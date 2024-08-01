Путин идет ва-банк. Зачем РФ наращивает группировку до 690 тысяч

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Заключительная Часть Третья "о 690 тысячах".

Попробуем понять, как оно может повлиять на общий (стратегический) ход войны.

На первый взгляд, ответ лежит на поверхности.

Ведь увеличение численности российской стратегической группировки, действующей на территории Украины, ничего хорошего нам не принесет, по умолчанию. Особенно в контексте перспектив продолжения противником активных (в смысле наступательных) действий (операций) на определенных операционных направлениях.

Но на самом деле РЕАЛЬНАЯ, а не ПРИДУМАННАЯ ситуация с этой группировкой противника зависит не только от ее численности, а от целого ряда факторов. Главным из которых является методология ее использования.

В предыдущих двух частях я высказал свою точку зрения относительно двух основных моментов, связанных с этим ГИПОТЕТИЧЕСКИМ наращиванием численности группировки противника:

скорее всего, это возможно, преимущественно, в рамках реализации очередного этапа мобилизационного развертывания (мобилизации) ВС РФ. Иначе — либо придется растягивать во времени это наращивание (тогда срок "до конца 2024-го года" явно будет не выдержан), либо размеры и объемы этого наращивания придется существенно "пересматривать" (и, соответственно, планы, связанные с его использованием);

кроме того, как по мне, основным назначением наращивания численности российской стратегической группировки в Украине, вероятно, является попытка перейти от устойчивых, позиционных форм организации и ведения боевых действий к серии более или менее "глубоких" (по крайней мере оперативного уровня и масштаба) операций, с целью скорейшего завершения войны (принуждения Украины к принятию сформулированных пуйлом условий). В силу целого ряда причин внешнеполитического и ВНУТРЕННЕПОЛИТИЧЕСКОГО характера, Кремль стал спешить, и поэтому долговременная и масштабная война перестала быть для него "удобной" стратегией ее ведения.

Или как альтернативную причину этого наращивания численности российской стратегической группировки в Украине стоит рассмотреть стремление российского командования уже весной (летом) следующего года "парировать" очередную попытку Украины изменить свою стратегию ведения войны с оборонительной на наступательную.

И таким образом, доказать ее военно-политическому руководству (ну и, конечно, ее государств-партнеров) всю "бесперспективность" попыток "что-то изменить" в текущей военно-политической (стратегической) ситуации в войне. То есть невозможности "что-то вернуть" или "что-то отбить". И это, по мнению Кремля, очевидно, объективно должно побудить Украину и ее союзников "согласиться" на все "завоевания" Кремля.

Как по мне, первый вариант "основного назначения" озвученного генералом Сырским запланированного наращивания численности российских войск в Украине выглядит более вероятным, чем второй.

Просто потому, что "идеология" теории и практики советско-российской "школы" военного искусства требует поиска и применения наиболее активных и эффективных способов и методов "решительного разгрома войск противника".

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Подготовка решительного удара: зачем РФ наращивает численность своей группировки в Украине до 690 тысяч

Переход от позиционного "тяни–толкай" в тактической зоне с более-менее постоянной линией фронта, с надеждой на то, что противник (ВСУ и вообще Украина) как-то и когда-то "посыпятся", к серии "глубоких прорывов и охватов", в этом смысле является наиболее подходящей стратегией.

Хотя бы потому, что Кремль на сегодняшний день просто "сам для себя" не может гарантировать со стопроцентной уверенностью того, что Украине в какой-то момент могут прекратить помогать "враждебные буржуины" (которые, кстати, совокупно превосходят все ресурсные, экономические и технологические возможности Кремля вести затяжную войну, даже в дополнение с "частичным участием" Китая).

Вместе с тем, пытаясь определить характер влияния этого наращивания численности российских войск, развернутых в Украине, на общую (военно-политическую\стратегическую) ситуацию в войне, следует иметь в виду не только сугубо военную сферу, а целый ряд других, так или иначе связанных со способностью Кремля ее вообще вести, или "моделировать" свою стратегию в ней. Например, финансовую, военно-экономическую составляющую или социально-политическую, технологическую и т.д.

Относительно, собственно, военной сферы.

Такого рода наращивание численности стратегической группировки российских войск в Украине, озвученное генералом Сырским, очевидно, будет способствовать приобретению его командованием целого перечня возможностей и способностей.

Я их сейчас не буду перечислять все, но назову два, на мой взгляд, ключевых, в свете вышеописанного назначения этого наращивания и общего хода войны, а именно:

приобретению российским командованием возможности провести оперативное развертывание соответствующих наступательных группировок войск не только на 1–2 операционных направлениях, как сейчас, а как минимум на 3–4-х (пусть и в сравнительно ограниченном масштабе). 150–160 тысяч "тушек" — это по сути еще одна дополнительная группировка войск (ГВ), вполне сопоставимая с такими "монстрами", как "Запад", "Юг", или "Центр";

приобретению российским командованием возможности нарастить оперативную плотность своих войск (то есть увеличить средние показатели количества личного состава и боевой техники войск (сил) своих армий и армейских корпусов, развернутых в Украине и в непосредственной близости от нее), за счет чего не только эшелонировать боевые порядки своих войск на большем количестве направлений и участков, но и начать формировать в больших масштабах и интенсивнее резервные компоненты (на тактическом и оперативном уровнях, с чем у них на сегодняшний день, скажем так, существуют определенные сложности).

