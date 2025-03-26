Саудовское болото: как происходит игра в переговоры по новым правилам

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В сети уже много написано, высказан целый ряд оценок и прогнозов дальнейшей тактики Путина (затягивать, давить на фронте, добиваться обвала Украины). Ввиду чего считаю излишним что-то анализировать. Сообразно духу времени буду делиться исключительно антинаучными конспирологическими версиями. Все совпадения случайны.

1. Правилом хорошего тона при оценке некого трехстороннего процесса является изучение первоисточников из трех стран. Это позволяет выделить главное для каждой из сторон, а также зафиксировать фигуры умолчания.

2. До обнародования официальных позиций по итогам консультаций в Саудовской Аравии Россия превентивно обвинила Украину в срыве публикации совместного российско-американского заявления. По форме выглядит как чушь (ибо при чем Украина к двустороннему заявлению?). Причина в том, что говорили о разном и не договорились.

3. Какую повестку обещали до встречи? Безопасное судоходство в Черном море, исключение ударов по энергетике, возврат пленных, а также гражданских и детей. Это то, что собиралась обсуждать украинская сторона. Но при этом Трамп отдельно подсветил вопрос территорий.

4. Кто поехал на переговоры? Со стороны Украины – министр обороны Умеров и замглавы ОП Палиса. Оба по должности компетентны говорить о военно-политической и военной ситуации (либо в один клик получить нужные сведения) и принимать технические решения, обсуждать вопросы прекращения огня. Плюс Умеров имеет опыт в диалоге по возврату пленных. Т.е., украинская делегация полностью соответствовала заявленной повестке.

Россию представляли сенатор-дипломат Григорий Карасин (75 годиков) и советник главы ФСБ, генерал-полковник Сергей Беседа (70 годиков).

Это яркие представители "клуба злых дедушек", которым поручено вести диалог с США. Бросается в глаза несоответствие типажей со стороны США и РФ, я об этом уже писал.

Ушаков – Лавров физиологически и ментально бесконечно далеки от Уолтца — Рубио. Равно как и Карасин с Беседой от их визави – Майкла Антона (госдеп) и Эндрю Пика (совет нацбезопасности, помощник Уолтца в Сенате).

Антон – "консервативный эссеист", генератор идей, специалист по стратегическим коммуникациям. Гипотеза в том, что его задача – огранить некое политическое решение в правильную форму.

Пик сейчас имеет более широкий мандат, но органически он – специалист по Ближнему Востоку, Ирану, год служил в Афганистане в качестве советника командующего американской группировкой.

Карасин – известный ястреб из МИД, переведенный на почетную пенсию в сенаторы. Ему триста лет не интересны никакие зерновые сделки в каком-то там Черном море. Зато он может рисовать вместе с американцами маркером по глобусу.

Беседа является, скажем так, специалистом по внутриполитической ситуации в Украине. Он знает расклад, владеет информацией об активах, может со знанием дела обсуждать тему дестабилизации Украины. Собственно, он и должен был обеспечить эту дестабилизацию в 2022 г. Но провалился.

С ними обоими в принципе бесполезно говорить о каких-то прекращениях огня. Они не имеют никакого отношения к фронту. А вот о территориях и политическом курсе Украины как элементах урегулирования – вполне.

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5. Что мы видим по итогу? Стороны заявили, что договорились по повестке, которую ехала обсуждать украинская сторона. Кроме конкретики по возврату украденных людей.

Россияне и американцы говорили о контроле над территориями. Карасин по итогу заявил, что было интересно, но не договорились. Он публично зафиксировал расхождение позиций. Т.е., предложенный Кремлем формат раздела Украины американцы не приняли из-за четкой позиции украинского общества и власти, что базируется на стойкости Сил обороны.

Чтобы переговоры не выглядели безрезультатными, американцы получили почву для пресс-релизов в виде судоходства (которое и так есть), продовольствия (которому и так никто не мешал) и механизмах сохранности энергетики (которые еще предстоит выработать).

Россия получила отмену санкций и снижение издержек (страхование, обслуживание в портах) для структур, задействованных в поставках продовольствия и удобрений. Санкции – это одна из узловых тем, Карасин ее может понятийно обсуждать.

Советую зайти на сайт Кремля и почитать: там есть детали, как должны заработать пункты о безопасном судоходстве – только после отмены санкций.

6. Выглядит так, что украинская сторона вообще могла бы не ехать. А поехала только ради темы возврата людей. Ибо остальное явно было согласовано заранее и могло быть подтверждено дистанционно.

Характер заявлений указывает, что камнем преткновения как была, так остается тема контроля над оккупированными Россией территориями Украины. РФ не хочет безусловного прекращения огня без фиксации территориальных захватов.

Поскольку российские требования заведомо неприемлемы, Москва сейчас будет забрасывать переговорный процесс разными мелочами, чтобы ее нельзя было обвинить в срыве. А за каждый следующий раунд будет требовать практических уступок (в сфере отмены санкций, например).

Параллельно Москва активно готовит почву для обвинения Украины в срыве переговоров. Сегодня очередное заявление сделал еще один "злой дедушка" — генерал ФСБ и по совместительству сенатор Владимир Джабаров. Суть лобовая: если Киев не принудят выполнить российские хотелки, "Украина будет срывать переговоры". Прозрачнее некуда.

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7. Общий итог – договорились договариваться. Вместо принципиального общего решения процесс начинается распадаться на ручейки, каждая из линий будет требовать времени на воплощение.

Поскольку США проявили свое уязвимое место – тайминг – россияне будут форматировать процесс под себя, управляя не столько повесткой, сколько таймингом, выторговывая уступки. Песков недаром заявил, что встреча на высшем уровне пока не обсуждается. Курс на затягивание не скрывают…

8. Целый ряд экспертов сходится во мнении, что Путин таки собирается войти в весенне-осеннюю военную кампанию, рассчитывая по ее итогам обвалить Украину или как минимум захватить еще что-то важное. Причем надеется это сделать без волны принудительной мобилизации, только за счет наемников (через увеличение выплат и вовлечение уязвимых категорий – зэков, подозреваемых, должников и т.д.).

При текущем характере военных действий такой подход выглядит заведомо тупиковым. Прольется много российской крови за некоторое количество руин и убитой земли.

Единственная переменная, которую РФ может существенно нарастить — это удары по гражданскому населению, чтобы понизить стойкость войск и запустить брожения с помощью обвинений украинской власти в том, что Россия продолжает убивать наших людей якобы из-за неуступчивости Киева.

Вторая переменная – это западная помощь. С ней также будут бороться через обвинения Украины в срыве мира.

Собственно, две позиции по итогам – не дать обвинить Украину в торпедировании мирного процесса (я это вживую наблюдал в ТКГ в 2020/21 гг.) и всесторонне усиливать фронт, чтобы Путин окончательно забуксовал.

Трамп может попытаться форсировать к 100 дням каденции, но без давления на Россию результата не будет. Пряник РФ сегодня получила. Посмотрим, достанут ли кнут.

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