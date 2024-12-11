Жизнь после перемирия: какое будущее ждет Украину в ближайшие годы
Если думаете, что "заморозка" или завершение войны в Украине принесут вам спокойствие и процветание, вы ошибаетесь, предупреждает аналитик Анатолий Амелин. И рисует негативный сценарий развития событий, которого, конечно, можно избежать, если знать его детали.
У меня для вас плохие новости. Если думаете, что "заморозка" или завершение войны в Украине принесут вам спокойствие и процветание, вы ошибаетесь.
Меня многие считают оптимистом. Я разрабатываю успешные стратегии, помогаю моделировать позитивные сценарии будущего. Но насколько реалистично позитивное будущее для Украины?
Именно здесь у меня для вас плохие новости.
Как мы знаем:
- будущего не знает никто;
- сценариев будущего множество;
- будущее нельзя предсказать, можно лишь смоделировать трендовый сценарий на основе имеющихся факторов и трендов (и без учета "черных лебедей") и оценить последствия.
Но его можно запрограммировать.
Это возможно, когда вы субъект (имеете свои цели, стратегию, ресурсы, возможность достигать цели и можете влиять на других субъектов).
Сразу зафиксируем, что Украина не имеет своей стратегии, долгосрочных измеримых целей и общего ответа на вопрос "какую страну мы вместе строим?"
О ЕС и НАТО как цели не говорите мне. Безрассудное вхождение в ЕС тоже имеет негативные последствия:
- деиндустриализацию;
- отток человеческого капитала.
Украина будет лишь ресурсным центром для ЕС. Попробуйте мне доказать обратное в том бизнес-климате и 150-м месте в индексе экономических свобод.
Я 5 лет работал в Латвии. Это бывшая республика СССР, которая стала частью ЕС.
И я своими глазами наблюдал деградирующую экономику и демографию.
- по данным Центрального статистического бюро Латвии, с 2000 по 2021 год население страны сократилось на 18,2% (с 2,38 до 1,95 млн человек);
- только за период 2009-2010 годов из страны выехало около 200 тысяч человек, преимущественно в Великобританию и Ирландию;
- это привело к нехватке рабочей силы в ключевых отраслях экономики и усилило демографические проблемы.
Вступление в ЕС негативно сказалось на сельскохозяйственном секторе Латвии:
- введение квот и стандартов ЕС привело к сокращению производства в ряде отраслей. Например, производство сахара в Латвии было практически полностью свернуто;
- местные производители не готовы конкурировать с более эффективными фермерскими хозяйствами Западной Европы.
После вступления в ЕС в Латвии наблюдался значительный рост цен:
- инфляция в 2004-2008 гг. достигала 15-17% в год;
- особенно сильно выросли цены на продукты питания и недвижимость;
- это привело к снижению покупательной способности населения и росту социального неравенства.
Я могу продолжать, но не буду.
...
НАТО нам также не светит. Это, похоже, будет частью договоренностей о перемирии и компромиссе Запада с Россией.
...
Повторюсь: Украина не имеет четких артикулированных целей.
Нет стратегии для их достижения.
И даже если бы они были, нет ресурсов и возможностей для их достижения.
...
В Украине нет эффективной системы управления страной.
- у нас постсоветская модель, где люди и экономика были ресурсом для КПСС;
- КПСС нет, но есть сохранившиеся инструменты и желание их использовать для контроля всего и вся.
У нас не работает Конституция:
- в Конституции прописано, что гражданин — главный бенефициар страны, совладелец всех недр, лесов, полей и рек. И госкомпаний и инфраструктуры. Покажите мне стоимость вашей 1/40 миллионной доли в совместных активах;
- чиновники монопольно контролируют и ресурсы, и людей;
- люди лишены конституционных прав на свободу (слова, прессы, перемещений, предпринимательства);
- у нас конфликт ветвей власти. Три независимые ветви, фактически, управляются из одного центра и не являются независимыми;
- Украина — единственная страна в мире, где министерства — не департаменты одного Кабмина, а каждое — отдельное юрлицо. Такое себе особое царство;
- также мы — почти единственная страна, где есть отдельно Минфин и Минэкономики. Везде это ответственность одного министерства и без конфликтов;
- силовики имеют неограниченные права и ноль ответственности за произвол, лишение людей свободы, частной собственности;
- при этом граждане и бизнес не имеют презумпции невиновности;
- у нас 220 раз за 10 лет изменилось налоговое законодательство. Последний раз неделю назад;
- Украина занимает 150-е место в индексе экономических свобод. По соседству Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла. Как вам соседство?
Продолжать?
...
Украина теряет людей:
- на конец января 2024 года за границей из-за войны находится 4,9 млн украинцев;
- от 1,4 до 2,3 млн человек могут остаться за пределами Украины;
- треть украинской молодежи, согласно опросам, хочет уехать за границу;
- 4 млн украинцев планируют уехать после войны.
Кто останется? И, главное, зачем?Важно
...
Теперь об основном сценарии, который на сегодня вижу о событиях 2025 года и далее.
Повторюсь, сценариев значительно больше, чем один. Но этот вижу как базовый и неоднократно его описывал последний год. А сейчас уже получаю массу подтверждений его реализации.
