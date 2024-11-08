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Нужна ли Трампу Украина: почему пассивное ожидание сейчас — худший сценарий

В отношениях с США нужно быстро занимать правильную позицию, убежден аналитик Анатолий Амелин. Быть пассивными — значит, потерять все. Быть проактивными, придя с конкретными предложениями, интересными США, и стать младшим партнером в регионе — такой язык Трамп очень хорошо понимает.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 166
трамп, Украина, флаги
Фото: Офис президента | Украина должна говорить с Трампом на понятном ему языке

"Чем хуже — тем лучше" — это мой самый частый ответ на оценку результатов выборов в США для Украины...

Сначала о выборах:

  1. Трамп получил "моно большинство". Точнее, не Трамп, а республиканцы. Там партии не являются лидерскими. Но республиканцы теперь будут иметь контроль над Верхней палатой Конгресса США в дополнение к Палате представителей.
  2. Монополия власти позволит республиканцам проводить молниеносные решения. Но здесь надо сделать оговорку. Среди республиканцев есть разные группы, и не все поддерживают Трампа и его идеи.
  3. Война в Украине... Ранее Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после своего вступления в должность. Его инаугурация состоится в январе 2025 года. Он считает, что мирного соглашения ему помогут достичь хорошие отношения с лидерами России и Украины. Конкретных шагов и условий, на которых это может произойти, республиканец не называл.

И вот тут начинается "самое интересное"...

Прекращение войны по команде "стоп" невозможно. Прямого влияния на Россию США нет. Санкций ввели беспрецедентное количество, но война продолжается.

В марте 2023 года Трамп пообещал остановить войну в течение первых 24 часов после того, как станет президентом. В сентябре этого года он скорректировал сроки, пообещав сделать это до официального вступления в должность 20 января.

Как Трамп хочет остановить войну?

Во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис в начале сентября Трампа дважды спрашивали, хочет ли он победы Украины в войне с Россией? Он сказал более 400 слов, но так и не сказал "да".

На вопрос, как он намерен остановить войну, республиканец сказал, что поговорит с президентами России и Украины и сведет их вместе. Но мы же понимаем, что просто "остановить" войну не отвечает интересам ни одной стороны. "За чей счет будет банкет"?

трамп, путин, россия, США Fullscreen
Трамп рассчитывает на хорошие отношения с Путиным
Фото: РИА

И здесь есть ответ:

По данным The Washington Post, в частных беседах Трамп говорил, что может закончить войну, надавив на Украину и заставив ее отказаться от части земли (!!!)

Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс описывал возможный мирный план Трампа: "...И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет демилитаризованной зоной. Она будет сильно укреплена".

Россия, по его словам, сможет получить гарантию нейтрального статуса Украины и ее неприсоединения к НАТО, а Украина получит гарантию суверенитета.

Трамп признавался, что думал о смягчении санкций в рамках сделки для прекращения войны в Украине.

И в начале ноября Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай, которые, по его словам, "объединил" Джо Байден.

Подытоживая сказанное.

  • Трамп, похоже, правда хочет остановить войну;
  • для Трампа сближение России и Китая гораздо страшнее поглощения Украины Россией;
  • Трамп потенциально готов к сделке, где ради не сближения России с Китаем он готов поступиться интересами Украины...

Хорош ли для нас этот сценарий?

Конечно, нет. Это холодный душ, который должен заставить думать о других сценариях для нас.

Нам надо брать ответственность на себя за свои действия, свое будущее и, взрослея, думать о партнерстве с сильными, а не об инфантильных просьбах о защите, финансах и оружии.

Изменение формулы "мира" может быть только при понимании интересов и мотивации США и окружения Трампа.

  1. Во-первых, они должны понимать, что Россия-Китай-Иран-Северная Корея — это ось зла, с членами которой сделки бессмысленны.
  2. Сдавая Украину (демилитаризация, вне НАТО, отказ от территорий), повторение вторжения в Украину — вопрос очень короткого времени.
  3. Во-вторых, они должны понимать, что, сдав Украину, война в Европе станет неотвратимой, как и необходимость США выделять гораздо больше ресурсов на ее прекращение (но уже в Европе).
  4. Потеря Украины для Америки = еще более глубокая зависимость от России и Китая в секторе критических материалов.
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Что нужно США?

  • стабильная безопасность Европы. Украина может быть частью гарантий. Как с сильным современным ВПК, так и с сильной армией;
  • снизить расходы налогоплательщиков США на безопасность Европы. Сильная экономика (за счет инвестиций, а не дотаций) — гарантия сильного украинского ВПК и Армии;
  • снизить зависимость от Китая и России в секторе критических материалов. В Украине есть 20% мировых запасов титана, запасы галлия, германия, кварца, которые нужны для сектора микроэлектроники. Есть бериллий, уран и еще 1,5 десятка других критических материалов;
  • сохранить энергетическое влияние в Европе. Украина с крупнейшими запасами газа в Европе и мощной ГТС — ключевой элемент реализации этой цели.

Исходя из этого, у нас два пути:

  1. Занять пассивную выжидательную позицию и потерять все.
  2. Быть проактивными, придя с конкретными предложениями, интересными США, и стать младшим партнером в регионе. Такой язык Трамп очень хорошо понимает.

Главное, помнить — наше будущее теперь точно зависит только от нас!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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