Оккупанты застряли. Когда Россия возобновит наступление под Купянском и где

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На Бердянском направлении, судя по всему, командование противника начало реагировать на ситуацию на участке с. Приютное — с. Заветное Желание. 247-й десантно-штурмовой полк (дшп) противника "обживает" позиции западнее с. Заветное Желание, а северо-западнее с. Володино разворачиваются 2 батальона 114-го мотострелкового полка (мсп), из состава 127-й мотострелковой дивизии (мсд) 5-й общевойсковой армии (ОВА).

Таким образом, становится очевидно, что противник наращивает прочность своей обороны на отрезке между с. Приютное и с. Заветное Желание. Причем, явно пытается ее эшелонировать. Этого не происходило бы, если командование противника не чувствовало угрозу своему Старомлиновскому узлу обороны со стороны западного фланга.

На данный момент там уже действуют:

1) в первом эшелоне

- часть лиофланговых подразделений 60-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр);

- часть боеспособных подразделений 394-го мсп;

- 71-й мсп;

- 247-й дшп.

2) во втором эшелоне

- 336-я отдельная бригада морской пехоты (обр МП);

- 136-я омсбр (вероятно будет использована, как "гарнизон" с. Старомлиновка);

- 114-й мсп.

Со стороны с. Ремовка и с. Новозлатополь эту группировку прикрывают подразделения 34-й омсбр и 143-го мсп.

Есть еще один нюанс, по этому направлению, который наталкивает на определенные размышления — противник начал сосредоточение в районе с. Старомлиновка подразделений 218-го танкового полка (тп) все той же 127-й мсд — основного соединения 5-й ОВА.

Поэтому, можем констатировать, что за исключением 57-й омсбр (которая сейчас "активно стачивается" на Бахмутском направлении в районе с. Курдюмовка), почти вся 5-я ОВА противника УЖЕ задействована на Бердянском направлении. И это, как по мне, очень неплохая новость. Ведь это самое мощное объединение всего Восточного военного округа (Вс.ВО) РФ.

2. На Купянском направлении у противника что-то начало "не складываться". Честно говоря, я еще вчера ожидал возобновления атак подразделений 15-й омсбр противника по дирекции с. Сергеевка — с. Новосергиика, но этого не произошло. Более того, передовые подразделения противника, отойдя из с. Надежда, начали закрепляться восточнее нее, а по направлению на с. Ковалевка, даже немного отступили.

Однако, как по мне, я думаю в ближайшее время противник с позиций на своем плацдарме на р. Жеребец, который тянется от с. Сергеевка до с. Нововодяное, силами 15-й и 21-й омсбр таки возобновит атаки.

Наиболее вероятными дирекциями их будут:

- в сторону с. Первомайское, севернее дороги Сватово — Боровая;

- в сторону с. Островского (или в сторону островских прудов);

- и на с. Твердохлебово.

Севернее, очевидно, противник продолжит "возню" вокруг с. Стельмаховка и района южнее нее (рубеж Мясожаровка — Андреевка).

Ну и очевидно, "веселая парочка" в виде 7-го мсп и 27-й омсбр противника также попытаются, наконец, взять "надоедливое" с. Новоселовское. Думаю, они эту "проблему" попытаются решать с помощью атак с юга (от с. Кривошеевки, вдоль дороги на Купянск), ну и конечно — в сторону с. Берестовое, севернее с. Новоселовское.

3. На Токмакском направлении, в районе с. Роботино противник прилагает "титанические" усилия, чтобы удержать это село. И понятно почему, в случае его освобождения ВСУ, они смогут практически приступить к преодолению главной линии обороны противника на этом направлении, которая проходит здесь между с. Новопрокоповка — с. Вербово.

Позавчера, на участке наступления передовых подразделений ВСУ противник, с этой целью, провел локальную (тактическую) перегруппировку своих сил и средств — часть подразделений 1430-го мсп ТрВ отошла в само с. Роботино, а в полосу обороны этого полка был перемещен из района "неатакованного" с. Копани еще один дополнительный батальон БАРС-11.

В общем, очевидно, что в течение ближайших дней, на этом направлении будет решаться вопрос "ширины отрезка соприкосновения" наступающих передовых подразделений ВСУ с главной линией обороны противника.

Подразделения 42-й мотострелковой дивизии противника, из состава 58-й ОВА, которые собственно и составляют основу обороняющихся на этом направлении войск противника, попытаются "максимально сузить" этот отрезок. Но, вопрос заключается в том, что у командования 58-й ОВА для этого очень ограниченный "инстурментарий", причем, уже настолько, что оно вынуждено перегруппировывать на тактическом уровне свои подразделения с "неатакованных" участков на "атакованные".

Немного подытожим.

Честно говоря, я не совсем сейчас понимаю логику российского командования, относительно его действий на оперативном уровне в Южной операционной зоне.

- Очевидно, войска 58-й ОВА противника сейчас находятся в достаточно сложном положении. Ее обе дивизии (19-я мсд и 42-я мсд) втянуты и ведут тяжелые оборонительные бои, причем в условиях явного "резервного дефицита" и уже достаточно длительное время. Не задействованной ПОКА остается только ее 136-я омсбр, которая окопалась в районе с. Старомлиновка на Бердянском направлении, все остальные части и соединения армии УЖЕ втянуты в изнурительные и длительные бои.

- В то же время, очевидно, что соединения 35-й ОВА, 36-й ОВА противника (первая ошивается вокруг г. Пологи, вторая — "обороняется" в районе с. Новодонецкое, с. Керменчик, с. Новомайорское) задействованы в "оборонительной операции", скажем так, "не на полную мощность своих возможностей". К первой это относится в большей степени, чем ко второй.

- Так, наступление ВСУ на Бердянском направлении осуществляется "в стык" двух российских армий — 5-й и 36-й. Поэтому, в случае с 36-й ОВА, решение российского командования понять еще можно, ее 37-я омсбр уже введена в бой (между с. Урожайное и с. Новодонецкое), а 5-я отдельная танковая бригада (отбр) "вот-вот" будет ведена, вероятно, по направлению с. Керменчик — с. Новодонецкое.

Честно говоря, я вижу только две возможные причины того, почему командование противника, до сих пор, не взяло, по крайней мере, одну омсбр из состава 35-й ОВА для использования в полосах обороны дивизий 58-й армии, чтобы облегчить ее положение:

- или российскому командованию явно не хочется ослаблять район обороны вокруг г. Пологи, причем, ни при каких обстоятельствах;

- либо оно НЕ считает ситуацию, как с резервами, так и в целом, в оперативном отношении в Южной операционной зоне настолько критической для себя, что требует "снимать с себя последнюю рубашку".

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