Жизнь после перемирия: какое будущее ждет Украину в ближайшие годы

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У меня для вас плохие новости. Если думаете, что "заморозка" или завершение войны в Украине принесут вам спокойствие и процветание, вы ошибаетесь.

Меня многие считают оптимистом. Я разрабатываю успешные стратегии, помогаю моделировать позитивные сценарии будущего. Но насколько реалистично позитивное будущее для Украины?

Именно здесь у меня для вас плохие новости.

Как мы знаем:

будущего не знает никто;

сценариев будущего множество;

будущее нельзя предсказать, можно лишь смоделировать трендовый сценарий на основе имеющихся факторов и трендов (и без учета "черных лебедей") и оценить последствия.

Но его можно запрограммировать.

Это возможно, когда вы субъект (имеете свои цели, стратегию, ресурсы, возможность достигать цели и можете влиять на других субъектов).

Сразу зафиксируем, что Украина не имеет своей стратегии, долгосрочных измеримых целей и общего ответа на вопрос "какую страну мы вместе строим?"

О ЕС и НАТО как цели не говорите мне. Безрассудное вхождение в ЕС тоже имеет негативные последствия:

деиндустриализацию;

отток человеческого капитала.

Украина будет лишь ресурсным центром для ЕС. Попробуйте мне доказать обратное в том бизнес-климате и 150-м месте в индексе экономических свобод.

Я 5 лет работал в Латвии. Это бывшая республика СССР, которая стала частью ЕС.

И я своими глазами наблюдал деградирующую экономику и демографию.

по данным Центрального статистического бюро Латвии, с 2000 по 2021 год население страны сократилось на 18,2% (с 2,38 до 1,95 млн человек);

только за период 2009-2010 годов из страны выехало около 200 тысяч человек, преимущественно в Великобританию и Ирландию;

это привело к нехватке рабочей силы в ключевых отраслях экономики и усилило демографические проблемы.

Вступление в ЕС негативно сказалось на сельскохозяйственном секторе Латвии:

введение квот и стандартов ЕС привело к сокращению производства в ряде отраслей. Например, производство сахара в Латвии было практически полностью свернуто;

местные производители не готовы конкурировать с более эффективными фермерскими хозяйствами Западной Европы.

После вступления в ЕС в Латвии наблюдался значительный рост цен:

инфляция в 2004-2008 гг. достигала 15-17% в год;

особенно сильно выросли цены на продукты питания и недвижимость;

это привело к снижению покупательной способности населения и росту социального неравенства.

Я могу продолжать, но не буду.

...

НАТО нам также не светит. Это, похоже, будет частью договоренностей о перемирии и компромиссе Запада с Россией.

...

Повторюсь: Украина не имеет четких артикулированных целей.

Нет стратегии для их достижения.

И даже если бы они были, нет ресурсов и возможностей для их достижения.

Перспектива НАТО для Украины очень призрачна Фото: lexinform.com.ua

...

В Украине нет эффективной системы управления страной.

у нас постсоветская модель, где люди и экономика были ресурсом для КПСС;

КПСС нет, но есть сохранившиеся инструменты и желание их использовать для контроля всего и вся.

У нас не работает Конституция:

в Конституции прописано, что гражданин — главный бенефициар страны, совладелец всех недр, лесов, полей и рек. И госкомпаний и инфраструктуры. Покажите мне стоимость вашей 1/40 миллионной доли в совместных активах;

чиновники монопольно контролируют и ресурсы, и людей;

люди лишены конституционных прав на свободу (слова, прессы, перемещений, предпринимательства);

у нас конфликт ветвей власти. Три независимые ветви, фактически, управляются из одного центра и не являются независимыми;

Украина — единственная страна в мире, где министерства — не департаменты одного Кабмина, а каждое — отдельное юрлицо. Такое себе особое царство;

также мы — почти единственная страна, где есть отдельно Минфин и Минэкономики. Везде это ответственность одного министерства и без конфликтов;

силовики имеют неограниченные права и ноль ответственности за произвол, лишение людей свободы, частной собственности;

при этом граждане и бизнес не имеют презумпции невиновности;

у нас 220 раз за 10 лет изменилось налоговое законодательство. Последний раз неделю назад;

Украина занимает 150-е место в индексе экономических свобод. По соседству Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла. Как вам соседство?

Продолжать?

...

Украина теряет людей:

на конец января 2024 года за границей из-за войны находится 4,9 млн украинцев;

от 1,4 до 2,3 млн человек могут остаться за пределами Украины;

треть украинской молодежи, согласно опросам, хочет уехать за границу;

4 млн украинцев планируют уехать после войны.

Кто останется? И, главное, зачем?

Важно

Перемирие — на каких условиях? Какой формат переговоров с РФ может быть и кто станет посредником

...

Теперь об основном сценарии, который на сегодня вижу о событиях 2025 года и далее.

Повторюсь, сценариев значительно больше, чем один. Но этот вижу как базовый и неоднократно его описывал последний год. А сейчас уже получаю массу подтверждений его реализации.

