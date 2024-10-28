Как Саакашвили все испортил. Что дают Украине выборы в Грузии

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Грузия. Что пошло не так?

В течение последнего месяца многие писали о том, как чеченцы выиграли первую войну и потом получили Кадырова. Сейчас многие напишут то же самое о Грузии. Но давайте попробуем проанализировать, что пошло не так.

Начать нужно с того, что любые выборы, революции и вообще общественные изменения происходят при наличии шести факторов: лидера, идеи (идеологии), структур, денег, времени и международной поддержки (не поддержки). Об этом я подробно писал в своих книгах "Политики не врут" и "Как разрушить русский мир". Так вот, когда мы что-то анализируем, начать нужно с комплексного рассмотрения всех этих вопросов.

Я не буду останавливаться на Чечне, потому что текст будет слишком большим, и сконцентрируюсь исключительно на Грузии. Так вот, начнем с лидера. К сожалению, для прозападной Грузии главную негативную роль сыграл не столько Иванишвили, сколько Саакашвили. Почему? Он проиграл выборы по нескольким причинам, но главная, как по мне — его стало слишком много и он утомил общество. Усталость — вообще базовый фактор в жизни, а на выборах и при принятии самых неожиданных решений — он незаменим. К этому добавились обещания лучшей жизни, страх повторения войны. Отдельно надо выделить такой фактор, как отсутствие новизны: ну привыкли люди за восемь лет жить с электричеством и считали, что полиция и после Саакашвили не будет брать взятки (и не ошиблись, между прочим). Одним словом, проиграл из-за многих факторов. А дальше Саакашвили совершил колоссальную ошибку: он не просто приехал в Украину, он стал гражданином Украины и даже возглавил один из регионов Украины. Проще говоря, он перестал быть грузином. А дальше он дал тысячу поводов для того, чтобы в глазах грузин его превратили в символ деструктивности. Ну а его возвращение в Грузию просто сломало игру оппозиции на предыдущих выборах. Другого сильного лидера оппозиция не смогла создать. Точнее, все они находились в деструктивной тени Михо.

Саакашвили — злой гений грузинской оппозиции Фото: Instagram

Идея у оппозиции также оказалась не самая лучшая. Евроинтеграция проигрывает деньгам всегда, если нет консолидации элит относительно неизменности курса государства. Народу дали альтернативу: небольшие, но регулярные подачки плюс обещание, что не будет войны. Оппозиция в ответ предлагала светлое будущее, забыв, что люди любят, чтобы их покупали. Во всех неопределенных ситуациях люди, в своей массе, выбирают деньги и стабильность. Не взять деньги (сделать деньги вторичными) может только новая большая идея, которая, кроме всего прочего, предполагает деньги, хоть и в будущем. На одних из выборов Иванишвили, понимая, что проигрывает, пошел на беспрецедентный шаг: погасил кредиты. Никакая европейская идея сама по себе не перебьет эту историю. А последние выборы, кроме денег, имели еще одну сверхвесомую идею: Иванишвили предложил свой декрет о мире. И подкрепил его очень социальным бюджетом: все средства от наплыва россиян перенаправились на социалку. Вы спросите: "Как можно голосовать за пророссийскую партию?". Точно так же, как в 2012 году центральная Украина проголосовала за регионалов. Оруэлл это назвал двоемыслием, и оно есть у всех народов мира. Ему может противостоять только сильная элита. Народ сам по себе — почти никогда.

Структура предполагает не только партийный человеческий ресурс, но и ресурс силовой. А силовой ресурс — это не только силовики, но и те, кто готов противостоять силовикам. Протестный потенциал оппозиции держался более 10 лет. И это, действительно, много. Исчерпан ли он? Нет. Может ли в перспективе ситуация повернуться в другую сторону? Да.

О времени и деньгах я не буду здесь писать, потому что оппозиция имела и деньги, и время и попыталась правильно ими распоряжаться. Но первые два пункта перечеркнули все.

Что касается международной поддержки, то Саакашвили ее потерю ведет с того момента, как он заявил, что хочет отказаться от МВФ. Я лично слышал, как он свое поражение напрямую связывал с этим заявлением. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но наверное, Грузия, несмотря на весь свой географический потенциал, не интересна ни одному из западных игроков. В отличие от Молдовы и Украины, Грузия Западу не интересна даже географически. Саакашвили продал США роль относительно дорогой витрины. Иванишвили играл с Западом в игру "дайте деньги", а грузинская оппозиция, как по мне, по объективным причинам просто не могла при таких раскладах продать европейцам европейскую Грузию.

Это коротко о Грузии. Но все эти вещи нужны для того, чтобы мы не занимались голословными стенаниями: как же так получилось. А еще: посмотрели немного иначе на себя.

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