Конец ракетного террора. Когда у Украины появится своя мощная оборонная промышленность

Россия чувствует себя безнаказанной, нанося один ракетный удар за другим. Почему так происходит и когда это кончится, объясняет экономист и блогер Павел Верновский.

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Давайте откровенно. Массированные ракетные обстрелы за последний месяц — это не агония режима, как некоторые хотят думать.

Во-первых, россияне действительно смогли нарастить производство ракет. Несмотря на санкции. А во-вторых, эти обстрелы используются с двойной целью. Сломать нашу волю и помешать контрнаступлению.

И тут мне почему-то вспоминается отрывок из книги военного теоретика Карла фон Клаузевица "О войне".

"Есть два обстоятельства, которые, кроме полной невозможности сопротивляться, могут служить мотивом к заключению мира. Первое сомнительность успеха, второе — слишком высока его цена.

В войнах, где ни та, ни другая сторона не может совсем лишить собственного противника способности сопротивления, мотивы к заключению мира у обеих сторон то возрастают, то уменьшаются в зависимости от оценки вероятности будущих успехов и требуемой издержки усилий".

Конец этому может положить только по-настоящему сильная Украина Фото: ТАСС

А теперь давайте переведем эти слова в наши реалии.

Весь этот ракетный террор и сама война в целом будет продолжаться до тех пор, пока Россия будет ощущать нашу слабость и верить в то, что рано или поздно поддержка Запада уменьшится.

Весь этот ракетный террор будет продолжаться до тех пор, пока Россия не почувствует, что война делает Украину существенно сильнее. Не благодаря западному оружию, а благодаря тому, что у нас, несмотря на этот террор, развивается ВПК. Что у нас увеличивается производство оружия. Что за короткое время Украина благодаря западным технологиям смогла совершить такой рывок, который им никогда не снился!

И чтобы весь этот прогресс стал заметен на поле боя. Когда у нас начнут появятся орды дронов-камикадзе, разведывательных дронов. Когда мы достигнем паритета по количеству тех же снарядов. Когда они увидят, как каждый украинский рабочий может производить в 3-4 раза больше оружия, чем российский (именно такая разница в производительности между западом и Россией). Когда на границе с Россией и Белоруссией начнут появляться мощные укрепления обороны. Когда они начнут понимать, что каждый следующий день боя принесет им такие потери, которые невозможно будет мгновенно восстановить.

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