Начали бить чаще: как изменилась тактика ракетных ударов РФ в первой половине июня

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В первой половине июня 2024 года российские оккупационные войска уже провели четыре ракетные атаки, что по своей частоте значительно отличается от показателей прошлых месяцев. Свидетельствует ли это о том, что командование РОВ для ударов по Украине выбрало новую тактику, или причиной таких изменений может быть что-то другое? Давайте разберемся.

Но сначала стоит вспомнить о том, какие средства и в каком количестве, а также как часто Россия применяла по нашей стране за эти две недели.

Основные удары наносились 1, 7, 12 и 14 июня. Если в течение предыдущих месяцев между атаками выдерживалась пауза неделю-полторы-две, то в июне пауза сократилась до 2-5 дней.

По номенклатуре применяемых средств:

Х-101/555/55 — 54 применены, 46 сбиты;

Х-47М2 "Кинжал" — 2/1;

9М723 ОТРК "Искандер-М" — 10/0;

9М728 ОТРК "Искандер-К" — 5/3;

КРМБ "Калибр" — 10/4;

Х-59/69 — 6/3;

"Шахед"-131/136 — 225/208;

неустановленного типа — 4/1.

Самым масштабным по количеству использованных оккупантами средств поражения был удар 1 июня, когда только ракет было применено 54, а дронов-камикадзе Shahed-131/136 — 47. И после этой атаки началось более частое применение, но с гораздо меньшим боекомплектом.

Например, 7 июня враг запустил всего пять ракет Х-101/555/55, а 12 июня ракетная компонента состояла из шести средств поражения разного типа и одного — неустановленного типа, который попал по административному зданию и жилой застройке в Кривом Роге, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В ночь на 14 июня было применено суммарно 14 ракетных средств поражения и 17 дронов-камикадзе. Основным направлением для удара была Хмельницкая область — Староконстантинов.

Куда целят оккупанты?

Чаще всего ракетному террору подвергались Днепропетровская и Николаевская области, а затем Харьковская и Одесская. Причем это касается как единичных ударов, так и массированных/с ограниченным боекомплектом.

Последние имели строго определенную и неизменную цель — поражение объектов энергетики и аэродромов. Именно в таких ударах РОВ продолжают применять ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 9М723 ОТРК "Искандер-М", а их могут перехватывать только зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.

То есть любой важный удар оккупанты в обязательном порядке усиливают ракетной компонентой, которую в большинстве областей Украины ПВО не может перехватить. И это не является чем-то новым в их тактике нанесения ударов по важным, в понимании командования РОВ, объектам. Приоритетом их ракетного террора давно являются объекты гражданской инфраструктуры, энергетика и аэродромы.

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Частота нанесения ударов

В тактике нанесения ударов с паузами в несколько дней тоже нет ничего принципиально нового. В 2023 году (с конца апреля) российские оккупационные войска реализовывали именно такую тактику — предварительно накопив ракеты, а затем растянув на несколько месяцев регулярные удары каждые 2-3 дня, но в основном ограниченным боекомплектом.

Не исключено, что сейчас враг реализует аналогичную тактику, но в условиях более проблематичного накопления ракет и при учете опустошения складов с советскими запасами.

В частности, процесс производства ракет в России не продемонстрировал какого-то феноменального роста и остается на уровне прошлогодних показателей:

Х-101/555 — в среднем до двух ракет в сутки;

КРМБ "Калибр" — от 20 до 30 ракет в месяц;

9М723 ОТК "Искандер" — до 20 ракет в месяц;

Х47М2 "Кинжал" — в среднем одна ракета в неделю.

Из всего этого списка особую настороженность вызывают КРМБ "Калибр", которых из-за крайне редкого применения в РОВ накоплено больше, чем Х-101/555/55, вместе взятых. Также есть риски возобновления ударов ракетами П-800 "Оникс". Но в обоих случаях эти удары со стороны оккупационных войск также не будут иметь массового характера из-за ограниченных возможностей применения носителей (в первом случае) и ограниченного количества пусковых (во втором).

То есть при желании учащения ударов российскому командованию следует учитывать собственные возможности производства — возможности выйти за пределы ограниченного БК у них нет.

Выводы

Российские оккупационные войска кардинально не меняли тактику нанесения ударов по территории Украины. В общем, на третий год войны они испытали множество вариантов повышения эффективности ударов через прорыв противовоздушной обороны ВС ВСУ. Также они неизменны в категориях объектов, которые подвергаются ударам, а именно: энергетическая инфраструктура, аэродромы, гражданские объекты/инфраструктура.

Даже если рассматривать вариант с выходом оккупационных войск на режим ударов с периодичностью 2-5 дней, но меньшим БК — это мы уже видели весной-летом 2023-го, но в значительно больших масштабах.

Россия не может в полной мере катализировать террор против Украины из-за ограниченности своих производственных и накопительных возможностей, которые разительно отличаются в 2024 году от периода 2022-2023 годов.

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