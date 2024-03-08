Вибори в США винні? Чому Шольц відмовився дати Україні ракети "Таурус"

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Трамп очікувано переміг на праймеріз у "супервівторок". Уже пораховано голоси в 14 з 15 штатів, де відбулися вибори. Скрізь, крім невеликого штату Вермонт, перемогу здобув Трамп.

Наступний крок — його єдина конкурентка Гейлі знімає свою кандидатуру.

А ось далі велике значення на підсумок президентських виборів у листопаді матимуть рішення суду в кримінальних справах, суди в яких ще не закінчено.

Згідно зі соцопитуваннями, ті виборці, які не є його затятими фанатами, не проголосують за нього, якщо його буде визнано винним за кримінальними статтями.

На це, до речі, від початку й розраховували політтехнологи Байдена.

У те, що обидва знімуть свою кандидатуру на користь молодших кандидатів, я не вірю.

Трамп надто жадає взяти реванш за "вкрадену перемогу" у 2020-му.

У Байдена з'явилися реальні шанси на перемогу.

На кону стоїть занадто багато.

Тож попереду, впевнений, найбрудніші вибори з непередбачуваним фіналом, за підсумками яких може статися набагато глибший розкол в американському суспільстві.

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Погана новина для нас — про Україну дедалі менше говоритимуть і приділятимуть їй дедалі менше уваги.

Тож якщо в найближчий місяць-півтора Конгрес не проголосує за виділення нового пакета військової та фінансової допомоги Україні, то шанси на її отримання до виборів у листопаді стануть мінімальними.

Із усіма наслідками, що випливають, на фронті.

Що в підсумку може призвести до підштовхування з боку Білого дому Зеленського до переговорів із РФ, щоб "зафіксувати прибуток" якраз напередодні виборів і представити це як головну "перемогу" Байдена на зовнішньополітичній арені.

Наші європейські партнери, особливо Німеччина й тим паче інші "орбани" та "фіци", аплодуватимуть стоячи.

Саме тому Шольц відмовляється надати Україні далекобійні ракети "Таурус", навіть попри те, що бундестаг дав добро. Він, як і багато європейських політиків, теж уже думає про наступні вибори й дивиться насамперед на думку виборців. А вона, на жаль, не на боці України.

Усі занадто "втомилися" від війни в Україні й не думають про наслідки для своїх країн, якщо Путін переможе.

А нових "Черчиллів" і "де Голлів" серед європейських лідерів, на жаль, немає і не передбачається.

Складні часи народжують сильних лідерів. Хороші часи — слабких.

У Західної цивілізації, частиною якої ми так прагнемо стати, був надто довгий період хороших часів.

Але цей період закінчується.

І як довго він ще триватиме, вирішується якраз зараз в Україні.

На жаль, далеко не всі політики Заходу, насамперед США, це усвідомили.

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