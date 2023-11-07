Украину загнали в цугцванг. Почему неудачи на фронте — не результат конфликта Зеленского и Залужного

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К сожалению, за всеми попытками свести наши проблемы к тем или иным фамилиям игнорируется объективная основа того состояния дел в динамике войны, которое наблюдаем — а именно то, что, в отличие от кампании 2022 года, в текущей кампании политические задачи, имеющиеся боевые возможности и способы их применения не находятся в балансе. Наоборот — фактически политическое и военное противоречат друг другу. Об этом уже писал в начале недели, но, наверное, надо повторить.

Так вот. Политически, в 2023 году у нас — необходимость освобождать свои территории в рамках классической наступательной операции. Не сидеть в обороне и контратаковать, как это было в кампании 2022 года, а вот именно классическая наступательная операция. Потому что если нет, то фиксация линии, о которой нам намекали еще в ноябре 2022 года.

Но с точки зрения имеющихся возможностей и способов их применения, это — война, где наступать — это вызов, и, наоборот, оборона доминирует — выявить и уничтожить скопление сил и средств противника легче, чем создать и применить соответствующее скопление сил и средств.

И вот здесь конфликт в основе военно-стратегического поведения, который, собственно, и описал Главком ВСУ. С одной стороны — необходимость проводить масштабные наступательные действия, а с другой — то, что это вызов в текущих условиях.

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А на это все наложилось еще и то, что партнеры созрели к решению дать нам вооружение под чисто наступательную группировку, и пока реализовали решение, Московия создала эшелонированную систему обороны с препятствиями. Поэтому возникла ловушка ожиданий партнеров, которые ждали значительного прогресса, а его, однако, удовлетворить оказалось сложно.

По сути, на начало июня 2023 года Украина оказалась в цугцванге. Представить, что мы в июне 2023 года осмелились бы сказать, что считаем наступление нецелесообразным, трудно. А то, что наступать — это вызов, тоже стало очевидно со всеми вытекающими последствиями.

Ясно, что все на нервах, потому что вот такой вот конфликт между политическими и военными моментами. И проблема не в фамилиях.

Поэтому давайте примем это, выдохнем и не будем генерировать эмоции, которые ничего не решат. И наоборот, будем думать, как максимизировать шансы на успех.

Дикси.

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