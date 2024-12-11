Новые навыки, техника и командиры: как нужно изменить ВСУ, чтобы победить в войне

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Сегодня я хочу поговорить о вызовах в ВСУ.

Как вы думаете, что сегодня больше всего нужно пехотинцу и его подразделению на поле боя? Нет, это уже не автомат и даже не дрон. Можно иметь оружие, но если ты слепой — оно будет не эффективным.

Главное в современной войне — это планшет с программами вроде "Дельты" и "Крапивы". Все начинается с этого — с ситуативной осведомленности, когда боец смотрит на поле боя не через окно блиндажа, и даже не через "мавик".

Чтобы быть "зрячим", нужны программы с большими данными. Это не просто карты — это многослойные карты с большим массивом данных: где, что заминировано, где расположены позиции врага, где именно вчера работал танк противника, а где миномет... Сейчас вносятся данные даже с точками прилетов вражеских снарядов, потому что они дают представление и о дистанционных огневых возможностях врага, и о потенциальных укрытиях от его же обстрелов, и еще кое-что, о чем скажу ниже.

Именно с этого начинается боевая задача: иметь возможность и навыки смотреть и анализировать большой массив данных. Если командир подразделения 20 лет смотрел на бумажную карту, то ему будет трудно освоить новые подходы.

Еще одна огромная фронтовая проблема сегодня — это РЭБ, как на авто бойца, так и в окопе. Сегодня уже невозможно ездить по фронту так, как мы гоняли еще 2 года назад. Потому что дроны врага везде. Они могут просто лежать и ждать, когда будет ехать цель. Поэтому вся (!) передвижная техника на фронте должна быть с современными системами РЭБ, которые глушат частоты. Это не панацея, но процентов на восемьдесят обеспечит, что бойца не уничтожат еще во время движения на позиции.

С окопным РЭБом сложнее — боец включает его, чтобы защитить себя. Беда в том, что этот РЭБ глушит и наши птички. Не буду говорить цифры, но они значительны — когда наши дроны падают из-за действия наших же РЭБ.

Для решения этой проблемы командование должно не просто обеспечить РЭБами, но и организовать такое взаимодействие, чтобы каждая птичка, которая вылетает от нас (а их десятки, а иногда и сотни в день только от одной бригады), имела коридор без радиопомех.

Учили ли этому в советских военных академиях?

Скажу больше — с такой проблемой не сталкивалась ни одна армия мира. Потому что это первая война дронов.

Современная война — война дронов Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Еще одна важная проблема — коммуникационно-психологическая. Модель советской армии "я — начальник, ты — дурак" — сегодня не работает. Не те времена, не те люди. Сегодня все должно строиться на стимулах. И это не просто модная риторика — это фактор эффективности, продиктованный реальностью новой войны.

Одно дело — когда вы командир взвода и вашим бойцам надо выкопать траншею. Здесь все понятно — если процесс не идет, то можно покричать, поматериться, и понемногу наковыряют.

А теперь представьте, что вы командир взвода, задача которого — настроить дроны на пониженные частоты, чтобы они пролетели вражеский РЭБ. Для этого надо где-то найти необходимые модули, выпаять старые, впаять новые, и главное — знать: где, как и куда. И здесь уже, если нет нормальной коммуникации с бойцами, хоть кричи, хоть матерься — личный состав только закроется в себе, и результата не будет. А специалистов — мало. Актуальные скиллы они получают фактически в условиях боя, поэтому заменить кем-то — просто не реально. Как следствие, — минимум — это потерянное время; максимум — провал боевой задачи и человеческие жизни.

Чтобы было понятно: война дронов — это самая динамичная сфера фронта. То что работало вчера, уже не является эффективным сегодня. Большинство FPV-дронов, которые приходят от государства, подлежат переработке. Это не является секретной информацией. Дроны приходят на одной частоте, а подразделению нужна другая. Если птичку не модернизировать, то она просто упадет, вместе со взрывчаткой. В прямом смысле — деньги на ветер.

Поэтому все передовые бригады имеют собственные мастерские, где бойцы ежедневно переделывают дроны под конкретные обстоятельства и конкретные задачи. Как правило, на эту работу не предусмотрены штатные единицы. Да и паяльники с кучей оборудования надо покупать самостоятельно, или искать спонсоров.

Странно звучит? Но это реальность — подразделение должно искать спонсоров!

Подобная ситуация и со снарядами для дронов. 99% БК для бригад изготавливается или переделывается в самих бригадах. Что, конечно, не предусмотрено нашей военной бюрократией. А бойцу за такую работу в тылу должны платить не 50 тыс. грн, как сейчас, а больше, потому что риск у него не меньше, чем у парня в окопе.

Чтобы разрулить эти проблемы, надо иметь смелость, адекватность, творчество и менеджерские качества. Старые учебники этому не учат...

Еще один новый вызов — массированное минирование. Прошли времена, когда сапер заходил в серую зону, ставил растяжки и возвращался обратно. В такой масштабной войне должно быть и масштабное минирование. А как его обеспечить, если все просматривается и простреливается?

Дистанционным минированием. А это — опять дроны. И снова — планшеты, чтобы понимать, где минировать нужно, а где уже заминировано. К тому же противник детонирует мины артиллерийскими обстрелами, — здесь и пригодятся отметки воронок от артобстрелов россиян.

Если командиры уровня рота-бригада понимают эти тенденции — потери будут минимальными, задачи будут выполняться. Если командиры воюют "как прежде", по советским учебникам — их подразделения обречены...

А отсюда — проблемы не только на фронте, но и в тылу: от трудностей мобилизации до потери веры в победу и доверия к власти.

Весь этот текст к тому, что современный мир меняет войну, а значит, должны меняться и Вооруженные силы. Они должны быть адекватными современной войне не только в технологическом, но и в организационном и психологическом планах. И изменения эти должны делать люди, которые сами являются современными, ценность которых определяется не возрастом или погонами, а скиллами, соответствием современным условиям войны.

Сейчас вопрос стоит очень просто: мы или изменим организацию, адаптируемся и станем уникальной современной армией. Или...

Никаких или!

Мы просто обязаны становиться лучше.

Такова наша судьба.

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