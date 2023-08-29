По примеру Израиля: почему Зеленский прав насчет продолжительности войны

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Почему победа — это не всегда конец войны?

Даже при череде успешных побед Израиля над арабскими государствами маховик конфликтов и столкновений не остановился, а напротив, получает все новые обороты.

Последняя "ракетная война" продолжалась десять дней, с 10 по 20 мая 2021 года, в которые осуществлялись атаки на сектор Газа. В течение этого периода лишились жизни 248 палестинцев и 12 израильтян. Посредническими усилиями Египта было достигнуто перемирие.

Однако можно ли утверждать, что мирные договоренности гарантируют, что ракеты из сектора Газа больше не полетят на Израиль? Это сомнительно. История современного Израиля доказывает, что завершение войны не всегда означает конец конфликта, а победа не всегда обеспечивает безопасность.

Война за право на существование страны

Современный арабо-израильский конфликт возник практически в момент объявления Израилем независимости в 1948 году. Война за независимость продолжалась до 1950 года, а после этого Израиль проводил многочисленные военные операции в ответ на провокации.

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Кровавые войны на Святой земле. Израиль против арабов и Палестина против Израиля

Следует упомянуть Суэцкий кризис 1956-1957 годов и Шестидневную войну 1967 года, которая стала еще одной значимой войной после Суэцкого кризиса.

Но можно ли считать, что это конец? Конечно нет, история показывает, что цикл конфликтов продолжается.

Война на истощение в 1967-1970 годах между Израилем и Египтом, СССР, Иорданией, Сирией и Организацией освобождения Палестины. Война Судного дня в октябре 1973 года с арабскими государствами во главе с Египтом и Сирией. Две Ливанские войны 1982 и 2006 годов. И это только часть истории...

Каждая война Израиля завершается отстаиванием права на существование. Так же, как это делает сейчас Украина.

Для Украины эта война — это также борьба за право на существование, которая завершится только тогда, когда противник признает свои ошибки и суверенность страны.

Это одна из причин, почему война может затянуться. Вот еще несколько причин, которые так же продлевают военные действия.

Реваншизм

Стремление к реваншу часто приводит к катастрофе. История Второй мировой войны является примером этого — комплекс негативных последствий Первой мировой войны, которую вела Германия, вызвал начало Второй мировой войны. Экономические проблемы, идеологические столкновения и слабость управления привели к трагедии.

Аналогично в истории Израиля были реваншистские настроения, приведшие к террористическим актам и экстремистским движениям. Теракты в израильских городах поражали своей жестокостью.

Россия также ставит все на карту. Однако в случае поражения ее ждут два возможных сценария: смена власти и развитие демократической направленности — или рождение еще более жестокого тирана, который продолжит насилие над соседними странами.

Ненависть

Долгосрочные войны стимулируют взаимную ненависть между народами и нациями, которые находятся в конфликте, за исключением некоторых случаев.

События во время российско-украинской войны показывают, как настроения общества могут измениться под влиянием конфликта. После аннексии Крыма и войны на Донбассе значительная часть украинцев стала воспринимать Россию как врага.

Эта "россия-враг" может закрепиться в сознании на долгое время и передаваться поколениями. Аналогично в России может укрепиться идея "Украина — это часть России".

Таким образом, наличие ненависти является еще одним фактором, который поддерживает новые конфликты.

Когда война закончится?

Хотя Фрэнсис Фукуяма утверждал, что "конец истории" придет вместе с прекращением идеологических конфликтов, реальность свидетельствует об ином результате.

Победа добра над злом не всегда указывает на конец войны. Иногда это открывает ящик Пандоры для новых форм зла.

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