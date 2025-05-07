Странная любовь к Путину. Почему в мире далеко не все сочувствуют Украине

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ПОЧЕМУ НЕ ВЕСЬ МИР СЧИТАЕТ ПУТИНА ПРЕСТУПНИКОМ?

К сожалению, вопрос становится все более актуальным. К Орбану и Фицо мы фактически привыкли. Но генерация своих орбанов идет в Румынии, Чехии, Германии, Франции и далее по списку. Например, политические лидеры Африки почти полностью заражены орбанизмом, главными симптомами которого являются противоестественное уважение к Путину как "защитнику интересов собственной страны" и требования прекратить поддержку Украины, отдавая ее на растерзание агрессору.

Да неужели ФСБ способна завербовать столько известных людей? Политиков — да, но не избирателей, которые за них голосуют. То есть, имеем дело с объективным процессом, который надо понимать. Обратите внимание: во времена нападения СССР на Афганистан в демократических странах не было никого заметного, кто бы призывал к прекращению поддержки моджахедов, которые демократами отнюдь не выглядели. А против нас — довольно много.

И это не только потому, что у нас коррупция и ущемление демократических свобод. Большинству из тех, кто выступает против поддержки Украины, на эти свободы и законность плевать.

Конец ХХ — начало ХХІ века определялись пиком глобализма: он считался почти официальным мейнстримом, фокусы с гендерной идентичностью и цифровым контролем жизни ("цифровой концлагерь") стали почти неотвратимой реальностью. И это нравилось далеко не всем, просто жители многих стран не знали, против кого и как протестовать. Потому что ООН, ВОЗ, ВТО, ЕС, НАТО и прочие подобные глобальные организации превратились в бюрократические крепости — на них не повлиять, от них ни спрятаться. Ну, а навязанная глобалистами людоедская форма "борьбы с ковидом" раскрыла глаза практически всем.

И тут поднялся из чемодана и выполз на арену кремлевский фюрерок. И провозгласил, что Россия настолько величественна, что не желает жить по правилам, которые формулировала не она. А первое и главное российское правило — это "Будем делать что угодно, и ничего нам за это не будет".

И такой подход с позиций "можно все, лишь бы только это упаковать в обертку национальных интересов" очень понравился тем, кого пугали новации и глупость глобалистов. Поэтому во многих странах начали поднимать головы, кто не хочет жить по правилам, кому нравится их сознательно нарушать. А такие люди есть всегда, и это могут быть как крайне правые, так и крайне левые. И Путин стал для них не то чтобы лидером, а своеобразным образцом.

Да, безусловный примат национального над межнациональным в отдельных случаях вполне уместен, но в мире в целом это порождает хаос и конфликты, включая потенциальную ядерную катастрофу.

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После того, как Д. Трамп начал со своей стороны разрушать мировой порядок, построенный на правилах, процесс отхода от глобализма-либерализма в мире приобрел признаки лавинообразного и получил название "трампизма" (я бы еще добавил "путинизма"). Это и скрытый протест против либеральных извращений, и болезненная склонность к простым решениям, и расчет на грубую силу как наиболее надежный инструмент достижения цели.

А здесь Украина отчаянно противостоит военному давлению значительно большей страны, она оказывает эффективное сопротивление именно грубой силе и настаивает на выполнении международных правил и положений, в частности, о нерушимости границ и наказании агрессора! И это очень раздражает антиглобалистов и радикалов всех сортов, националистов в первую очередь. Потому что разрушает понятный для них мир трампизма-путинизма, где сильный имеет право издеваться и даже уничтожать слабого, а тот не имеет права даже защищать себя.

Кстати, требование "Не мешать издеваться над тобой" происходит из криминала. То есть, если обобщить, трампизм-путинизм вместо высокотехнологичного цифрового концлагеря навязывают нам обычную зону с зеками и надзирателями.

Единственный вариант поменять отношение к Украине адептов современного антиглобализма — это стать победоносными. Если мы не только будем сопротивляться, а достигнем своей цели в войне с недоимперией, то всевозможные орбаны с фицо сменят свою ненависть к Украине на льстивое уважение. Ведь они уважают только силу. У России были два шанса выйти из нынешней большой войны если не полной победительницей, то где-то между отметками "победа" и "частичная победа" или "частичная победа" и "ничья".

Первый — в конце весны 2022 года, второй — в конце осени того же года.

Но Путин известен тем, что из всех вариантов всегда выбирает худший. Поэтому вместо выскочить с награбленным чужим и сохранить свое, он решил дожать жертву, несмотря на свои потери.

Третий (возможно, последний) шанс остаться "при своих" ему сейчас подарил Трамп. Окно открылось 20 января и закрывается 9 мая. Теоретически, у Путина еще есть время для мегафинта прямо под свой праздник победобесия.

Однако что-то мне подсказывает, что Путин принял решение наложить кучу на предложение Трампа и пойти на новый круг эскалации — до конца осени 2025 года.

Итак, если через несколько дней в присутствии сюзерена — императора Си — не будут сказаны неожиданные слова о мире, это будет означать одно.

Что Россия решила вести войну до конца. Своего. Неотвратимого.

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