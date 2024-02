Вспомним настроение весны 2022. Как Украине найти силы пережить падение помощи Запада

Экономист Ярослав Романчук анализирует падение помощи Запада Украине, которое уже стало тенденцией. Он призывает не обращать на это внимание, а вспомнить драйв весны 2022 года, когда вся страна объединилась в страстном желании победить врага.

Состояние помощи Украине от США и Европы. Время для всеукраинского shakeup

Kiel Institute for the World Economy опубликовал очередной мониторинг предоставления США и ЕС помощи "Ukraine Support Tracker — Methodological Update & New Results on Aid "Allocation" (Febr. 2024)

https://www.ifw-kiel.de/…/Methodological-Update-Feb…

Обязательства США достигли пика в конце 2022 г. Американцы обещали выделить на поддержку Украине 67,71 млрд евро. В первой половине 2023 г. (январь–июль) среднемесячное фактическое выделение ресурсов составило 2,82 млрд евро. Затем произошло резкое сокращение помощи в период с августа до декабря 2023 г. Она составила 0,47 млрд евро в месяц. По мнению авторов доклада, выделение новой помощи Украине не будет до принятия соответствующего закона Конгрессом. За два года общий объем гуманитарной помощи от США составил 2,5 млрд евро. Это примерно равно объему военной помощи, которую выделала Америка в месяц.

По состоянию на 15.01.2024 г. обязательства ЕС по помощи Украине составили 144 млрд евро. Фактически выделено помощи на 77,21 млрд евро. Между обязательствами и фактом образовался большой разрыв, ~50% суммы обязательств. С февраля 2022 Европа последовательно опережала США по объему выделенных ресурсов. По состоянию на 15.01.2024 г. выделенная помощь Европы (страны и организации) составила 88,7 млрд. Для сравнения: США выделили 66,1 млрд евро (~ на 25% меньше). При этом США пока впереди по выделяемой военной помощи. Америка выделила военной помощи на 43,2 млрд евро, на 2 млрд евро больше, чем европейские страны.

В первые месяцы российской агрессии самыми большими поставщиками военной помощи из Европы были Британия и Польша. По состоянию на 15.01.2024 г. скандинавские страны (Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия) и Германия — два самых больших поставщика военной помощи Украине. Скандинавские страны предоставили военной помощи на 9,12 млрд евро, Германия — 9,36 млрд евро. С середины 2023 г. военная помощь Британии стала меньше 5 млрд евро. "Мы практически не нашли доказательств того, что Польша посылала большие объемы военной помощи в течение последнего года". Военная помощь Италии и Франции — меньше 2 млрд евро от каждой страны.

Мы попали в очень опасный временной зазор. С одной стороны, нацистская Россия прет в атаку, бросая в Украину тонны пушечного мяса. Введенные Западом санкции такие дырявые, что позволили России в 2023 г. существенно увеличить ВВП. Он у нее — более $2 трлн. Так что выделять $140–170 млрд в год на войну российский агрессор может. Путину и его варварской банде все равно, сколько своих граждан бросать в топку войны, миллион или два.

США погрузились во внутренние распри и разборки. Страна политически расколота и накалена до предела. Не до Украины, не до НАТО, не до Европы и мира. Здесь опасный уровень деградации системы образования и информационного рынка. Плюс вседозволенность синдиката "Большое Государство — Большой бизнес" из категории "слишком-большой/важный-чтобы-обанкротиться".

Европейский Союз медленно начинает понимать, что американский зонтик безопасности уходит, а нацистская Россия нагло продолжает вести войну за передел мира и разрушение Запада. За 30+ лет культура трудолюбия, инновационности и достижений трансформировалась в культуру "главное — участие", "лишь бы не обидеть", "все люди — братья, в том числе животные и растения", а также "все относительно: то ли враг, то ли друг, то ли агрессор, то ли жертва". Евросоюз просыпается и начинает понимать новую реальность. В ней против врагов нужно не гневными заявлениями воевать, не постановлениями с осуждением, а современным оружием.

А у нас остро не хватает оружия. Мы за столько лет не смогли организоваться (мы, как Государство, представителей которого выбирали), чтобы у себя построить военные заводы. Мы за два года российской агрессии восстановили довоенную бюрократию и схематоз, но не смогли воспользоваться интеллектуальным ресурсом всего западного мира, чтобы создать качественные институты управления. Мы увлеклись прожектами восстановления страны после войны, вернулись к бюджетному дерибану, а позаботиться о непрерывности военной и материальной помощи не сумели.

Наконец, состояние такого важного нематериального актива как доверие. В начале полномасштабной военной российской агрессии в Украине доверие было на беспрецедентном уровне. Общества к власти, власти к бизнесу, бизнеса к ВСУ — все мы были братья по оружию, братья против агрессора. Были, конечно, паршивые овцы, но они боялись даже хвост свой показать. Предельно высоким был уровень доверия и поддержки Украины Западом, не только полисимейкерами, но обычными людьми.

За два года слова поддержки остались, а вот с делами стало явно хуже. Страны, которые в начале войны виделись основными стратегическими партнерами, стали почти сторонними наблюдателями. С одной стороны, оно и понятно. Психологическая усталость, рост издержек жизни, инфляционные ожидания, да еще "зеленые" пугают катаклизмами. С другой стороны, это в первую очередь нам надо, чтобы правда об Украине и нацистской России была по всему миру. Нам категорически не нужны конфликты с Британией, Польшей, Чехией или Америкой. Здесь мы явно недорабатываем, особенно в контексте информационной войны, которую рашисты ведут по всему миру.

Наступило время серьезной, глубокой работы над ошибками. Почивать на лаврах некогда. Старые лавры тускнеют на фоне новых вызовов. Самое время встряхнуться, вспомнить тот необыкновенный драйв, в котором находилась вся страна в первые месяцы войны. Самое время прекратить внутренние склоки и разборки, бесчисленные конференции по тому, как мы будем делить шкуру еще не убитого медведя. Пора, наконец, перевести экономическую политику в режим военного положения, прекратить делать вид, что война, которая грозит захватом украинских городов и земель, — это дело ВСУ. Только тогда, когда мы сами встрепенемся, зажжемся, воспрянем духом, нам реально, а не бумажно, ресурсно, а не формально, начнет помогать весь свободный мир.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

