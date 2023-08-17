Безопасность и жизнестойкость. 9 принципов, по которым будут отстраивать города Украины после войны

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9 принципов построения современного города

Месяц назад я спросил читателей о том, что бы вы хотели иметь в современном украинском городе, отстроенном после войны в концепции 3B — "build back better" (отстроить лучше, чем было до этого, а не просто восстановить то, как было до 24 февраля).

С тех пор я прочитал / просмотрел более 15 книг об урбанизме современных городов (отдельно сделаю пост о книгах) и сформулировал из идей этих книг 9 ключевых принципов современного города, которые для меня (экономиста, а не урбаниста) вписываются в эту концепцию 3B. Внизу эти принципы:

1. Безопасность и жизнестойкость (Secure and Resilient): обеспечение безопасности и устойчивости города имеет первостепенное значение в условиях военного положения. После войны и нашей победы риски безопасности, к сожалению, особо никуда не уйдут. Поэтому безопасный город должен быть готовым эффективно реагировать на широкий спектр вызовов, включая войну, угрозы безопасности, стихийные бедствия (климатические изменения тоже увеличиваются). Это требует комплексных планов защиты города, реагирования на чрезвычайные ситуации, регулярного обслуживания инфраструктуры и проактивных программ готовности общества. Развивая сотрудничество между государственными учреждениями, военными службами, службами быстрого реагирования и общественными организациями, город может построить надежную сеть, которая может быстро объединяться во время опасности и быстро решать кризисы.

2. Ориентация на человека (Human-Centric): проектирование городов вокруг благополучия и содействие счастью их жителей имеет важное значение для создания пространств, где люди могут целостно процветать. Приоритет счастья в городском планировании ведет к более здоровым, более вовлеченным жителям и способствует эффективной жизнедеятельности и успеху города. Город, ориентированный на человека, предоставляет приоритет общественному здоровью, и должен иметь возможность предлагать доступные медицинские услуги и среду для психического благополучия. Город должен ценить образование и непрерывное обучение для любого возраста горожан, предоставляя возможности для развития навыков и экономического роста. Город, который сосредотачивается на физических, умственных и социальных потребностях своих жителей, воспитывает динамичное, связанное и устойчивое сообщество. При проектировании удобных для прогулок улиц, зеленых насаждений и оживленных общественных зон в таких городах надо иметь в виду важность содействия социальным связям, принадлежности к обществу и сообществу.

3. Экономическая самодостаточность (Economically Self-Sufficient): экономическое разнообразие и самодостаточность являются фундаментальными факторами долгосрочного процветания города. Нам нужен бизнес и предприниматели в городе — крупные, средние и малые, местные, мультинациональные, в сфере производства и услуг. Город, который способствует экономическому росту через местный бизнес, промышленность и инновации, уменьшает зависимость от внешних факторов, в том числе от государственного бюджета, а также становится более устойчивым к внешним вызовам. Поощрение экономических моделей сотрудничества, таких как индустриальные технологические парки, совместные платформы и сотрудничества и коворкинги, повышает эффективность использования ресурсов и связи между общинами в городах. Культивируя разнообразный экономический ландшафт, такие города могут выдерживать экономические волны и предоставлять своим жителям широкие возможности для работы, заработка и благополучия.

4. Устойчивость и зеленая экономика (Sustainable and Green): внедрение принципов устойчивого развития и интеграция зеленой инфраструктуры являются жизненно важными для будущего города в современном мире. Устойчивые практики помогают минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить ресурсы города. Зеленый город должен отдавать приоритет возобновляемым источникам энергии, эффективным системам переработки/утилизации отходов и защиты природной среды обитания. Развивая зеленые зоны и парки, городское сельское хозяйство (местные сады) и эффективные варианты транспортировки, город может улучшить качество воздуха, уменьшить выбросы углерода и создать более здоровую городскую среду как для жителей, так и для природы. Если современный город не ориентирован на зеленую экономику, он не сможет быть профинансирован в среднесрочной перспективе.

На месте разрушенного города должно возникнуть нечто лучшее

5. Инновационность и смарт (Innovative and Smart): инновационный и умный город должен использовать самые современные технологические достижения для улучшения городской жизни. Интеллектуальная инфраструктура, такая как интеллектуальные электросети и эффективные транспортные сети, должна способствовать созданию более адаптивной городской среды. Применяя принятие решений на основе данных и цифровые решения, город может не только оптимизировать свои услуги и ресурсы, обеспечивая прозрачность управления, но и также улучшить безопасность для своих граждан (смотри первый принцип). Однако этические вопросы, киберзащита/защита прав жителей и конфиденциальности также должны учитываться при развитии и интеграции технологий в местное планирование.

6. Инклюзивность и мобильность (Inclusive and Mobile): содействие инклюзивности и мобильности должно гарантировать, что город будет доступным и удобным для всех жителей. После войны и возвращения наших героев домой это чрезвычайно важно для Украины. Современная урбанистическая теория утверждает, что проектирование районов со смешанным землепользованием (жилые, коммерческие и рекреационные территории) должно улучшать и поощрять удобство для прогулок пешком и уменьшать потребность в длительных поездках на транспорте. Приоритет доступности и мобильности благодаря общественному транспорту, удобным для пешеходов улиц и универсально спроектированным пространствам гарантирует, что люди любого возраста смогут легко передвигаться по городу. Справедливое распределение инфраструктуры, ресурсов и услуг между районами должны уменьшать диспропорции и неравенство, способствуя социальной сплоченности (social cohesion), которая также нужна послевоенной Украине.

7. Соблюдение европейской концепции Bauhaus (Following the European Bauhaus Concept): европейская концепция Bauhaus подчеркивает целостные принципы дизайна и планирования отдельных зданий и целого города, которые отдают приоритет устойчивости, эстетике и культурной интеграции. Такой подход поощряет создание гармоничной городской среды, которая органично сочетает в себе природу, культуру и технологии. Сознательно и профессионально учитывая принципы формы и функции, город может культивировать и развивать свою собственную особую идентичность (против идеи Черемушек в советском планировании), обеспечивая при этом благосостояние своих жителей и баланс для окружающей среды.

8. Культурная активность (Culturally Vibrant): воспитание культурного разнообразия обогащает социальную структуру и ткань города. Украина достаточно разнообразная страна, а война принесла массовую вынужденную внутреннюю миграцию наших граждан. Таким образом, после войны наши города должны быть способны ценить и уважать традиции, языки и художественное самовыражение своих жителей, даже если они не жили в этих городах до войны. Это позволит не только усиливать социальную сплоченность, но и увеличивать внутренний туризм и экономические возможности городов. Поддерживая культурные мероприятия, фестивали и креативные пространства, город может создать среду, в которой жители с разным происхождением будут чувствовать себя ценными и связанными.

9. Управление гражданами города (Socially Empowered by Citizens): прозрачность, подотчетность и привлечение общественности для управления является одним из ключевых факторов развития успешного города. Расширение возможностей граждан для активного участия в городском планировании, принятии решений в вопросах развития общества способствует развитию чувства собственности и гордости. Когда жители имеют право голоса в формировании политики, результативные инициативы являются более эффективными и отражают потребности и стремления людей. Способствуя привлечению граждан, город создает прочную основу для общего и инклюзивного будущего.

Понятно, что эти принципы должны адаптироваться к местным условиям и также реагировать на меняющиеся потребности общества. Но при разработке послевоенных местных стратегий нам все же надо сочетать гибкость с теоретическими подходами, которые уже разработаны в других странах. А для этого надо их изучать, читать и анализировать.

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