нужно определять алгоритм дальнейших действий в этом направлении сразу после завершения войны. Украина последовательно, шаг за шагом, расширяет коалицию сторонников вступления нашей страны в НАТО. Конкретным результатом в этом контексте стало подписание Президентом Зеленским и канцлером Шольцем совместной декларации, в которой Берлин выразил поддержку движения Украины к членству в НАТО. Сходная декларация была подписана также с Францией. Для сравнения напомню, что в 2008 г. именно Германия и Франция заблокировали предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО. Сейчас мы видим обратную ситуацию, хотя еще нужно поработать над согласием этих стран на ускоренное движение Украины в НАТО.

Отдельная и наиболее сложная тема, которая обсуждалась в Риме, Берлине и Париже — тема мира, мирных переговоров и условий завершения войны между Россией и Украиной.

Самой первой и интригующей стала встреча с Папой Фото: Офіс президента

Наибольшую интригу вызвала встреча Президента Зеленского с Папой Римским Франциском. Вокруг "мирной миссии" понтифика много разговоров, еще больше конспирологии. Однако за словесным туманом почти не просматривается конкретика. Встреча Президента Украины с главой римско-католической церкви была важна именно для прояснения этой запутанной и недостаточно определенной ситуации. Украинская делегация должна была понять позицию Понтифика относительно его "мирной миссии" и, в свою очередь, четко сформулировала свою позицию по мирным переговорам. Президент Зеленский заявил украинскую позицию в этом вопросе очень конкретно: "Нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир".

О справедливом мире было заявлено и в Берлине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вывод российских войск является необходимым условием для установления мира в Украине. Тема справедливого мира, наверное, обсуждалась и в Париже во время встречи президентов Франции и Украины. Очень важно, что лидеры всех четырех крупных европейских стран, посещенных Президентом Зеленским, публично поддержали формулу мира руководителя украинского государства.

Во время каждого зарубежного визита Президент Зеленский благодарил наших партнеров за помощь — военно-техническую, макроэкономическую и гуманитарную, в частности, за предоставление убежища украинским беженцам от войны. И это не формальное протокольное действие, а искренняя эмоциональная благодарность. Слова благодарности, встречи с журналистами и представителями общественности — это еще и форма налаживания эмоциональной связи не только с властью отдельных стран, но и с их обществами.

Личные добрые отношения с лидерами отдельных стран имеют огромное значение для продвижения национальных интересов. Это очень заметно на примере Италии. Сколько было негативных прогнозов по приходу к власти в Италии коалиции правых партий. В России очень надеялись, что это склонит политику Италии к Москве и разрушит единство западной коалиции. Но этого не вышло. Очень заметно, что нынешний Премьер-министр Италии Джорджия Мелони с большим уважением и симпатией относится к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она ворвалась в политический Олимп так же стремительно и неожиданно, как нынешний руководитель украинского государства. Между политическими лидерами двух стран сложились хорошие личные отношения, и это положительно влияет на отношения между Украиной и Италией. За почти 15 месяцев войны между Россией и Украиной явно в позитивную сторону изменились и отношения между Президентом Зеленским и руководителями Германии — Федеральным канцлером Шольцем и Президентом ФРГ Штайнмайером. Нынешний визит руководителя украинского государства в Германию подтверждает и усугубляет эту тенденцию. Отношения Зеленского с Макроном вообще начались еще во время президентских выборов в Украине и стали одним из факторов современной европейской политики. Визит Президента Зеленского в Великобританию стал наглядным подтверждением дружеских отношений лидеров двух стран, что в конце концов дает и значительные внешнеполитические результаты. Премьер-министры Великобритании меняются, а вот партнерские отношения наших стран и дружба их лидеров остаются неизменными.

Интенсивная дипломатия Президента Зеленского является его фирменным стилем. Но не менее важно, что он дает и конкретные результаты.

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