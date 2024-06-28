Горячие дни в Часов Яре. К чему ведут лобовые атаки ВС РФ

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Ситуация в Часике остается сложной.

Враг дополнительно продвинулся в микрорайоне "Канал".

Наши воины делают все возможное и невозможное, чтобы оккупант не реализовал свои планы и не захватил полностью микрорайон с последующим форсированием канала.

В общем, город условно можно разделить на 4 части:

микрорайон "Канал" — восточная часть, которая находится на восточном берегу от канала Северский Донец-Донбасс, в этой части города только этот микрорайон, все остальные на западном берегу от канала. Застройка — комбинированная: частный сектор и многоэтажки;

микрорайон "Новый" — западнее канала с одноименным микрорайоном и соединяет его с основной частью города;

центральная часть — западнее "Нового", включает промзону огнеупорного завода и железнодорожный вокзал. Застройка также комбинированная, есть большая территория промзоны;

частный сектор южнее центральной части, простирается фактически между Николаевкой и Ступочками. Заканчивается аж на трассе Бахмут-Константиновка.

Как видите, город довольно большой по площади, а также содержит много опорных участков, которые подходят для долговременной обороны.

Главное во всем этом — как можно дольше сдерживать оккупанта от форсирования канала.

Сейчас враг штурмует город в лобовую и очень быстро может потерять потенциал в городских боях, если не будет стабильного и объемного снабжения резервов.

А с ними проблема — потому что одновременно штурмовать Часик, Красногоровку, на авдеевско-покровском направлении, торецком направлении, Харьковщине, а также Купянск — это слишком было смело с точки зрения ресурсов.

Постепенно Силы Обороны возвращают врага к реальности. Дайте ребятам еще времени, все будет.

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