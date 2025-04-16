Крах украинских олигархов: чего хотят США от Зеленского под видом сделки по минералам
Систему, которая управляет Украиной многие годы, хотят сломать под видом сделки по минералам, утверждает политик Денис Ярослаский, сумевший изучить закрытый алан UAUA. Это значит крах всей финансовых групп, всей олигархической верхушки
Со мной поделились второй частью закрытого плана UAUA — Ultimate American-Ukrainian Alliance. И вот что важно знать!
Несмотря на 113 миллионов гривен, которые Кабмин собирается потратить на "консультантов", скорее всего, никакой окончательной сделки в Вашингтоне в этот раз подписано не будет. И Трамп не станет спешить завершать войну. Потому что сделка по редкоземельным ресурсам — лишь верхушка айсберга (причем изначально поданная на крайне невыгодных для Украины условиях).
Настоящая цель — получить от украинской делегации встречное предложение (которое ранее было передано президенту Зеленскому для изучения), направленное на полную перезагрузку экономики страны.
Как я уже писал, США готовы инвестировать в Украину 3 триллиона долларов за 10 лет.
ВАЖНО, что инвестиции будут осуществляться не через Госдеп, а через крупнейшие частные корпорации, и это настоящий инвестиционно-технологический штурм, который в свое время получили: Израиль, Южная Корея и Сингапур.
Именно поэтому вокруг UAUA уже началась тихая паника.
Почему?
Во-первых, практически каждая отрасль, в которую хотят зайти американцы, давно поделена между украинскими кланами:
- оборонка — у "своих",
- агросектор — у латифундистов,
- энергетика — у олигархов,
- транспорт, логистика, стройка — расписаны заранее,
- IT, медицина, медиа — полностью под контролем.
Эти группы десятилетиями доили страну и сейчас чувствуют угрозу. Потому что международный бизнес приходит не только с деньгами — он приходит с технологиями, с мозгами, с новыми правилами игры. А это означает:
- придется делиться,
- придется пройти аудит (а это их страшный сон),
- придется играть по-честному,
- придется конкурировать.
И вот тут система начинает биться в истерике.
Во-вторых — и это ключевое: мы до сих пор не знаем, с кем из партнеров, какие договоры и на каких условиях уже были подписаны от имени Украины. Например, соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией…
А ведь США хотят заключить с Украиной свой БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ альянс, что означает отмену всех предыдущих договоренностей с кем-либо.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно