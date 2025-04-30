Отобрать недра у олигархов: что даст Украине "соглашение по минералам" с США

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"Соглашение по минералам" будет охватывать все природные ресурсы Украины, включая нефть, газ и ключевые энергетические активы, сообщает Financial Times. По данным издания, США и Украина могут подписать соглашение уже на этой неделе!

О том, что сделка действительно близка, свидетельствует то, как внезапно подконтрольные блогеры и телеграм-каналы прекратили нагнетать волну в духе: "Трамп хочет забрать наши ресурсы, мы не позволим!" и прочую истерику, которую им ранее спустили в темниках после конфликта в Овальном кабинете. Более того, они сменили риторику, начав называть новое соглашение "равноправным" и "большим достижением переговорной группы" — при этом не имея никакого представления ни о предыдущем, ни о нынешнем засекреченном варианте документа.

Свою позицию по этому вопросу я высказывал ранее, но сейчас хочу ее расширить.

Во-первых, давайте будем честными: наши ресурсы являются нашими только на страницах Конституции. В реальности они давно захвачены местными кланами, которые живут по принципу "Техас должны грабить техасцы". Все, что еще не захвачено физически, давно оккупировано юридически: сотни тысяч гектаров земли с "нашими" недрами находятся в частной собственности со "спящими" лицензиями. Эти ресурсы не разрабатываются только из-за отсутствия необходимых технологий и капиталов.

Во-вторых, и это ВАЖНО!

Одно отдельное соглашение "по минералам" проблему не решит.

Мы должны выйти за пределы контракта и сделать США встречное предложение — создание настоящего большого Альянса, современного "Плана Маршалла", направленного на объединение украинской и западной цивилизаций!

Пригласить партнеров к нашему гостеприимному столу, но исключительно на понятных и ПРОЗРАЧНЫХ для украинского народа условиях!

Нам нужны их деньги, технологии и рынки сбыта. Зато мы должны быть готовы открыть для них все ключевые активы: энергетику, транспорт, логистику, порты, недра — все, что давно искажено коррупцией и требует полного перерождения.

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Без долгов и энергетики: FT узнало новые условия соглашения о минералах и когда его подпишут

ГЛАВНОЕ

Соглашение должно распространяться на ВСЮ территорию Украины, включая временно оккупированные районы. Это позволит нам, даже без физического контроля, получать прибыль с месторождений Донецкой, Луганской областей, а также с черноморского газового шельфа у берегов Крыма и оккупированной ЗАЭС.

Заключив такой Альянс, мы не просто откроем двери для западных инвестиций. Мы привлечем лучшие умы, новейшие технологии и используем уникальный шанс вывести Украину из послевоенной депрессии в лидеры Европы в кратчайшие сроки.

ЗАПОМНИТЕ — в день, когда Трамп подпишет именно такой Альянс, а не отдельное соглашение "по минералам", Россия навсегда потеряет Украину!

Каждый удар "шахеда" после создания Альянса, публично объявленного Трампом как одним из величайших достижений в его жизни, будет восприниматься мировыми лидерами не как удар по Украине, а как удар по самому Трампу.

Только так мы сможем вернуть домой 10 миллионов украинцев, которые выехали.

Именно поэтому я обращаюсь к Народным депутатам Украины:

Сегодня у Вас есть шанс изменить ход истории. Этот шанс может больше не повториться. Вы обязаны объединиться — независимо от партийной принадлежности и политических взглядов — ради одной идеи: объединение Украины и США в рамках альянса UAUA (Ultimate American-Ukrainian Alliance).

Если вы упустите этот момент, вы навсегда войдете в историю как самый беспомощный и самый ничтожный парламент за все время украинской государственности.

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