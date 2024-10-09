Уничтожить ядерное оружие РФ. Что может сделать Украина против главного козыря Кремля

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УНИЧТОЖИТЬ РОССИЙСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Стратегическую цель Украины я определяю как "Построение субъектного государства, которое способно развиваться и защищаться при наличии непримиримого врага, который ресурсно значительно превосходит." Причем, как минимум 50% безопасности Украина должна обеспечивать себе сама (другая половина — помощь партнеров). Фактически, это модель, схожая с Израилем. Или со Швецией до вступления в НАТО, только она опиралась на собственные ресурсы на 70-80%.

Но есть еще другая цель — низшего уровня, которую одновременно можно считать одним из инструментов достижения главной цели. А именно: создание Украиной такого вооружения, которое нивелирует наличие у РФ ядерного оружия.

То есть, добиться добровольного разоружения России — хоть индивидуального, хоть в рамках всемирного разоружения — практически нереально. Обеспечить контролируемый распад недоимперии с параллельным лишением ее ЯЗ — тоже задача сверхсложная. И слишком многое будет зависеть от процессов в России, на которые Украина не влияет.

А вот разработать и произвести высокотехнологичное оружие, которое превратит ядерную дубинку в лапах кремлевских кровожадных обезьян в обычный кол — это задача, которую Украина решить способна.

И, в отличие от весьма рискованных идей возвращения Украиной себе ЯО, такую идею по нейтрализации российского ЯО наши партнеры поддержат с восторгом. Потому что кремлевский ядерный шантаж их и так достал до печенок.

Российское ядерное оружие — то, что так пугает мир Фото: РИА

Обратите внимание: каждое действие недоимперии, ломающей мировой порядок безопасности, обязательно опирается на наличие в РФ советского ЯО. Мир постоянно находится под влиянием российского воя о том, что ядерная страна не может проиграть войну, что надо с помощью ЯО уничтожить столицы недружественных к РФ государств, что мир ждет апокалипсис, который Россия ему устроит.

То есть, Россия с настойчивостью дебила настаивает, что будет делать что угодно, потому что у нее есть ЯЗ. И ничем больше она своих притязаний на мировое лидерство подтвердить не в состоянии. Ничем! Поэтому и постоянно пугает изменениями в ядерной доктрине и тому подобным.

Как думаете, сколько времени после того, как российское ЯЗ будет нейтрализовано, понадобится НАТО, чтобы начать принимать в отношении кремлевских террористов те же меры, которые принимает Израиль в отношении главарей "Хезболлы"? Полагаю, что на это уйдут дни, даже не недели.

Реально нейтрализовать ЯЗ, сделать ее недееспособной может рой специализированных миниатюрных дронов с искусственным интеллектом и подзарядкой от природных источников энергии. Это не моя выдумка, это прогноз многих экспертов в этой области. И именно Украина, которая вынуждена стать одним из мировых лидеров в боевом дроностроении, имеет перспективы реализации подобного амбициозного проекта, который фактически выводит человечество из-под угрозы ядерного самоубийства.

Подчеркну, речь о нейтрализации всей российской ядерной триады: и ракетных шахт, и подвижных ракетных комплексов, и подводных лодок, и хранилищ ЯО. Доставлять рой дронов в район развертывания возможно разными методами — с помощью беспилотников самолетного типа, воздушных шаров, баллистических ракет, даже железнодорожным транспортом в рамках диверсионной спецоперации. Хочу заметить, что единичные опытные образцы миниатюрных дронов уже почти имеют необходимые технические характеристики для подобной разработки.

Вот таким должен быть украинский "Проект Хортица" — по аналогии с "Манхэттенским проектом", в рамках которого США создавали свое ядерное оружие.

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