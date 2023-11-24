Шило на мыло. Кто захватит природные ресурсы Украины после войны вместо олигархов?

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Друзья, поговорим о том, как после войны не утратить "право первородства" на основные природные ресурсы своей страны.

В прежние годы, природные богатства Украины принадлежали олигархам, которые с помощью инструментов политического лоббизма захватывали самые лакомые куски и добивались минимального налогообложения, в частности, платили мизерную ренту.

В качестве иллюстрации приведу такой пример.

На мировых пиках цена на железную руду достигала 200 дол. за тонну. Добыча в Украине 40 млн. тонн означала выгоду нескольких собственников ГОК-ов в размере 8 млрд. дол. в год.

С которых несколько олигархов заплатили в украинский бюджет всего лишь 2 млрд, но гривен!

В формате олигархического лоббизма Украина никогда не перейдет к модели выпуска более сложной продукции: нашим ФПГ будет выгодно экспортировать лишь сырье, в лучшем случае полуфабрикат — слябы и квадратные заготовки.

Но после войны ситуация рискует не стать лучше. Вместо олигархов и их ФПГ придут транснациональные корпорации (ТНК). Вместо олигархического лоббизма через ручных депутатов — придет транснациональный лоббизм через посольства и ручных министров.

То есть, если украинскими природными ресурсами будут владеть ТНК вместо ФПГ — просто поменяем шило на мыло.

Более того, ТНК будут платить еще меньше налогов, так как исчезнет важная составляющая политической конкуренции между ними, которая присутствовала между олигархами.

В результате будет еще меньше налогов и рабочих мест, и еще большая оффшорная оптимизация. Плюс загрязнение окружающей среды, лоббизм в отношении низких природоохранных требований.

С другой стороны, бессмысленно возвращать и олигархическую форму природопользования, которая является одной из самых токсичных.

Так что же делать?

Запускать модель кластерного развития с акцентом на "вытягивание" из сырья максимальной добавочной стоимости.

Инструментом такой политики могут стать технологические парки на стыке реального сектора экономики, науки и образования. С государственным центром трансферта инноваций и инвестиций в ядре кластера.

Это позволит, в том числе, совместить спрос реального сектора экономики на трудовые ресурсы с кадровым предложением системы образования.

Сейчас данное взаимодействие у нас полностью отсутствует: выпускаются тысячи студентов, которые не могут работать по профессии.

Государство тратит огромные ресурсы на систему образования, но этот стимул не трансформируется в развитие экономики, а является, по сути, субсидированием экспорта рабочей силы из Украины.

Государство готовит множество специалистов - но они не находят себе применения на родине Фото: Скриншот

Со стратегией и тактикой определились: кластерная модель и технологические парки.

А что с базисом?

Ключевым драйвером развития в Украине должен стать биотехнологический кластер.

Это не только первичная переработка аграрного сырья в масло или биотопливо. Но и растительный белок, изоляты, аминокислоты, биодобавки, комбикорма и т.д.

То есть это кластер на стыке аграрного сектора, пищевой промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, химии, фармацевтики, науки, биосектора, топливной промышленности, ИТ, сектора образования и т.д.

Тут задействуется не только ресурс в виде плодородия земли, но наращивание добычи природного газа для производства удобрений и развития химической промышленности.

Почему бы не создать научные ядра этого мегакластера на базе наших ВУЗ-ов: Национального университета биоресурсов и природопользования, Национального университета пищевых технологий, Национальной академии аграрных наук с использованием ее земель для реальных научных исследований с трансфертом инноваций в рамках созданного мегакластера?

Еще одним важнейшим кластером может стать литиево-машиностроительный: добыча лития, производство аккумуляторных батарей (Запорожский аккумуляторный завод) и электромобилей (Запорожский автомобилестроительный завод).

Естественно, это не должен быть аналог советского "Запорожца", а сборка электромобилей по лицензии одного из ведущих мировых производителей, но при условии локализации производства на уровне не менее 50% от себестоимости.

Кроме этого, у нас есть и потенциал для производства графита, который активно используется при производстве электромобилей.

Сюда можно подключить и коммунальный машиностроительный кластер под коллективный заказ украинских городов на новую коммунальную технику на базе электродвигателей.

Еще один кластер — титановый, с использованием месторождений титана, принадлежащих ранее олигарху Фирташу, и производственных мощностей Запорожского титано-магниевого комбината.

Кластер в виде ядерного "полуцикла".

То есть не только добыча урановой руды, но и ее обогащение, производство ядерного топлива и тепловыделяющих перегородок (ТВЭЛ).

Все разговоры о том, что нам "не дадут" — от лукавого.

Казахстан развивает точно такой же ядерный "полуцикл" на базе своих месторождений урана: добыча, топливо, ТВЭЛ.

Здесь есть еще и важнейший элемент национальной безопасности, причем не только энергетической.

Ядерное топливо становится дефицитным в свете роста в мире ядерной генерации, а у нас четыре атомных станции.

Но есть еще и вопрос национальной, стратегической безопасности.

Знаете, когда закончились широкомасштабные индо-пакистанские войны (их было три)? Когда Пакистан потерял Восточную Бенгалию (сейчас суверенный Бангладеш) и часть Кашмира.

Только тогда, когда и Индия, и Пакистан разработали ядерное оружие.

Я не призываю к отмене безядерного статуса Украины. Но нападать на страну, которая может очень быстро выйти на производство ядерного топлива для нескольких бомб, причем страну, обладающую ракетными технологиями, желающих не будет.

Тем более, что вступление в НАТО для нас в ближайшие годы малореально. Как показывает опыт Финляндии, свой исторический шанс можно ждать и 70 лет.

Ядерный полуцикл с акцентом на мирный атом, но с опцией разворачивания в военную составляющую, плюс ракетные дальнобойные технологии, будут лучшей гарантией для нас, чем обещания западных партнеров в формате очередного будапештского меморандума.

Для переориентации бизнеса на кластерную модель нужны государственные стимулы: компенсация инжиниринговых и маркетинговых исследований, гранты на стартапы, компенсация части тела кредитов и процентов по ним, взятых на CAPEX, то есть капитальные затраты.

Плюс налоговый маневр — возмещение НДС лишь при экспорте товаров с высоким уровнем добавочной стоимости; введение пошлин на экспорт сырья.

Здесь даже можно провести интересный налоговый эксперимент, как в "Дия.Сити", но с акцентом на кластеры и налог на добавленную стоимость (НДС).

Речь идет о ликвидации НДС на внутрикластерных технологических цепочках поставок. То есть, пока товарная стоимость от сырья двигается к полуфабрикату и далее к готовой продукции, нет налогообложения НДС. Лишь при выходе из кластера, товар облагается налогом на продажу в размере 5%.

Это может вычленить кластеры из нашей ямы в виде схематоза с НДС и дать существенный стимул для их (кластеров) развития.

Уже из перечня упомянутых кластеров видно, что почти вся Украина становится биотехнологическим мегакластером.

А промышленные кластеры (литий, титан, уран) формируются в Приднепровском территориально-экономическом районе, в котором формируется своеобразный реновационный индустриальный ромб: Днепр — Запорожье — Кривой Рог — Кременчуг.

То есть, в виде ядра, сформированного в Запорожской и Днепропетровской областях, которые сильно пострадали в результате этой войны.

Формирование кластеров может стать для этих регионов волшебной палочкой нового Возрождения.

Важно

Америка нас не научит. Почему Украина сама должна сформулировать картину своего будущего

Что ждет нас в противном случае, если модель кластеров не будет реализована в Украине?

Приведу такой пример.

Читаю новость:

"Турецкая Onur Group планирует инвестировать минимум $50 млн в добычу украинского природного графита, который используется для производства автомобильных аккумуляторов. Период окупаемости инвестиций – 5–10 лет."

"Спис Украина", которая входит в группу Onur Group, получила спецразрешение Госслужбы геологии и недр Украины на добычу графитовой руды на Буртинском месторождении в Хмельницкой области".

То есть, один из подрядчиков "Большого строительства" вдруг решил стать добывающей компанией и заняться графитом?

Зачем ему это нужно?

Потому что Турция планирует перевести свое автомобилестроение на производство электромобилей.

А для этого необходимо сырье, в том числе и графит.

Но зачем нам отдавать туркам свои недра?

Мы, что, идиоты?

То есть весь токсикоз в виде загрязнения окружающей среды останется у нас, а турки получат рабочие места и добавочную стоимость. И мы еще и у Турции будем сырьевым придатком?

Подумайте об этом очень глубоко и расскажите друзьям.

Нам нужна страна добавочной стоимости и капитализации, со сложной экономикой и структурированным рынком труда для возврата наших трудовых мигрантов.

А не страна, из которой будут вытягивать все соки в виде сырья и оставлять здесь разрушенную экосистему.

Ведь нам здесь жить.

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