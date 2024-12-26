Новый Варшавский договор: как в 2025-м Европа может стать важнее США и разозлить Россию

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БИНАРНАЯ ПОЛИТИКА И НОВЫЙ ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР

Уходящий год характеризуется как период отрезвления и избавления от глупых иллюзий. С чашечкой кофе в Ялте в ближайшие годы — не складывается. Только с нашими дронами и ракетами. Это поняли и даже приняли и украинская власть, и общество.

Относительно следующего года — ситуация крайне нелинейная. Политическая турбулентность зашкаливает, катастрофический срыв потока может произойти в любой момент где угодно. Прогнозировать что-то конкретное в такой ситуации — неприкрытое шарлатанство. Но обозначить тенденции вполне возможно.

И главное, что в следующем году будем наблюдать (и участвовать!) в переходе количества в качество. То есть так, как раньше, уже не будет.

Больше не будет тотального восхищения мужеством украинцев и желания мировых политиков как-то приобщиться к нашему героическому сопротивлению. Не будет оваций стоя нашему президенту в парламентах мира. Этот двухлетний период нашей ситуативной субъектности подошел к концу и нас снова будут играть, принуждая к определенным решениям и жестко оговаривая и контролируя любую помощь.

Избрание Дональда Трампа — это переход к двоичной политической системе. То есть либо единица, либо ноль, без аналоговых нюансов. Либо послушный младший партнер, либо нежелательная обуза. Либо проводник политики США, либо тот, кого защищать можно только за деньги. И если старшему партнеру вдруг понадобилась Гренландия или Панамский канал, то отдавать их надо с радостью и благодарностью. По крайней мере, так считает 47-й президент США.

Ранее Трамп требовал от европейских членов НАТО взносов в 2% от ВВП. Сегодня он говорит уже о 5%. А сколько будет завтра?

Такой бинарный подход к странам Европы (либо вассал, либо враг) может привести к тому, что в ЕС задумаются: а зачем нам такой защитник, который не намного лучше, чем нападающий? Не проще ли создать европейские силы безопасности? Тем более, что сейчас ВПК Европы становится основным источником поддержки Украины оружием и боеприпасами, почти удвоив свою мощность за прошлый год.

Политика Трампа может подтолкнуть Европу к Украине Фото: NBC News

При этом ЕС сможет самостоятельно, не оглядываясь на США, выстраивать отношения с Китаем и глобальным Югом. Это нам на руку. Потому что ВСУ станут главной силой в таком европейском оборонном союзе, и это и будет лучшей гарантией нашей безопасности. Было бы очень правильно, чтобы пакт о коллективной безопасности в Европе страны-участницы подписали именно в столице Польши. Тогда Варшавский Договор реинкарнировался бы в противоположной ипостаси, а в Кремле просто сошли бы с ума от ярости...

Трамп пока не исключает мысли, что он сможет прекратить войну в Украине. Но не за сутки, конечно. Из окружения Трампа звучат трезвые мысли, что в самом оптимистичном сценарии прекращение боевых действий возможно осенью следующего, 2025 года. А о пессимистическом сценарии даже вспоминать не хочется, потому что в нем война разного уровня интенсивности будет продолжаться еще годами.

Оптимистический сценарий возможен, если Путин попытается во время переговоров стать с Трампом на один уровень, чем лично его обидит. И тогда откроется весьма интересная опция: американские высокотехнологичные стартапы во главе с Илоном Маском создают нечто вроде консорциума с намерением перетянуть на себя значительную часть бюджете Пентагона в 850 млрд долларов. И испытывать такое новейшее оружие, управляемое искусственным интеллектом, будут, разумеется, в Украине. Что позволит компенсировать недостаточность нашего мобилизационного ресурса, и в армии недоимперии возникнут серьезные проблемы.

Но если в этом случае на стороне России выступит Китай с его тоже сверхсовременными боевыми разработками, то прифронтовая часть Украины превратится в территорию, непригодную для существования биологических организмов размером больше крысы.

Однако существуют и более приятные тенденции. Например, события в Сирии могут стать прообразом краха России в среднесрочной перспективе. Движущей силой такого краха станет мусульманское население РФ, а продюсировать процесс способна Турция, как, собственно, и произошло в Сирии.

Двум возрождающимся империям существовать в одном геополитическом пространстве невозможно. А Турция Эрдогана строит свою значительно эффективнее, чем Россия Путина.

Так что основная задача Украины — не исчезнуть в тех вихрях глобальных изменений, которые сейчас бушуют в мире.

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