Итак:

1. Январь — апрель 2025 года. Прекращение огня под давлением США и других стран, включая Китай.

2. Январь — май — проведение переговоров по формализации условий перемирия (не мира).

3. Май-июнь — подписание соглашения о перемирии с возможными ключевыми условиями:

Украина получает гарантии безопасности более весомые, чем есть сейчас, от США и других стран партнеров США;

мы получаем гарантии финансовой поддержки восстановления экономики (по сути, в тех же объемах, что было ранее финансирование войны) и, прежде всего, поддержку украинского ОПК (самообеспечение Украины необходимыми оборонными технологиями для противостояния России и на следующих этапах для замещения России на привычных ей рынках в коллаборации с американскими корпорациями);

но от НАТО придется отказаться ради уступок России;

конфликт будет заморожен за границей военного соприкосновения по состоянию на конец января;

будет согласована демилитаризованная зона, например 200 км;

демилитаризованную территорию будут контролировать миротворцы ООН;

будет частичный обмен территориями (какими — писал ранее);

вопрос Донбасса и Крыма будет снят с повестки дня обсуждения и претензий на 10 лет.

4. Июнь — июль 2025 — снятие военного положения и запуск избирательной кампании (местные выборы, парламентские выборы и президентские выборы). Ограничивать мужчин в выезде не будут. Это может привести к серьезной социальной напряженности и падению рейтингов власти.

5. Сентябрь — октябрь 2025 года — проведение выборов. Кто победит, никто сегодня не скажет. Можно лишь утверждать, что в парламент пройдет 4-5 партий и ни одна не будет доминировать.

Идти в парламент они будут с лозунгами о:

справедливости;

восстановление Украины;

Make Ukraine Great Again;

поддержке ветеранов и граждан, потерявших от войны;

Евроинтеграции и НАТО.

Но в парламенте снова не будет профессиональных политиков. Будет много уважаемых ветеранов, волонтеров, бизнесменов и активистов, которые не имеют политического опыта, стратегического видения и реальной ответственности перед избирателями.

Вспомните 2015 год. Вспомните 2019 год. Где причина того, что 2025 год будет отличаться?

Идеологических партий в Украине нет. Есть только политические стартапы. Где инвесторы сбрасываются на получение рейтинга, своих представителей во власти, а потом возвращают инвестиции.

Премьер будет компромиссным. А Кабинет министров — квотным (партии поделят портфели). Кабмин не сможет в Парламенте утвердить программу на 5 лет. И через время его работа будет заблокирована.

Президент, традиционно, расставит своих людей на силовые ведомства и будет подминать под себя депутатские группы и министров.

Независимо от того, кто станет Президентом, через 6 месяцев начнется конфликт Президента и Парламента. Кабмин, построенный по Конституции с багами, будет буксовать. Министры, как правило, будут ограничены в назначении заместителей, ограничены в маневрах. Любые решения облегчить бизнес-климат и интенсифицировать работу с инвесторами прокуратурой будут восприниматься как убытки бюджета. Вспомните кейс Пивоварского.

Весь 2026 год пройдет в попытках организовать работу органов власти.

Запад будет сдержан в поддержке Украины, потому что не будет понимать с кем общаться в стране.

Что будет происходить в экономике и в социуме?

народ будет продолжать уезжать в поисках лучшей жизни;

бизнес по-прежнему будет страдать от отсутствия финансирования, высокой налоговой нагрузки и произвола силовиков. Будет все дальше переносить производство из Украины. Первыми из них будут представители DefenseTech;

падение популяции и бизнес-активности приведет к падению поступлений в бюджет. И если на 2025 год заявленной помощи и кредитов от Запада хватит, то на 2026 уже нет;

власти не останется ничего, кроме как снова поднимать налоги и душить бизнес;

программа американцев по обеспечению кредитов критическими материалами начнет работать. Сырье будет добываться, вывозиться и перерабатываться в других странах;

в Украине просто нет стимулов для этого. Ни кредитного финансирования, ни налоговых стимулов, ни свободных экономических зон;

Украина будет продолжать скатываться в статус "банановой республики"

Самое неприятное будет происходить на улице.

на руках уже сегодня (как мне сказали друзья из дружественных организаций) — более 4 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия;

будет наблюдаться дефицит работы и всплеск криминала;

что усилит отток людей из Украины.

В 2027 году политический кризис приведет либо к роспуску парламента, либо к импичменту Президента. Скорее всего, к первому.

В конце 2027 года состоятся очередные выборы, которые будут проходить на фоне начала Третьей мировой войны и возросших рисков повторения агрессии со стороны России.

...

Попробуйте меня убедить в нереалистичности такого сценария.

Как было сказано выше, будущего никто не знает. И чтобы не идти по негативному сценарию, его как минимум, нужно описать.

А как максимум, запрограммировать положительный целевой сценарий и его реализовать.

Пока что мой внутренний параноик утверждает, что мы идем в описанном выше сценарии. И он еще не самый худший.

...

Все написанное субъективно, является художественным произведением, все совпадения с реальностью являются случайностью.

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