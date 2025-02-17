Танцы вокруг металлов. Как соглашение по недрам с США делает Украину должником на 75 миллиардов долларов

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Вот тебе, бабушка, и инвестфонд

Года, наверное, с 2016 я пишу о том, что Украина должна создать свой национальный резервный фонд, в котором необходимо накапливать доходы от использования природных ресурсов (ренту за добычу и экспортную пошлину).

Более того, Украина — это одна из немногих сырьевых стран, которая такого фонда до сих пор не имеет.

Доходы от использования сырья у нас распределяются в пользу олигархов за счет занижения размера ренты, прежде всего на добычу железной руды, и практически полного отсутствия пошлин на экспорт сырья.

Более того, у нас еще и возмещается государством НДС при экспорте сырья.

В результате, рента дает в бюджет примерно 1,5 млрд долл. в год, а пошлины — мизерные 12–13 млн долл. в эквиваленте.

Но даже этот ресурс не аккумулируется в резервном фонде, а напрямую идет в бюджет, где до войны растворялся в "дорогах".

На мой взгляд, должна быть использована следующая модель:

Размер рент должен обеспечивать поступления в бюджет минимум 3 млрд долл. в год.

Экспортные пошлины на сырье — примерно 1 млрд долл. в год.

Отмена нулевой льготной ставки НДС при экспорте сырья — может дать экономию возмещения НДС еще на сумму до 1 млрд долл.

Налогообложение экспорта сырья при экспорте: 20% НДС + 5% пошлина. Суммарно — 25%.

При рентабельности экспорта на уровне 50%, это одновременно сохраняет прибыльность экспортных операций, а с другой стороны, создает стимул для развития внутренней переработки.

Суммарно национальный резервный фонд Украины можно было пополнять на 5 млрд долл. в год.

За десять лет — накопления фонда могли составить до 50 млрд долл. Это больше, чем Украина за этот же период получила от МВФ.

Свои ресурсы фонд мог направлять на компенсацию процентной ставки по кредитам предприятий по переработке сырья (кредиты на капинвестиции), на технологические гранты и на подключение таких предприятий к критической инфраструктуре.

А также на поддержку экспортных операций таких перерабатывающих компаний.

Но вместо этого нам предлагают создать другой фонд.

Министр финансов США Бессент привез в Киев очень странный договор о недрах... Фото: Офис президента

Неофициальный текст проекта соглашения Украины и США по поводу ресурсов говорит о следующем:

Украина и США создают совместный фонд по управлению природными ресурсами Украины, куда будет передано право пользования всем ценным в наших недрах (скорее всего, все полезные ископаемые, кроме угля, нефти, газа, которые США не интересуют). Данный фонд получает исключительное право на выдачу лицензий на добычу таких полезных ископаемых. Доходы от выдачи лицензий делятся пополам, то есть США забирают себе 50%. США получают право "первой брачной ночи": они могут забрать себе любую лицензию и передать своим компаниям или отказать в выдаче лицензии любой чужой компании, например, саудовской или китайской. Или даже украинской. То есть это соглашение не только о деньгах, но и о блокировании добычи по принципу "собаки на сене". Таким образом, США могут полностью заблокировать добычу в Украине любого критически важного минерала, если сами его у нас добывать не захотят. Охранять месторождения будут ЧВК. Этого в соглашении нет, но судя по ряду комментариев, такая опция рассматривается. Сами США защищать этот ресурс не хотят. Гарантий безопасности в соглашении нет. Украина может в любой момент отказаться, но тогда она должна будет заплатить США сумму долга за минусом доходов от украинских природных ресурсов, которые Америка к тому времени получит. Здесь есть один нюанс. Официально Украина должна США несколько миллиардов долларов. Все остальное было оформлено безвозвратными грантами и бесплатными поставками. По ним Украина ничего США не должна. Но если подпишет новое соглашение — там и всплывет долг в 75 млрд долл. То есть это как если бы кто-то дал вам безвозвратно некую сумму в долларах, а потом передумал и потребовал отдать долг и заложить под него квартиру. Срок соглашения не определен. Но с учетом суммы долга и динамики ее погашения — это навечно. Если будущая власть в Украине решит аннулировать соглашение, США заблокируют все украинские активы за рубежом, а это и корсчета НБУ в долларе. Украина отказывается от суверенного иммунитета на такие активы. А спор будет решать международный и американский арбитраж.

Украина по данному соглашению должна признать свои ресурсы предметом коммерческих сделок, то есть отказаться от конституционного суверенитета народа над такими ресурсами.

А если Конституционный суд, к примеру, признает соглашение противоречащим Конституции, то Украине придется платить 75 млрд дол.

Фонд аудируется международной аудиторской компанией, которую выбирают США, а услуги оплачивает Украина.

Ежемесячно Украина предоставляет отчет в США о деятельности Фонда и дает право американским проверяющим изучать бюджетные проводки, связанные с деятельностью фонда.

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