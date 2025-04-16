Крах украинских олигархов: чего хотят США от Зеленского под видом сделки по минералам

Related video

Со мной поделились второй частью закрытого плана UAUA — Ultimate American-Ukrainian Alliance. И вот что важно знать!

Несмотря на 113 миллионов гривен, которые Кабмин собирается потратить на "консультантов", скорее всего, никакой окончательной сделки в Вашингтоне в этот раз подписано не будет. И Трамп не станет спешить завершать войну. Потому что сделка по редкоземельным ресурсам — лишь верхушка айсберга (причем изначально поданная на крайне невыгодных для Украины условиях).

Настоящая цель — получить от украинской делегации встречное предложение (которое ранее было передано президенту Зеленскому для изучения), направленное на полную перезагрузку экономики страны.

Важно

Отдать все за ничего: что такое "сделка между Украиной и США" и почему она никак не остановит войну

Как я уже писал, США готовы инвестировать в Украину 3 триллиона долларов за 10 лет.

ВАЖНО, что инвестиции будут осуществляться не через Госдеп, а через крупнейшие частные корпорации, и это настоящий инвестиционно-технологический штурм, который в свое время получили: Израиль, Южная Корея и Сингапур.

Именно поэтому вокруг UAUA уже началась тихая паника.

Почему?

Во-первых, практически каждая отрасль, в которую хотят зайти американцы, давно поделена между украинскими кланами:

оборонка — у "своих",

агросектор — у латифундистов,

энергетика — у олигархов,

транспорт, логистика, стройка — расписаны заранее,

IT, медицина, медиа — полностью под контролем.

Эти группы десятилетиями доили страну и сейчас чувствуют угрозу. Потому что международный бизнес приходит не только с деньгами — он приходит с технологиями, с мозгами, с новыми правилами игры. А это означает:

придется делиться,

придется пройти аудит (а это их страшный сон),

придется играть по-честному,

придется конкурировать.

И вот тут система начинает биться в истерике.

Во-вторых — и это ключевое: мы до сих пор не знаем, с кем из партнеров, какие договоры и на каких условиях уже были подписаны от имени Украины. Например, соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией…

А ведь США хотят заключить с Украиной свой БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ альянс, что означает отмену всех предыдущих договоренностей с кем-либо.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно