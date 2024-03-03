2024-й год — начало новой реальности. Как искусственный интеллект заставил говорить Джоконду

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Связь с реальным миром будет теряться и постепенно стремиться к нулю. Начиная с 2024 года. Конечно, в той части и в той степени, в которой вы смотрите на мир сквозь мониторы ваших устройств: смартфонов, компьютеров и телевизоров. А мы уже потребляем львиную долю информации о событиях в мире именно через устройства, и с каждым годом будем потреблять ее только больше. Так что старому доброму "реальному миру" можно уже стесняться сказать "до свиданья" и задуматься над тем, как жить в новом.

Все, что вы видите и слышите, теперь может быть НЕ настоящим, а сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. Отличить реальное от нереального будет практически невозможно. И это та новая реальность, в которую мы сейчас вступаем.

Вот EMO — новая разработка, которую только что представил Institute for Intelligent Computing, Alibaba Group. Напомню, что Alibaba — это одна из крупнейших китайских публичных компаний. Китай вообще очень продвинут по части ИИ.

EMO позволяет создавать портретные видео, имитирующие мимику лица человека на основе звука. Т.е. вы просто водите исходное изображение (любую фотографию или картину), затем добавляете звук голоса: разговор или пение. На выходе вы получаете видео с выразительной мимикой и различными позами головы. При этом можно генерировать видео-аватаров, создавать видео любой продолжительности в зависимости от длины входного аудио.

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