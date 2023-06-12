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Россияне перешли в контрнаступление. Что нужно знать об информационной войне противника
В ожидании украинского контрнаступления россияне организовали мощное информационное давление. Журналист Вадим Денисенко рассматривает четыре направления их активности на этом фронте.
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Россияне перешли в информационную контратаку. Что об этом нужно знать.
- Ключевая военная задача россиян на летнюю кампанию — не допустить серьезной потери территории. Непотеря территории уже будет считаться победой. Собственно, главный внутрироссийский нарратив прошлых 15 месяцев, "главное, чтобы не стало хуже", теперь переносится на все военные действия.
- В последние дни россияне сменили главного военного спикера: вместо Конашенкова сводки с фронта озвучивает лично Шойгу. Он открыто лжет, но это не имеет никакого значения: среди лжи они начинают централизованно насыщать информпространство правдивыми видео, к сожалению, неизбежных потерь и с нашей стороны. По сути, россияне сейчас начали применять тактику тысячи побед, когда малейшие их достижения будут тиражироваться, как победы уровня Сталинграда или взятие Берлина. Такую тактику они применяли уже после выхода из Херсона, когда каждый день они рассказывали о продвижении на 50 метров и захвате коровников в уже давно мертвых селах. Но сейчас будут смещаться нарративы.
- Главный нарратив этой информации: "Мы (россияне) легко уничтожаем западную технику. И это связано с большим умением россиян и, не в последнюю очередь, происходит потому, что украинцы не научились ею эффективно управлять". И этот нарратив расшивается для четырех аудиторий: российской, украинской, западной и антиамериканской.
- Относительно украинской аудитории, которая ужасно любит зрады и, к сожалению, перегрета мифами о "распределении лежаков в Ялте", эти удары могут стать довольно болезненными, особенно на фоне уже запущенной россиянами кампании о том, что они гораздо больше и выносливее. Поэтому, мне кажется, очень важно уже сейчас понимать, что российская информкампания уже началась, и попытаться просто реалистично смотреть на жизнь. Да, для многих будет больно осознать, что легкой прогулки в Крым нет и не может быть. Но возвращение в реальность и потеря завышенных ожиданий — это основа спокойной и логической точки зрения на все российские информационные провокации.
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