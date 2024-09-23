Загадка плана Зеленского: чего ожидать от разговора президента Украины с топ-политиками США

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Чего ждать от грядущего визита Зеленского в США?

Что касается Джо Байдена, то выполнять обязанности президента США он будет до 20 января 2025 года. Поэтому говорить с ним президенту Зеленскому, конечно же, смысл есть. Особенно, учитывая то, какой большой промежуток времени в условиях войны он еще будет оставаться главой Белого дома, и то, что все решения относительно выделения военной помощи Украине принимает именно он, а не Камала Харрис как вице-президент.

Я не согласен, что Байден уже точно не примет важные решения. Наоборот, принимая во внимание, что у него заканчивается президентский срок и он не будет баллотироваться вновь, можно попытаться его переубедить. Опять же, на передний план может выйти тема президентского наследия во внешней политике, тем более, учитывая серию ключевых угроз в сфере международной безопасности. Но все убеждения должны быть аргументироваными и иметь долгосрочную стратегию с конкретными ожидаемыми результатами.

Пока нет подробностей плана победы Зеленского, но есть достаточно пессимистические ожидания, исходя из предыдущего опыта 2,5 года — того, как президент принимал все предыдущие решения. Поэтому тут все зависит от аргументов, которые предоставит украинская сторона.

Опыт общения с Трампом у Зеленского есть Фото: Getty Images

Что касается Дональда Трампа, то ему, безусловно, как одному из двух кандидатов, которые имеют как минимум 50% шансов на успех, стоит также представить этот план. Тем более, учитывая его амбициозные громкие заявления относительно того, что он закончит эту войну в случае своей победы на президентских выборах еще до выступления в полномочия. То же самое касается Камалы Харрис. Встречу с ней нужно использовать для налаживания отношений в случае ее победы на выборах. Ей стоит детально объяснить ситуацию, варианты ее развития и каковы риски в случае поражения Украины в этой войне есть для США и для нее лично.

У меня ожидания от визита Зеленского в США сдержанные. Вспомним, что все ждали важных решений для Украины после встречи Джо Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером, а также, когда Энтони Блинкен вместе с главой МИД Британии Девидом Лэмми посещали Киев. Тогда у западных партнеров было желание увидеть этот план и стратегию ведения войны на ближайший год, но, видимо, убедительных аргументов Киев не предоставил, поэтому разрешение о нанесении ударов вглубь России от западных партнеров так и не появилось.

Но, учитывая предыдущий опыт, когда западные партнеры отказывались предоставлять нам многие виды вооружений, как это было с HIMARS, разного рода другими летальными видами вооружений, то постепенно, все равно, позитивные для нас решения принимались.

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