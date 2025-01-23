На пороге восстания генералов: чем грозит Украине атака власти на высших офицеров

Related video

Задержанным военнослужащим инкриминируют, главным образом, "халатное отношение к военной службе".

Но парадокс содержится в том, что это вполне возможно инкриминировать любому командиру (начальнику), даже вполне успешному. Более того, мадам Фортуна на войне, в силу самых разных обстоятельств, в том числе тех, которые НЕ зависят от командиров (начальников) соответствующего уровня, ну или зависят не в полной мере — дама очень капризная. Дело в том, что "тотальные победители" среди командиров и начальников встречаются очень и очень редко. У одних и тех же людей — победы и поражения на войне в силу самых разных причин ЧЕРЕДУЮТСЯ.

Если исходить из логики тех, кто формулировал и сейчас инкриминирует задержанным именно "халатность", то начать им надо было не с них, а с нынешнего высшего военно-политического руководства государства. Потому что по своим возможным последствиям их "халатность" — более опасна, чем "халатность" какого-то полковника или бригадного генерала.

Не секрет, что вопросов к этому руководству относительно так называемых "небрежных" решений в сфере обороны и национальной безопасности страны — вагон и маленькая тележка. Причем, тех, которые относятся — как к сделанным в период ДО широкомасштабного вторжения врага, так и в период уже В ХОДЕ этого вторжения...

Найдется ли кто-то осведомленный, чтобы эти вопросы задать — другое дело...

Например, решится ли нынешний Верховный Главнокомандующий (он же Президент) ответить обществу — когда именно он ввел в действие Стратегический план применения ВСУ, частью которого является Стратегическое развертывание ВСУ?

Какова конкретная дата осуществления этого его действия?

И почему ВСУ встретили вторжение в том стратегическом построении, которое, мягко говоря, НЕ совсем соответствовало (а точнее, совсем не соответствовало) реалиям подготовки и осуществления врагом этого вторжения, что привело к тяжелым последствиям?

Если сейчас задержанным военным инкриминируют эту размытую "халатность", которая привела к "вклиниванию войск противника на 5-7 км в Харьковской области", то что тогда надо инкриминировать высшему военно-политическому руководству государства, если противник захватил почти весь юг страны, прорвался в столицу и начал разносить ракетами и дронами всю остальную часть страны в 2022-м году?

Здесь нет или не было какой-то "халатности"... не?

Важно

Задержание генералов: почему опасно вести уголовные дела против бойцов ВСУ, — военный

Нынешняя власть начала очень опасную "игру" с командным составом войска, причем делает это прямо посреди войны. Она пытается открыть своеобразный "ящик Пандоры", результатом чего будет только одно — проигрыш в войне и дальнейшая не очень приятная политическая (а возможно и просто жизненная) судьба нынешней властной команды.

Я понимаю, что с точки зрения "политической целесообразности" сделать виновными нескольких военных командиров (начальников) средней руки — вполне "приемлемый" вариант. "Не так воюют", "небрежно относятся" и так далее.

"Искушение" — большое...

Идет война, гибнут люди, разрушаются материальные ценности на миллиарды долларов, и она полна, мягко говоря, не только побед. В ней воюет армия. Поэтому "формально виновных" на соответствующих уровнях управленческой вертикали, особенно военной, всегда можно найти немало.

Но, я предупреждаю...

В этом смысле, "остаться в белых сияющих одеждах" нынешней власти никак не получится — слишком много, скажем так, "проблемных вопросов" относительно "небрежного" руководства государством и страной накопилось к ней, скажем так, в объективной плоскости. Причем именно по "существу вопроса", то есть — относительно руководства страной и ее вооруженными силами в войне.

Лично мне интересно, найдется ли в стране человек, который начнет их публично задавать? Как по мне, скорее всего, им может стать кто-то из "опальных генералов", в том числе затравленных госпожой Безуглой. В конце концов, какой-то человек, назначенный в очередной раз "крайним" и который будет одновременно осведомлен о методах и способах стратегического управления нынешней власти, может не выдержать и начнет "говорить" и вслух задавать эти вопросы.

Сработает вполне понятная логика. Сегодня "крайним" назначили его, завтра — меня, послезавтра — тебя. Не сделать ли нам всем вместе "крайними" самих этих назначателей?

А если к этим процессам подключатся "внешние силы", то последствия этого "разбора полетов" будут для страны — очень и очень печальными. И в первую очередь, для самой нынешней власти

Опомнитесь... пока не поздно...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно