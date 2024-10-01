Крым заполняют враги Украины. Как Путин пытается изменить население полуострова

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Зачем Путин решил раздавать земли Крыма

В оккупированном Россией Крыму начался новый этап передела земли, призванный изменить демографическую ситуацию на полуострове. Речь идет не только о количестве населения, но и его "качестве". Суть — предоставление земли участникам войны в Украине. Причем претендентом может быть житель любого российского региона. Параллельно идет процесс "конфискации" недвижимости, принадлежащей гражданам Украины. Примечательно, что еще летом 2024 года Аксенов подчеркивал, что "крымские земли должны выделять крымчанам". В августе все резко изменилось — и тому есть несколько причин. Попробую остановиться на части из них.

Предыстория, или Политика замещения населения

Российская Федерация уже к концу 2014 года начала процесс замещения населения полуострова. Речь шла о запуске нескольких федеральных программ. Среди них можно отметить:

Строительство служебного жилья военнослужащим, переводимым на полуостров. Программа "военной ипотеки", кредиты по льготным ставкам, которые позволяли военнослужащим построить собственное жилье. Позже ее распространили на вторичный рынок (в Крыму это произошло в 2017-м), а в 2019 году изменили критерии участия, существенно расширив перечень категорий граждан, которые могут претендовать на кредитную линию. Программа переселения военных пенсионеров (частично военная ипотека, но как правило, выплаты от Минобороны), в которую Крым включили уже в 2015-м. Программа переселения граждан из регионов Крайнего севера. Это, в первую очередь, касалось пенсионеров. С 2014-го по 2017 год, когда необходимо было "исправить" демографическую картину на полуострове, данная госпрограмма работала весьма активно. С 2019-го по 2022 год она практически остановилась (в Крыму) Выплата "подъемных" молодым специалистам, переезжающим в Крым. Речь шла в первую очередь об учителях, медиках, управленцах.

Все это вместе позволило уже по результатам 2016-го продемонстрировать рост населения на полуострове по сравнению с началом 2014 года. То есть были не только компенсированы потери от миграции граждан Украины, не пожелавших оставаться в оккупации, но и продемонстрирован рост. В реальности речь шла о старой имперской политике замещения населения. С одной стороны, велась работа по "выдавливанию" нелояльных жителей, с другой — завозились те, для кого новое место жизни становилось "подарком судьбы". Либо, в наших реалиях, "подарком Путина". К 2018 году можно было говорить о замещении как минимум 15-17% населения Крыма. Причем большая часть приехавших воспринимала переселение как резкое улучшение качества своей жизни. Учитывая, что значительная часть переехавших — военные пенсионеры, Кремлем были созданы предпосылки для чрезвычайно активного сопротивления возвращению полуострова Украине. А параллельно и общая атмосфера "давления" на проукраинские настроения местных жителей.

Политика, впрочем, не нова — достаточно вспомнить "военные городки" и выделение там квартир "отставникам", которые СССР активно строил в Западной Украине, Западной Беларуси и странах Балтии.

Время от времени жителям Крыма напоминают, что это все-таки - не российская земля

Но любая программа замещения имеет свои ограничения. Чрезвычайно быстрый приезд "новых жителей" может вызвать сопротивление тех, кто жил на данной территории до прихода империи (даже если они его ждали). Поэтому подобная политика имеет волнообразный характер. После первой волны — пауза. Потом, через несколько лет, вторая волна. В Крыму происходило то же самое. Пауза началась на рубеже 2020 года. Кремль и местные власти эффективно использовали тему пандемии. Фактически (за исключением управленцев) была взята пауза. Финансирование из Федерального бюджета ограничилось некоторыми категориями работников ФСБ, МВД, Следкома и управленцами. Для Крымских "властей" такая ситуация воспринималась позитивно. С одной стороны, даже если речь шла о конфискованной недвижимости, ее реализация осуществлялась "за живые деньги". С другой, для местных жителей начала разыгрываться политическая пьеса о "защите Крыма и крымчан от наплыва чужаков".

Война, земля и демография

С 2023 года в Крыму начали говорить о выделении земли "участникам СВО". Что, с одной стороны, повторяло политику ряда других Субъектов Федерации, а с другой, учитывая стоимость земли, позволяло экономить на выплате "подъемных". Речь идет о деньгах, которые (особенно в 2024-м) местные бюджеты выплачивают гражданам, подписавшим контракт с МО РФ. В Крыму собственных денег было мало (помним "денег нет, но вы держитесь"), а выплаты по 2 млн российских рублей на Кубани заставляли местных потенциальных "контрактников" задавать неудобные вопросы Аксенову и его окружению. Выход был найден в предоставлении земельных участков, в том числе недалеко от моря. Так, например, в мае 2024 года местные СМИ рапортовали о выделении земли под участки для более чем 600 участникам российско-украинской войны. Важная деталь: земля раздавалась в поселении Штормовое на западном берегу Крыма. При этом отдельно подчеркивалось, что претендовать на такую недвижимость могут лишь жители полуострова.

Но тут случилось — вмешались законы демографии. Если ты 10 лет назад активно финансировал переселение пенсионеров, логично ожидать, что эта категория лиц рано или поздно начнет умирать. То есть статистика начала фиксировать колоссальный рост смертности на полуострове. Где к "собственно крымским пенсионерам", убитым на войне добавились недавние переселенцы. Это наложилось на уменьшение числа заключаемых браков и рождаемости (что логично для полуострова, затронутого войной). В результате, "Крымстат" гордо отрапортовал, что за семь месяцев 2024 года численность населения в Крыму уменьшилась на 7,6 тыс. человек. При этом родилось лишь 8 927 детей, а умерло 16 500 человек. А, учитывая возрастную структуру (по данным "Росстата"), на январь 2022-го в Крыму было почти 0,5 млн людей старше трудоспособного возраста или 25,5% населения. Для сравнения, среднероссийский показатель 23%, а по Крыму и Севастополю идет существенное искажение данных за счет военнослужащих (особенно срочников). То есть реальная структура (постоянных жителей) еще хуже.

Необходима новая коррекция структуры населения. То есть, новая волна миграции.

И тут накладывается еще один фактор — необходимость увеличения масштабов рекрутинга для участия в войне. При этом во многих регионах уже достигли "потолка" по выплатам "подъемных". Так, например, в Ставропольском крае фиксировали отток механизаторов из сельского хозяйства, что шли танкистами. Понимая, что могут быть убитыми, но получая лишь "подъемными" больше, чем они зарабатывали за несколько лет. Сравните — медианная заработная плата в Ставрополе в начале 2024 года составляла 23,6 тысячи рублей, подъемные наемнику за контракт с МО РФ — 1, 6 млн рублей (+100… 400 тысяч от властей своего поселения). То есть человек получал пятилетнюю зарплату за подписание контракта.

Выход — раздача "дорогой и желанной" крымской земли. Получить участок "на берегу моря" для жителя отдаленного российского региона является заманчивой перспективой.

Но ведь была же политика "защиты крымчан" от Аксенова. Была, да закончилась. Уже в августе 2024 года заместительница председателя "Совета министров" Крыма Анна Анюхина заявила журналистам, что на участки в Крыму могут претендовать лица, подписавшие контракт с МО РФ, независимо от места их проживания. Соответствующие нормы "законов" на полуострове были оперативно изменены. Чуть позже Аксенов подтвердил данную информацию. А уже в конце сентября о такой возможности было заявлено как о специфике политики "местных властей".

И тут стоит остановиться на интересном аспекте. Еще в начале 2024 года земля в Крыму выделялась тем, кто уже прошел "СВО". То есть повоевал определенное время. Сейчас крымские земли идут как часть "подъемных", заменяя собой денежные выплаты. Естественно, не для всех, а для ценных специалистов, дефицит которых ощущает российская армия. Но в масштабах Крыма речь может идти о 20-30 тысячах человек в год. Что очень и очень много.

Таким образом, Кремль, с одной стороны экономит деньги, с другой, продолжает политику замещения населения в Крыму, стимулируя переселение туда наиболее враждебно настроенных по отношению к Украине лиц.

Учитывая, что количество крымских земель ограниченно, есть высокая вероятность начала подобной политики на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Кроме получения групп лояльного населения в данных регионах, Кремль создает дополнительные рычаги удержания контроля (либо дестабилизации ситуации) на случай необходимости оставить данные территории.

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