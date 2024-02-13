Союз богатых. Какие цели у объединения Индии, Швейцарии и Норвегии

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Мастер-класс от Индии, как надо раскрывать свой внутренний рынок и подписывать соглашения о зоне свободной торговли.

Недавно я писал, что Индия станет крупнейшим и, пожалуй, последним, крупным девелоперским проектом Запада в 21 веке. Что существенно ослабит шансы других стран на привлечение инвестиций Запада.

США и Великобритания предлагают Индии инвестиции в "Путь специй" для создания глобальной альтернативы китайскому Новому шелковому пути.

ЕС предлагает Индии создание Зоны свободной торговли.

Но Индия в качестве партнера внезапно выбирает Европу и не выбирает ЕС...

Стоп, скажете вы, что он, вообще, несет, как такое может быть?

Может.

Изначально, было начато два проекта евроинтеграции: континентальный и британский.

Британский проект быстро проиграл, и Британия стала участником континентальной модели, из которой потом вышла.

А от британского проекта остался осколок в виде Европейской ассоциации свободной торговли, в которую сейчас входят только четыре страны: Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

У всех этих стран есть мозги, а у двух — еще и большие деньги.

Например, в Национальном резервном фонде Норвегии накоплено более триллиона долларов, полученных от экспорта нефти и газа.

А у Швейцарии есть мировая резервная валюта (швейцарский франк) и сверхмощная банковская система.

Но эти страны готовятся к смене мировой парадигмы.

Норвегия — до окончания нефтяной эры.

Швейцария — к завершению эры классического, фиатного банкинга и появлению мира цифровых валют, включая крипту. Что приведет к образованию принципиально нового финтеха.

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Им нужны обыватели, а у нас только герои: почему путь Украины в Европу будет очень долгим

Это только в Украине думают, что зерновой век будет продолжаться вечно. Этим мы повторяем ошибку Речи Посполитой 17-18 века. Как видим, наше зерно не так уж и нужно в мире, учитывая развитие технологий.

Но вернемся к Индии.

Bloomberg пишет о том, что: "Индия близка к заключению уникального торгового соглашения, в рамках которого небольшая группа европейских государств инвестирует до 100 млрд долл. в течение 15 лет в обмен на облегченный торговый доступ к самой населенной стране мира".

Речь о заключении соглашения о зоне свободной торговли между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли, то есть с четырьмя странами: Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.

Теперь Индия планирует зафиксировать юридические обязательства сторон по инвестированию.

"Если соглашение будет достигнуто, оно станет первым случаем подобного инвестиционного обязательства, вписанного в договор о свободной торговле с Индией".

Это позволит создать более одного миллиона новых рабочих мест.

Для Швейцарии и Норвегии — это возможность получить доступ к огромному рынку сбыта и запустить мощные проекты промышленного развития, адаптированного к шестому технологическому укладу.

Кстати, Швейцария уже имеет конкурентную промышленность. Теперь промышленная платформа на новейших технологиях может быть создана и в Норвегии.

Численность населения здесь не проблема — вспомним Словакию.

Для Германии — это может быть еще одним ударом по отношению к ее глобальным перспективам.

Германия уже потеряла ось Берлин — Москва — Пекин. Теперь может потерять и нерожденную ось Берлин — Анкара — Дели.

А теперь вопрос:

Какой объем инвестиций был вписан в соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС? Какой прирост рабочих мест произошел в Украине после заключения соглашения о ЗСТ с ЕС?

Ответ на первый вопрос: ноль.

Ответ на второй вопрос: отрицательное значение.

Это не означает, что соглашения о ЗСТ не надо подписывать. Но это означает, что при заключении таких соглашений надо иметь мозги и способность защищать свои национальные интересы.

А не постоянно прогибаться под изменчивый, внешний мир...

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