Итак:
1. Январь — апрель 2025 года. Прекращение огня под давлением США и других стран, включая Китай.
2. Январь — май — проведение переговоров по формализации условий перемирия (не мира).
3. Май-июнь — подписание соглашения о перемирии с возможными ключевыми условиями:
- Украина получает гарантии безопасности более весомые, чем есть сейчас, от США и других стран партнеров США;
- мы получаем гарантии финансовой поддержки восстановления экономики (по сути, в тех же объемах, что было ранее финансирование войны) и, прежде всего, поддержку украинского ОПК (самообеспечение Украины необходимыми оборонными технологиями для противостояния России и на следующих этапах для замещения России на привычных ей рынках в коллаборации с американскими корпорациями);
- но от НАТО придется отказаться ради уступок России;
- конфликт будет заморожен за границей военного соприкосновения по состоянию на конец января;
- будет согласована демилитаризованная зона, например 200 км;
- демилитаризованную территорию будут контролировать миротворцы ООН;
- будет частичный обмен территориями (какими — писал ранее);
- вопрос Донбасса и Крыма будет снят с повестки дня обсуждения и претензий на 10 лет.
4. Июнь — июль 2025 — снятие военного положения и запуск избирательной кампании (местные выборы, парламентские выборы и президентские выборы). Ограничивать мужчин в выезде не будут. Это может привести к серьезной социальной напряженности и падению рейтингов власти.
5. Сентябрь — октябрь 2025 года — проведение выборов. Кто победит, никто сегодня не скажет. Можно лишь утверждать, что в парламент пройдет 4-5 партий и ни одна не будет доминировать.
Идти в парламент они будут с лозунгами о:
- справедливости;
- восстановление Украины;
- Make Ukraine Great Again;
- поддержке ветеранов и граждан, потерявших от войны;
- Евроинтеграции и НАТО.
Но в парламенте снова не будет профессиональных политиков. Будет много уважаемых ветеранов, волонтеров, бизнесменов и активистов, которые не имеют политического опыта, стратегического видения и реальной ответственности перед избирателями.
Вспомните 2015 год. Вспомните 2019 год. Где причина того, что 2025 год будет отличаться?
Идеологических партий в Украине нет. Есть только политические стартапы. Где инвесторы сбрасываются на получение рейтинга, своих представителей во власти, а потом возвращают инвестиции.
Премьер будет компромиссным. А Кабинет министров — квотным (партии поделят портфели). Кабмин не сможет в Парламенте утвердить программу на 5 лет. И через время его работа будет заблокирована.
Президент, традиционно, расставит своих людей на силовые ведомства и будет подминать под себя депутатские группы и министров.
Независимо от того, кто станет Президентом, через 6 месяцев начнется конфликт Президента и Парламента. Кабмин, построенный по Конституции с багами, будет буксовать. Министры, как правило, будут ограничены в назначении заместителей, ограничены в маневрах. Любые решения облегчить бизнес-климат и интенсифицировать работу с инвесторами прокуратурой будут восприниматься как убытки бюджета. Вспомните кейс Пивоварского.
Весь 2026 год пройдет в попытках организовать работу органов власти.
Запад будет сдержан в поддержке Украины, потому что не будет понимать с кем общаться в стране.
Что будет происходить в экономике и в социуме?
- народ будет продолжать уезжать в поисках лучшей жизни;
- бизнес по-прежнему будет страдать от отсутствия финансирования, высокой налоговой нагрузки и произвола силовиков. Будет все дальше переносить производство из Украины. Первыми из них будут представители DefenseTech;
- падение популяции и бизнес-активности приведет к падению поступлений в бюджет. И если на 2025 год заявленной помощи и кредитов от Запада хватит, то на 2026 уже нет;
- власти не останется ничего, кроме как снова поднимать налоги и душить бизнес;
- программа американцев по обеспечению кредитов критическими материалами начнет работать. Сырье будет добываться, вывозиться и перерабатываться в других странах;
- в Украине просто нет стимулов для этого. Ни кредитного финансирования, ни налоговых стимулов, ни свободных экономических зон;
- Украина будет продолжать скатываться в статус "банановой республики"
Самое неприятное будет происходить на улице.
- на руках уже сегодня (как мне сказали друзья из дружественных организаций) — более 4 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия;
- будет наблюдаться дефицит работы и всплеск криминала;
- что усилит отток людей из Украины.
В 2027 году политический кризис приведет либо к роспуску парламента, либо к импичменту Президента. Скорее всего, к первому.
В конце 2027 года состоятся очередные выборы, которые будут проходить на фоне начала Третьей мировой войны и возросших рисков повторения агрессии со стороны России.
...
Попробуйте меня убедить в нереалистичности такого сценария.
Как было сказано выше, будущего никто не знает. И чтобы не идти по негативному сценарию, его как минимум, нужно описать.
А как максимум, запрограммировать положительный целевой сценарий и его реализовать.
Пока что мой внутренний параноик утверждает, что мы идем в описанном выше сценарии. И он еще не самый худший.
...
Все написанное субъективно, является художественным произведением, все совпадения с реальностью являются случайностью.
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