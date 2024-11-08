Нужна ли Трампу Украина: почему пассивное ожидание сейчас — худший сценарий
В отношениях с США нужно быстро занимать правильную позицию, убежден аналитик Анатолий Амелин. Быть пассивными — значит, потерять все. Быть проактивными, придя с конкретными предложениями, интересными США, и стать младшим партнером в регионе — такой язык Трамп очень хорошо понимает.
"Чем хуже — тем лучше" — это мой самый частый ответ на оценку результатов выборов в США для Украины...
Сначала о выборах:
- Трамп получил "моно большинство". Точнее, не Трамп, а республиканцы. Там партии не являются лидерскими. Но республиканцы теперь будут иметь контроль над Верхней палатой Конгресса США в дополнение к Палате представителей.
- Монополия власти позволит республиканцам проводить молниеносные решения. Но здесь надо сделать оговорку. Среди республиканцев есть разные группы, и не все поддерживают Трампа и его идеи.
- Война в Украине... Ранее Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после своего вступления в должность. Его инаугурация состоится в январе 2025 года. Он считает, что мирного соглашения ему помогут достичь хорошие отношения с лидерами России и Украины. Конкретных шагов и условий, на которых это может произойти, республиканец не называл.
И вот тут начинается "самое интересное"...
Прекращение войны по команде "стоп" невозможно. Прямого влияния на Россию США нет. Санкций ввели беспрецедентное количество, но война продолжается.
В марте 2023 года Трамп пообещал остановить войну в течение первых 24 часов после того, как станет президентом. В сентябре этого года он скорректировал сроки, пообещав сделать это до официального вступления в должность 20 января.
Как Трамп хочет остановить войну?
Во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис в начале сентября Трампа дважды спрашивали, хочет ли он победы Украины в войне с Россией? Он сказал более 400 слов, но так и не сказал "да".
На вопрос, как он намерен остановить войну, республиканец сказал, что поговорит с президентами России и Украины и сведет их вместе. Но мы же понимаем, что просто "остановить" войну не отвечает интересам ни одной стороны. "За чей счет будет банкет"?
И здесь есть ответ:
По данным The Washington Post, в частных беседах Трамп говорил, что может закончить войну, надавив на Украину и заставив ее отказаться от части земли (!!!)
Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс описывал возможный мирный план Трампа: "...И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет демилитаризованной зоной. Она будет сильно укреплена".
Россия, по его словам, сможет получить гарантию нейтрального статуса Украины и ее неприсоединения к НАТО, а Украина получит гарантию суверенитета.
Трамп признавался, что думал о смягчении санкций в рамках сделки для прекращения войны в Украине.
И в начале ноября Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай, которые, по его словам, "объединил" Джо Байден.
Подытоживая сказанное.
- Трамп, похоже, правда хочет остановить войну;
- для Трампа сближение России и Китая гораздо страшнее поглощения Украины Россией;
- Трамп потенциально готов к сделке, где ради не сближения России с Китаем он готов поступиться интересами Украины...
Хорош ли для нас этот сценарий?
Конечно, нет. Это холодный душ, который должен заставить думать о других сценариях для нас.
Нам надо брать ответственность на себя за свои действия, свое будущее и, взрослея, думать о партнерстве с сильными, а не об инфантильных просьбах о защите, финансах и оружии.
Изменение формулы "мира" может быть только при понимании интересов и мотивации США и окружения Трампа.
- Во-первых, они должны понимать, что Россия-Китай-Иран-Северная Корея — это ось зла, с членами которой сделки бессмысленны.
- Сдавая Украину (демилитаризация, вне НАТО, отказ от территорий), повторение вторжения в Украину — вопрос очень короткого времени.
- Во-вторых, они должны понимать, что, сдав Украину, война в Европе станет неотвратимой, как и необходимость США выделять гораздо больше ресурсов на ее прекращение (но уже в Европе).
- Потеря Украины для Америки = еще более глубокая зависимость от России и Китая в секторе критических материалов.
Что нужно США?
- стабильная безопасность Европы. Украина может быть частью гарантий. Как с сильным современным ВПК, так и с сильной армией;
- снизить расходы налогоплательщиков США на безопасность Европы. Сильная экономика (за счет инвестиций, а не дотаций) — гарантия сильного украинского ВПК и Армии;
- снизить зависимость от Китая и России в секторе критических материалов. В Украине есть 20% мировых запасов титана, запасы галлия, германия, кварца, которые нужны для сектора микроэлектроники. Есть бериллий, уран и еще 1,5 десятка других критических материалов;
- сохранить энергетическое влияние в Европе. Украина с крупнейшими запасами газа в Европе и мощной ГТС — ключевой элемент реализации этой цели.
Исходя из этого, у нас два пути:
- Занять пассивную выжидательную позицию и потерять все.
- Быть проактивными, придя с конкретными предложениями, интересными США, и стать младшим партнером в регионе. Такой язык Трамп очень хорошо понимает.
Главное, помнить — наше будущее теперь точно зависит только от нас!
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