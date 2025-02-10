Три недели до весны. Чего ждать на линии фронта от РФ и что опасно для Украины в тылу

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До весны — три недели.

Пунктиром наведем некоторую резкость.

Последние дней десять эмоционально были очень тяжелыми. Не буду повторяться, уже многие написали: эксплуатируя наши реальные проблемы, Россия усиливает раскачку изнутри, потому что на фронте свои задачи решить не может.

Как это "не может" выглядит "в материале".

Трамп на днях снова упомянул масштаб российских потерь, обозначив цифру 900 тыс. (надо полагать – ранеными и убитыми).

Группа "Информационное сопротивление" продолжает считать тех убитых, которых публично признали в самой России. Т.е., это самый минимум потерь.

По состоянию на 30 января 2025 г. в нашей базе — 95848 имен, которые можно структурировать по регионам. И порядка 450 человек, где требуется дополнительная атрибуция.

В период с 31 декабря по 30 января в России показали 5089 убитых. Это без корейцев, с Крымом, но без ОРДЛО. Часть этих потерь – за предыдущие периоды, но львиная доля – свежие.

Согласно опыту наших подсчетов, число убитых должно быть МИНИМУМ в два раза больше. Т.е., российские войска в месяц только убитыми теряли от 10 тыс. человек. Если считать по классической пропорции 1:3, то потери российской армии составляют не менее 40 тыс. человек в месяц. А это БОЛЬШЕ, чем россияне привлекают наемников. Добавьте сюда дезертиров.

То, о чем я уже упоминал: уже несколько месяцев в росармии наблюдается разрыв между потерями и пополнением, они сжигают резервы. Они уже давно перестали учить новобранцев, бросают их в бой в кратчайшие сроки. Разрыв увеличивается. Отсюда все эти атаки смертников на костылях.

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ДипСтейт уже отмечал две цифры:

В январе россияне захватили наименьшую площадь украинской территории с сентября 2024 г. Последнюю неделю снижается число штурмовых действий.

Это о чем? Это о том, что осенняя наступательная волна росармии прошла свой пик и движется по нисходящей. Им уже требуется перегруппировка, чтобы расширить атакующие действия на покровском направлении.

Месяц назад я высказал гипотезу, что к марту россияне утратят способность давить и продвигаться даже в январском темпе, если тенденции сохранятся.

Чтобы сломать этот тренд, они должны:

Либо найти источник пополнения живой силой. Либо обвалить украинскую армию изнутри.

Первое без проведения новой волны массовой мобилизации затруднено. Вторая опция имеет две составляющие – внутренняя дестабилизация в Украине и прерывание внешней помощи.

Прерывание внешней помощи может случиться как по сугубо внешним причинам, так и вследствие внутренней дестабилизации. Ибо реальным будет вопрос: а кто окажется конечным получателем?

Таким образом, во всех построениях внутренняя дестабилизация — краеугольный камень. Поэтому сюда они будут вваливать ресурс по нарастающей.

Не надо быть гадалкой, чтобы предвидеть — следующий всплеск будет приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Стоит проявить особое хладнокровие.

Что с другой стороны? Проскакивала информация, что помощь останавливали, но возобновили. Если прежний объем сохранится — это некая стабильность до лета. Сигнал от Франции по самолетам. Сигнал от Нидерландов по самолетам. На фронте это пока мало скажется, а вот на безопасности в тылу (как часть ПВО) должно отразиться.

Ну, и Курск, который съедает российские ресурсы. Для Путина маячит некрасивая перспектива принимать гостей 9 мая, демонстрируя неспособность защитить свою территорию.

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Снова-таки. Это не значит, что не видно наших проблем. Еще как видно. В Харьковской области в районе Двуречной все сложно, но наши войска делают невозможное. И не только там.

Итого. При условии:

Недопущения обвала изнутри. Сохранения объемов помощи хотя бы на несколько месяцев. Текущего уровня потерь росармии без возможности их оперативно восполнять

— весной могут возникнуть предпосылки для временной (!) стабилизации линии фронта.

Это – материальная основа. А дальше начинается политика как искусство возможного, когнитивная война и т.д.

Все эти циферки и выкладки в Москве и Вашингтоне знают лучше нас. И знают многое, чего не знаем мы. Особенно — в плане реального состояния экономики и возможностей производства оружия.

Возникает конфликт двух мотиваций. С одной стороны, можно форсировать активность, чтобы закрепить предпосылки для стабилизации ЛБС и превратить их в основу для прекращения огня. Стабилизацию фронта американцы уже называли необходимым условием.

С другой стороны, у Путина точно будет мотив попытаться перетерпеть еще полгода. Что означает: сначала они будут тянуть время, а в итоге первый раунд контактов Трамп-Путин закончится неудачей и к сдвигам не приведет. Тогда еще полгода примерно. И в этом есть логика.

Потому что в этом году не только 9 мая, что актуально для Европы, но и сентябрь — что актуально для АТР. А команда Трампа прямо дает понять: европейский театр (кроме Израиля) — это дело европейских союзников по НАТО. А Вашингтон четко обозначил приоритеты звонками, первыми встречами (Япония, Австралия, Южная Корея и т.д.).

Поэтому, если не получится стабилизироваться весной, масштабный символический повод будет еще в сентябре. Где – на стороне России — будет активно задействован Китай.

Что мы сейчас можем делать и что зависит от нас:

Не развалиться изнутри, сохранить целостность. Повышать эффективность поддержки фронта, каждый в меру сил.

Тогда сохранится выбор между плохим и ужасным, а также шансы бороться за лучшее будущее.

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