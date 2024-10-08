К чему подводят Украину: в октябре должно стать понятно, какой мир предлагается

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Через месяц будет развилка. Либо наступит какая-то ясность и появится основа для планирования, либо США сорвутся в кризис признания результатов выборов. И тогда еще как минимум три месяца все мировые хулиганы смогут творить что угодно. Вот абсолютно все.

Это будет идеальное время для действий, когда нельзя, но если очень надо и хочется, то можно…

По поводу Украины разворачивается "война сигналов". Сигналы на сигналы. Кто кого пересигналит. Если записать эти сигналы в столбик, складывается впечатление, что какие-то шизофреники освоили морзянку, захватили передающие устройства и наполняют эфир.

Общий посыл: Украина должна смириться с подморожаниваем по текущей линии фронта в обмен на что-то.

Во-первых, непонятно — в обмен на что? Из разных боевых листков подмигивают, что в обмен на что-то по НАТО. И заявят об этом на "Рамштайне".

Может, что-то и заявят. Но для заявлений по НАТО есть гораздо более приспособленное место — штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Где проводились "Рамштайны". Ибо в Германии будут не только члены НАТО. Если выдерживать логику, то на ближайшем "Рамштайне" что-то должны политически заявить, а на следующем очном в Брюсселе (в ноябре) это что-то должны закрепить.

Проблема в том, что в ноябре контекст может быть таким, что будет не до закреплений чего-то в Брюсселе. Поэтому оппонентам Украины в НАТО нет смысла лезть на рожон через неделю на "Рамштайне", они и потом смогут петлять. И все может пройти весьма благостно. Орбан с Эрдоганом выйдут попить кофе, Шольц и Макрон сделают вид, что без перевода не поняли. Но вся эта конструкция зависнет в воздухе с неизвестной перспективой.

Очередной Рмштайн может что-то прояснить Фото: Military Media Center

Во-вторых, пока не обозначены аргументы, а с чего бы Москве что-то подмораживать, без выдвижения ультиматумов?

Аргументы — это какие-то реальные гарантии Украине: деньги, объем оружия, ужесточение режима санкций (в том числе против пособников РФ), направление на нужды нашей обороны российских активов и т. д.

Если этого не будет, то расклад выглядит так: все, захваченное Путиным, де-факто признается за ним, выносится за скобки, а потом еще что-то обсуждается. Так это, собственно, и есть российский ультиматум.

Это полная калька с того, что было в ноябре 2021 – феврале 2022 гг. До буквы. До мельчайших деталей.

Поэтому.

За месяц прозвучит еще миллиард слов. Чтобы не потерять нить, стоит фиксировать материальные вещи: оружие, деньги, прямые обязательства (которые нельзя отменить в один клик), нанесение прямого ущерба противнику. Тогда будет видно, к чему нас подводят.

В материальном мире картина такова: украинская армия с огромным трудом и большой ценой, медленно отступая, наносит российской армии колоссальные потери. При всех плохих новостях, при всех очевидных ужасах войны, никаких оснований требовать капитуляции Украины, при сохранении даже текущих объемов западной помощи — нет. Если помощь будет заморожена/уменьшена, тогда станет резко хуже. Но это создаст проблемы уже не только нам.

Безусловно наилучшим сценарием для нас является прекращение боевых действий прямо сейчас, но (!!!) на траектории, которая предполагает дальнейшие уступки со стороны РФ за столом переговоров под давлением совместных аргументов Украины и партнеров.

Все, что сейчас происходит — это борьба за траекторию перед моментом, когда откроется окно возможностей для принятия решений по войне. Либо мы будем вынуждены смириться с потерями и еще потом от чего-то отказываться (не обязательно от территорий — от требований, планов) в обмен на прекращение огня (постепенная капитуляция). Либо захваченное повиснет гирями на России, и тогда Россия от чего-то начнет отказываться.

Итого. Фокус на поддержку армии и сохранение рассудка в тылу. Чтобы не подойти к развилке в разобранном виде.

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