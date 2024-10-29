Новая война против Украины. Почему Путину выгодно остановить горячую фазу как можно быстрее

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ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ / МОЛДОВЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОКОНЧАНИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ.

О чем говорят результаты выборов в Грузии и Молдове для Украины?

Что необходимо помнить?

И как это связано с перспективами окончания войны в Украине?

Количество т. н. "глубинного народа", а попросту говоря, обывателей, всегда кратно превосходит пассионарную, хорошо образованную часть общества. Представители которой хорошо понимают причинно-следственные связи происходящих событий и знают историю. У них не память "рыбки гуппи", в отличие от широких масс.

Для представителей "глубинного народа", независимо от географической и этнической принадлежности, приоритетными задачами и главной целью является ВЫЖИВАНИЕ.

В постсоветских обществах, где уровень экономического развития остается относительно невысоким по сравнению с теми странами ЕС, куда их политические элиты (вернее, часть) "ведут", наблюдается тенденция к разочарованию и апатии социальных масс на фоне высокого уровня коррупции и растущей экономической пропасти между "верхами" и "низами", а также высокого уровня "социальной несправедливости".

Россия всегда умело использовала ресентимент по "счастливой жизни в СССР" и все эти пропагандистские штампы при помощи технологий манипулирования сознания, в основном, ТВ.

Для того чтобы убедиться, насколько сильны "нейронные связи" под условным названием "ностальгия по прошлому" (на самом деле — по молодости), достаточно посмотреть на результаты региональных выборов в Германии этой осенью.

Там итоги голосования сильно отличались в тех федеральных землях, которые входили в состав ГДР. Прошло уже более 30 лет с момента объединения с ФРГ, но у представителей старшего поколения по-прежнему сильны социалистические нарративы и тоска "по сильной руке", "социальной справедливости ", высокий уровень симпатии к России и т. д.

Фото: Фокус

Главным объяснением является не только сохраняющееся социально-экономическое неравенство между землями "западной " и "восточной" Германии (что, безусловно, играет очень важную роль), но и ментальность людей, которые сформировались как личности еще в эпоху "развитого социализма".

Напомню, что формирование личности, ее базовых идентичностей, в том числе социальных, происходит максимум до 20 лет.

И если вы посмотрите на итоги голосования во всех этих странах (включая Украину до 2022-го), то легко обнаружите, что за т. н. "пророссийские" партии голосуют в основном граждане возрастной категории 40+.

И чем старше, тем их больше.

Вот эту "гремучую смесь" из очевидных недостатков — жадности правящих элит, коррупции, экономического неравенства в обществе в соединении с умелым манипулированием "ностальгией" по молодости (когда все счастливы априори), исторических мифов про "братские народы", "самый вкусный в мире пломбир", "величие СССР" и прочую хрень, внедренных в сознание "глубинного народа" постсоветских государств, и используют умело и эффективно спецслужбы РФ все последние 30 лет.

КГБ на равных конкурировал с западными спецслужбами в изучении того, как работает человеческое сознание и сознание толпы. Во многом благодаря этому СССР и просуществовал 70 лет. И теперь его "наследники" умело пользуются наработками своих предшественников, а современные технологии манипулирования сознанием им в этом только помогают.

Итоги выборов в Молдове и Грузии (с Украиной их объединяет то, что во всех трех странах РФ вела либо "гибридную" войну, либо открытую) говорят о том, что "геополитический разворот" в сторону РФ все еще возможен.

Как к этому не относись.

И даже в Украине, которая уже понесли и продолжает нести гораздо бОльшие потери как территорий, так и людей, чем Молдова и Грузия, подобный сценарий все еще возможен.

Но для этого Путину необходимо остановить как можно раньше "горячую" фазу войны и вернуться к "гибридной".

Это, пожалуй, главный довод за то, что окончание "горячей" фазы российско-украинской войны в обозримой перспективе возможно. Именно потому, что Путин, который единолично принимает все ключевые решения в РФ, — "чекист". Которые, как известно, "бывшими" не бывают.

Вспомните рейтинги Зеленского накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Уверен, Путин давно осознал свою ошибку о начале полномасштабной войны. Вернее, он был уверен, что ее не будет и все закончится встречей с караваем и цветами российских войск, как ему обещал Медведчук.

И очень хочет ее исправить.

Понимает ли это украинское руководство и сделало ли необходимые выводы?

Риторический вопрос.

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