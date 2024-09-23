Загадка плану Зеленського: чого очікувати від розмови президента України з топполітиками США
Можна тільки гадати, з яких саме пунктів складається план Зеленського, який він вирушив презентувати до Вашингтона. Успіх його місії і майбутнє України залежать від того, що він скаже найближчими годинами, вважає політолог Максим Ялі.
Чого чекати від майбутнього візиту Зеленського до США?
Що стосується Джо Байдена, то виконувати обов'язки президента США він буде до 20 січня 2025 року. Тому говорити з ним президентові Зеленському, звісно ж, сенс є. Надто з огляду на те, який великий проміжок часу в умовах війни він ще залишатиметься очільником Білого дому, й на те, що всі рішення щодо виділення військової допомоги Україні ухвалює саме він, а не Камала Гарріс як віцепрезидентка.
Я не згоден, що Байден уже точно не ухвалить важливих рішень. Навпаки, зважаючи на те, що в нього закінчується президентський термін і він не балотуватиметься знову, можна спробувати його переконати. Знову ж таки, на передній план може вийти тема президентської спадщини у зовнішній політиці, тим паче з огляду на серію ключових загроз у сфері міжнародної безпеки. Але всі переконання мають бути аргументованими і мати довгострокову стратегію з конкретними очікуваними результатами.
Поки що немає подробиць плану перемоги Зеленського, але є досить песимістичні очікування, виходячи з попереднього досвіду 2,5 року — того, як президент ухвалював усі попередні рішення. Тому тут усе залежить від аргументів, які надасть українська сторона.
Щодо Дональда Трампа, то йому, безумовно, як одному з двох кандидатів, які мають щонайменше 50% шансів на успіх, варто також презентувати цей план. Тим паче з огляду на його амбітні гучні заяви стосовно того, що він закінчить цю війну в разі своєї перемоги на президентських виборах ще до виступу в повноваження. Те ж саме стосується Камали Гарріс. Зустріч із нею потрібно використати для налагодження відносин у разі її перемоги на виборах. Їй варто детально пояснити ситуацію, варіанти її розвитку та які ризики в разі поразки України в цій війні є для США та для неї особисто.
У мене очікування від візиту Зеленського до США стримані. Згадаймо, що всі очікували важливих рішень для України після зустрічі Джо Байдена з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, а також, коли Ентоні Блінкен разом із очільником МЗС Британії Девідом Леммі відвідували Київ. Тоді західні партнери мали бажання побачити цей план і стратегію ведення війни на найближчий рік, але, мабуть, переконливих аргументів Київ не надав, тому дозвіл на нанесення ударів углиб Росії від західних партнерів так і не з'явився.
Водночас, з огляду на попередній досвід, коли західні партнери відмовлялися надавати нам багато видів озброєнь, як це було з HIMARS, різними іншими летальними видами озброєнь, то поступово, все одно, позитивні для нас рішення ухвалювалися.
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