Чого чекати Україні від 2024 року? Базовий сценарій майбутніх подій російсько-української війни

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2024-й стане для РФ приблизно таким самим, як для України 2023-й. Очевидно, що готується наступальна операція і генеруються резерви в прикордонних з Україною областях. Але заявлені амбіції набагато вищі, ніж у підсумку будуть результати.

Настрої у рашистів близькі до настроїв українців річної давності після успіхів наступальних операцій осені 2022-го.

Але постачання військової допомоги зі США, а також снарядів з ЄС (у червні мають прийти перші 180 тисяч снарядів) мають ці апетити щодо захоплення ледь не всього Лівобережжя України сильно зменшити.

Як і колосальні втрати в живій силі, яких зазнають рашисти останні місяці.

Людський ресурс у РФ хоч і значно вищий, ніж в України, але кількість тих, хто готовий помирати за гроші (про міфи про "нацистів" і говорити не варто) все одно обмежена.

І щойно військова допомога досягне лінії фронту, ситуація почне хоча й повільно, але змінюватися.

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Путін і Ко прекрасно розуміють, що вікно можливостей закривається. І що встигнуть "відгризти", заваливши трупами і повністю зруйнувавши повністю українські міста і села цього року, там і пройде лінія розмежування.

Завдання максимум, виходячи з цих складових, на мою думку — вихід на адміністративні кордони Донецької області.

Але, враховуючи, як довго вони брали Бахмут, Авдіївку або повністю оточений Маріуполь, досягти цих цілей за підсумками літньо-осіннього наступу їм не вдасться.

І ось потім і з'являться вікна можливостей для переговорів.

З більшою часткою ймовірності вже за підсумками президентських виборів у США.

Але основні події, як і у 2023-му, відбуватимуться цього літа.

Якщо, умовно, 2023-й став роком розчарувань після завищених очікувань за підсумками контрнаступу ЗСУ, то у 2024-му все те ж саме має статися з РФ.

Ось так і слід розуміти основний наратив Заходу "не дозволити Україні програти війну РФ".

Вистояти. Зберегти державність і контроль над територіями.

Далі найімовірнішим мені видається "корейський сценарій".

Ні миру, ні війни.

З військовим контингентом наших європейських союзників на лінії розмежування.

Цей сценарій зараз активно лобіює Макрон. Спершу всі заявлять, що військ НАТО в Україні не буде. А потім уже як певний компроміс підготують суспільства країн ЄС до того, що під виглядом миротворців розміщуватимуть обмежений контингент за прикладом війни в колишній Югославії.

Таким мені бачиться базовий сценарій майбутніх подій російсько-української війни з огляду на нинішні розклади як на полі бою, так і на дипломатичному треку.

Джерело.