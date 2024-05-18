Рынок криптовалют: как решить проблему налогообложения виртуальных активов в Украине

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Турция демонстрирует огромное желание выйти из Серого списка FATF (попала туда еще в 2021 году). Но из 40 мировых стандартов финансовой прозрачности только вопрос надлежащего регулирования криптоактивов остается нерешенным. Анонсированный еще в ноябре прошлого года законопроект по регулированию криптовалютного рынка по состоянию на середину мая так и не вынесен на рассмотрение парламента, но его ключевые нормы, в частности относительно условий налогообложения, уже стали известны:

транзакции с криптовалютой будут подпадать под действие налога на банковские и страховые операции по ставке 5%;

физические лица будут обязаны декларировать свои доходы в криптовалюте, но внимание, по ставке 0%.

Подход очень осторожный, но оправданный.

Во-первых, желание государства контролировать (через декларирование) и облагать налогами не станет преградой для дальнейшего развития и стабильности крипторынка. Напомню, более половины жителей Турции сегодня инвестируют в криптовалюты, считая их надежным средством сохранения сбережений на фоне инфляционных штормов. В то же время банкротство крупнейшей турецкой криптобиржи Thodex из-за хищения $2 млрд очень пошатнуло веру в надежность рынка.

Важно

А расчет — криптовалютой. Какие важные изменения ожидают сферу виртуальных активов в Украине

Во-вторых, граждане получают стимул в виде ставки 0% для "дружественной" легализации своих криптодоходов. То есть, скорее всего, кейс будет удачным и для государства и для налогоплательщика.

О необходимости искать пути более взвешенного и гармоничного подхода постоянно забывают в украинском правительстве. В частности, пункт 4.3.13 Национальной стратегии доходов до 2030 года (НСД утверждена распоряжением КМУ от 27.12.2023 № 1218-р, которую, кстати, надо немедленно пересматривать как крайне неудачную и недружественную к бизнесу и экономике в целом и даже петиция уже существует), формально предлагает обществу призыв к цивилизованным переговорам: "В течение 2024 года с привлечением международных партнеров по развитию провести анализ различных вариантов налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте". Но месяцем ранее это же правительство, которое тогда писало НСД, вносит законопроект № 10225-1 от 17.11.2023, предлагающий рынку и обществу жесткую регуляторно-фискальную криптореформу, а именно:

многочисленные обременительные регуляции, в частности по финансовому мониторингу;

налогообложение под 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военного сбора);

прямой запрет на применение виртуальных активов как средства платежа в Украине.

Украине крайне нужны win-win решения, а не достижение целей государства или его отдельных представителей любой ценой. По аналогичному сценарию уже погубили "налоговую амнистию", "налог на выведенный капитал" и "военную реформу начала 2022 года".

Выход из ситуации:

прекратить ссоры за то, кто будет надзирать за рынком, для чего Правительству немедленно отозвать законопроект 10225-1, как и НКЦБФР с его аналогичным по идеологии проектом № 10225;

действительно, честно и прозрачно начать поиск оптимальных вариантов налогообложения виртуальных активов. Площадки КМУ и ВРУ, к сожалению, не выглядят надежными в смысле незаангажированности, поэтому либо Офис бизнес-омбудсмена, либо Офис Президента (конечно, есть еще несколько вариантов) были бы хорошими модераторами процесса трансформации крипторынка.

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