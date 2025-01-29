Имеет ли армия право на власть? Чем опасна военная диктатура для Украины
Если украинцы не хотят жить, как в Африке (а наверняка не хотят), им нужно всячески противиться приходу к власти военных, убежден политический аналитик Валерий Пекар. Военные должны быть под контролем гражданских, этому учит нас вся история человечества, полная переворотов и диктатур.
Вряд ли вы захотите прожить всю жизнь в Африке. Жить там плохо.
А могло бы быть хорошо. Африка чрезвычайно богата природными ресурсами. Там многочисленное население, большая доля молодежи, поэтому болезненные для нас проблемы депопуляции и старения им не грозят. Если вы не расист, вряд ли вы считаете, что африканцы ленивы и неумны.
Почему же африканцы живут плохо?
За научные исследования по вопросу, почему умные и трудолюбивые люди в ресурсно богатых странах живут очень плохо, многие ученые получили Нобелевские премии. В прошлом 2024 году премия была вручена за многолетние исследования роли институтов Дарону Аджемоглу и Джеймсу Робинсону, популярное изложение их идей вы найдете в книгах "Почему нации приходят в упадок" и "Узкий коридор".
Но еще более базовой книгой является работа другого нобелевского лауреата по экономике Дугласа Норта "Насилие и общественные порядки. Основные факторы, повлиявшие на ход истории", написанная в соавторстве с Джоном Уоллисом и Барри Вайнгестом.
В книге показано, как человечество тысячелетиями пыталось подчинить власть военных власти гражданских, и только тогда, когда наконец это удалось, началось общественное развитие.
Потому что в противном случае власть всегда принадлежит людям с оружием. Точнее, тем, кто командует людьми с оружием. Случайно они могут оказаться профессиональными в гражданском государственном управлении, морально безупречными и ценностно устойчивыми. Но с большей вероятностью — наоборот.
Народам Африки не удалось решить эту проблему. Поэтому большинством африканских стран руководят военные командующие, — до того момента, пока их не подвинут с руководящих должностей другие, следующие командующие.
Вот почему в Африке все плохо. Также во многих странах Азии и Латинской Америки то же самое.
Зато в Европе и Америке все хорошо, потому что там военные командующие подчиняются демократически избранной гражданской власти. А когда желают сами взять власть, уходят из армии и выдвигают свои кандидатуры на выборах.
Эйзенгауэра выбрали его бывшие солдаты, которые ему безгранично доверяли.
В последние дни многие комментаторы пишут, что армия имеет право захватить власть, если ей не нравится гражданское управление.
Именно это постоянно происходит в Африке и других упомянутых местах.
Нам туда не надо.
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