Хаос в Донецке, вакуум в Киеве: как 11 лет в эти дни Украина теряла Донбасс

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В эти дни — уже 11-я годовщина начала войны России против Украины. Как мы теряли Донецк, или почему эскалация иногда необходима.

Сразу начну с того, что 11 лет назад — их было больше. Нас — тех, кто был готов выйти на улицу с флагом в руках, было несколько тысяч, а готовых взять оружие — несколько десятков человек...

Сепаратистов было тысячи — их подвозили автобусами, организовывали, снаряжали.

Я хорошо помню март месяц 14-го года, как под донецкой администрацией звучал один лозунг "Россия, Россия". Я зашел в толпу, и я хорошо понимал то, что, если меня кто-то узнает — меня просто могут жестко избить.

Но там некому было узнавать меня: кто-то из митингующих говорил с откровенным русским акцентом, кто-то обсуждал организационные вопросы, вспоминая город Таганрог. У одного из мужчин я заметил в руках паспорт России.

Наш враг искусственно создал преимущество в силах.

К сожалению, большинство донецких "элит" в то время проявили пассивность. Многие не верили, что это может закончиться чем-то плохим. Многие ждали решений от авторитетов "с горы". Власть в лице мэра Донецка и губернатора проявляла пассивность, чтобы, по их словам, не напрягать ситуацию.

Эта пассивность обошлась нам дорогой ценой.

Губернатор Шишацкий был вынужден убегать от митингующих, которые хотели его избить. И догоняли, в прямом смысле, ударами по голове.

Донецкие бы никогда не дернулись на губернатора. А наемники просто не знали, на кого они напали.

Казалось бы, власти после такого — надо понять серьезность, хотя бы из-за своего достоинства. Но не произошло ничего, кроме еще большей пассивности.

Они были готовы убивать. Мы, к сожалению, нет.

Мы кричали патриотические кричалки. Они били и убивали. Причем делали это достаточно жестоко. 13 марта убили одного из первых патриотов в самом центре Донецка — Дмитрия Чернявского. Убили ножом. Других митингующих загнали в круг и кричали "на-ка-ле-ни". Забрасывали камнями и брусчаткой. Только сейчас я понимаю, что Дмитрия убили намеренно. У ФСБ был план — создать хаос и посеять страх. Тот день останется у меня в памяти как один из самых страшных. "Скорая" забрала Дмитрия, когда он еще был жив, когда "скорая" ехала — мрази бежали за ней, пытались остановить и забрасывали ее камнями по дороге.

Россия в 2014 была готова воевать в 2014 году Фото: Скриншот

В жизни я ни о чем не жалею, кроме тех времен, что мы повели себя слабее наших противников. На силу надо было применять еще более жесткую силу, чтобы защитить свое и себя. Только так тогда можно было действовать.

Это, наверное, и ответ почему сейчас я в ВСУ.

Наша самооборона двух десятков ребят с палками и ножами — была слабой. Не хватало лидерства, в том числе политического. Так оно происходило в Днепре, где администрацию возглавил Коломойский и Корбан. Днепр в то время стал притяжением всех патриотических сил. Организационные вопросы решались мгновенно. Впервые там я увидел автомат "Узи". В Харькове в апреле провели зачистку всех сепаратистов. На этом все закончилось.

А в Донецке все только начиналось...

"Вакуум в Киеве", — когда я приезжал во властные кабинеты столицы и с круглыми глазами рассказывал, что происходит в Донецке, что цель создания автономии, — разные чиновники махали руками и говорили — успокойся, все под контролем. Тогда я и в самом деле думал, что все под контролем и что есть определенный план. Но ошибся. Такой план начал реализовываться только летом — когда военным путем зачищали города: так освободили Славянск, Краматорск, Мариуполь, Дружковку, Авдеевку. Но было поздно — Россия решила действовать также военными методами. Обеспечивая местных деньгами, оружием и открытым российским контингентом.

В этом тексте я хочу отметить всех тех, кто боролся за Украину еще тогда, когда не было официального вторжения. Кто боролся на самом сложном участке фронта.

Многие из тех патриотов погибли во время столкновений, пропали без вести или погибли уже с оружием в руках во время первых месяцев АТО.

Владимир Рыбак, Дмитрий Чернявский, Николай Березовый, Юра Матущак. И много других патриотов... Большая честь для меня, что с ними я был знаком лично.

Этот текст для того, чтобы мы помнили, как все начиналось.

Понимали, что война идет двенадцатый год.

Усвоили уроки — что пассивность убивает.

И чувствовали, каким тернистым является путь независимости.

Сил всем на борьбу!

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