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Еще больше налогов. Зачем власти закручивают гайки и чем это обернется

Украинскому обществу до конца войны была обещана более простая налоговая система, напоминает экономист Вячеслав Черкашин. А в итоге — возвращение проверок и общее усиление налогового пресса…

Вячеслав Черкашин
Вячеслав Черкашин
Эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики
eye 79
налоги, деньги, монеты
Рост налогов представляется украинской власти неизбежной реальностью
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Taxed Enough Already

Последняя неделя принесла понимание того, что наши экономические власти бесконечно далеки не только от народа, но и от действующей ситуации в стране. Наши печаль-управленцы, что месяц назад без колебаний уничтожили обещанную обществу до конца воины более простую налоговую систему без проверок, штрафов и кассовых аппаратов, предстали гротескными персонажами, почти победившими коррупцию, и искренне полагающими, что упрощенная система налогообложения учета и отчетности есть исключительно сборище махровых уклонистов и мошенников.

В их понимании, будущее Украины ограничено рассуждениями государственной политики на голом экономическом расчете прироста доходов бюджета, а основная цель-2023 в сфере налогов — осененная благословением МВФ Национальная стратегия доходов 2024-2030 гг.

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Ужесточение налоговой политики — вот что ждет, в итоге, украинский бизнес
Фото: СБУ

Неизбежность более тяжелого налогообложения преподносится Украине реальностью по умолчанию. Иными словами, на ближайшую семилетку в приоритете — не Новый курс, Великое общество или Государство всеобщего благосостояния, а исключительно Мобилизация Доходов Бюджета (МДБ).

МДБ — это громкий вызов украинскому среднему классу через сoming out политиков к самых вредным, анахроничным и ядовитым идеям: ограничения упрощенной системы, агрессивному сбору налогов как безальтернативному способу роста доходов казны, дальнейшая сплошная фискализация, постоянное наращивание административного давления и государственного контроля. Контрреволюция здравого смысла.

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