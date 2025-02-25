Мартовский рубеж: почему Россия сделает все для прорыва на фронте

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Российская военная машина продолжает двигаться исключительно потому, что пока есть ресурс гасить региональные дисбалансы. Как только федеральные ручейки обеднеют (они все завязаны на нефть), это будет даже не коллапс.

Без изменения подхода к пополнению армии в РФ (мобилизация) у них не появится ресурс для масштабных действий. Разве что за счет новых корейцев. Но корейцы и имитация стремления к миру плохо совместимы.

Поэтому я и обращаю внимание: риски продолжения войны до конца года и далее для Кремля могут быть компенсированы исключительно ценным призом в виде демонтажа Украины. Если Украина не рушится — Россия может быть переброшена во внутренние проблемы.

Или валить, или морозить.

Кремль чувствует — дальше тянуть опасно... Фото: РИА Новости

Проблемы украинской армии известны. Новые риски ввиду изменения американских подходов очевидны. Нюанс в том, что счет идет буквально на недели.

Если до условного 1 апреля россияне не смогут нас выбить из Курска и продавить на каком-то из направлений (Купянск, Константиновка, Покровск), им будет крайне сложно технически воспользоваться бонусами в виде ослабления/отключения помощи США. Просто не будет сил.

А для Трампа это уже будет 2 месяца у руля без прорывов на фоне нарастающей фронды.

Отсюда градус риторики, который шокирует в т.ч. американцев.

В целом март — месяц ужасов. А вот после него могут открыться линии, которые мы сейчас не видим. Главное сейчас — обеспечить армии возможность удерживать зону поражения на 10+ км.

Эффективная работа этой мясорубки приведет к тому, что у РФ не останется никаких вариантов, кроме игры на выборах.

А это уже другая история. С ней разберемся в соответствующее время.

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