Загадка плана Зеленского: чего ожидать от разговора президента Украины с топ-политиками США
Можно только гадать, из каких именно пунктов состоит план Зеленского, который он отправился презентовать в Вашингтон. Успех его миссии и будущее Украины зависят от того, что он скажет в ближайшие часы, считает политолог Максим Яли.
Чего ждать от грядущего визита Зеленского в США?
Что касается Джо Байдена, то выполнять обязанности президента США он будет до 20 января 2025 года. Поэтому говорить с ним президенту Зеленскому, конечно же, смысл есть. Особенно, учитывая то, какой большой промежуток времени в условиях войны он еще будет оставаться главой Белого дома, и то, что все решения относительно выделения военной помощи Украине принимает именно он, а не Камала Харрис как вице-президент.
Я не согласен, что Байден уже точно не примет важные решения. Наоборот, принимая во внимание, что у него заканчивается президентский срок и он не будет баллотироваться вновь, можно попытаться его переубедить. Опять же, на передний план может выйти тема президентского наследия во внешней политике, тем более, учитывая серию ключевых угроз в сфере международной безопасности. Но все убеждения должны быть аргументироваными и иметь долгосрочную стратегию с конкретными ожидаемыми результатами.
Пока нет подробностей плана победы Зеленского, но есть достаточно пессимистические ожидания, исходя из предыдущего опыта 2,5 года — того, как президент принимал все предыдущие решения. Поэтому тут все зависит от аргументов, которые предоставит украинская сторона.
Что касается Дональда Трампа, то ему, безусловно, как одному из двух кандидатов, которые имеют как минимум 50% шансов на успех, стоит также представить этот план. Тем более, учитывая его амбициозные громкие заявления относительно того, что он закончит эту войну в случае своей победы на президентских выборах еще до выступления в полномочия. То же самое касается Камалы Харрис. Встречу с ней нужно использовать для налаживания отношений в случае ее победы на выборах. Ей стоит детально объяснить ситуацию, варианты ее развития и каковы риски в случае поражения Украины в этой войне есть для США и для нее лично.
У меня ожидания от визита Зеленского в США сдержанные. Вспомним, что все ждали важных решений для Украины после встречи Джо Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером, а также, когда Энтони Блинкен вместе с главой МИД Британии Девидом Лэмми посещали Киев. Тогда у западных партнеров было желание увидеть этот план и стратегию ведения войны на ближайший год, но, видимо, убедительных аргументов Киев не предоставил, поэтому разрешение о нанесении ударов вглубь России от западных партнеров так и не появилось.
Но, учитывая предыдущий опыт, когда западные партнеры отказывались предоставлять нам многие виды вооружений, как это было с HIMARS, разного рода другими летальными видами вооружений, то постепенно, все равно, позитивные для нас решения принимались.
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