Однако вся эта "красота" имеет смысл исключительно тогда, когда российское командование действительно собирается менять основные формы и методы применения своих войск в войне с Украиной — с постепенного "прогрызания" украинской обороны в стиле "от посадки до посадки" на "стремительные и сокрушающие удары в глубину обороны противника", ну или тогда, когда возникнет реальная потребность снова "зацементировать" собственную оборону дополнительными резервами на каком-то операционном направлении, где, по его мнению, "ВСУ снова попытаются наступать".

Во всех других случаях это наращивание будет лишено смысла. Потому что увеличение "живой" (до определенного момента) силы, которая привлекается только для того, чтобы иметь возможность и в дальнейшем штурмовать "домик лесника" или "полпосадки под Часиком" приведет исключительно к тому, что и эти "гипотетические" 150–160 тысяч "источатся" так же, как и их предшественники.

Нет никакой разницы для "изменения общей ситуации в войне", сколько конкретно российских военнослужащих погибло, например, в боях за Волчанск — три, пять, десять тысяч, играет роль лишь соотношение между этими потерями и "качеством" (уровнем, объемом) достигнутого результата.

Бои за Волчанск стоили россиянам немало жертв Фото: Scanpix

Если вы положили (или в землю, или на койку в госпитале) в лобовых атаках для того, чтобы захватить треть пограничного городка, примерно где-то полнокровную дивизию, то, если вы не поменяете сам подход к такого рода своим действиям, а только увеличите численность штурмовых групп и рот, то, очевидно, желаемого успеха вы достигнете (если вообще достигнете) по крайней мере не с меньшими потерями.

Подведем итоги

Увеличение численности личного состава российской стратегической группировки войск, развернутой в Украине, безусловно, на общем ходе войны для нас с вами отразится "резко негативно". Ведь будет способствовать существенному расширению возможностей и способностей российского командования соответствующего уровня планировать, организовывать и проводить те или иные свои действия (особенно наступательного характера).

Однако влияние этого наращивания на общую ситуацию в войне вовсе не ограничивается исключительно военной сферой. Для нее имеет значение целый ряд "связанных" с этим ДРУГИХ факторов. Начиная с финансового (ведь эту ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ораву надо одевать, кормить, поить, наконец — вооружать и оснащать чем-то, это — средства, опять средства и еще раз средства), заканчивая социально-политическим.

По состоянию на середину февраля нынешнего года, по данным издания "Левый Берег", РФ УЖЕ потратила на войну с Украиной не менее 1,3 ТРИллиона американских долларов (из них по крайней мере 211 миллиардов — только на развертывание и содержание на оккупированных территориях своей стратегической группировки войск, когда она явно не дотягивала до 500 тысяч "голов", сейчас она больше, и на дворе далеко не ФЕВРАЛЬ). Добавление к этому отродью еще 150–160 тысяч "тушек" означает — добавление расходов, причем существенное.

При этом в самой РФ инфляция продолжает расти, промышленное производство, несмотря на просто "ахиренное вкачивание бабла" из российского бюджета в военное производство, продолжает "замедлятся" (темпы роста, которое "давал" тамошний ВПК, сначала стабилизировались и сейчас понемногу начали уменьшаться, они еще растут, но все меньше и меньше). С самим дефицитом "болотного" бюджета что-то также такое нехорошее происходит, да и вообще налоги на "болотах" кардинально растут.

А еще есть социально-политический фактор (этих ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ "витязей" на борьбу с "натовско-биндероФской гидрой" еще где-то и когда-то надо наловить, то есть мобилизовать, а это вряд ли вызовет в российском обществе особо положительные чувства и эмоции).

Ну и т.д.

Ну и в завершение — краткая оценка всего этого наращивания в стиле "несмотря ни на что...".

Мы имеем дело с "последней" попыткой Кремля изменить "парадигму войны" в стратегическом смысле. То есть достичь ИСТИННОЙ цели войны — ликвидировать Украину как государство.

Выбранный метод — растянутое во времени удушение.

Сначала военным путем заставить согласиться на окончание войны на своих условиях (для этого, собственно, и нужно это наращивание), после чего в Украине (или, лучше сказать, в том, что от нее останется), очевидно, начнутся, по мнению Кремля, "необратимые социально-политические процессы дезинтеграционного характера" относительно ее системы государственного управления и всего государственного устройства (что вполне вероятно). В конце Кремлю останется лишь "добить".

Поэтому нам стоит готовиться к очень динамично-напряженным ближайшим 5–6-и месяцам. Кремль, по сути, едет ва-банк. Его ближайшее и в настоящее время ГЛАВНАЯ задача — заставить Украину согласиться на их итоги войны.

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