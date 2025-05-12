НАТО - в границы 1997 года. Что делает Путин для раскола Альянса и при чем здесь Китай

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Есть ли у Кремля по итогам парада какие-то достижения? Не натяжки, а вот прям достижения.

Считаю, есть.

Путин поставил под сомнение пятый этап расширения НАТО в 2004 году.

Роберт Фицо прорывался в Москву обходным путем, т.к. страны Балтии закрыли для него воздушное пространство. Хотя номинально – это союзник по военному-политическому блоку.

Фицодепутат от Словакии в Европарламенте Любош Блага обругал балтийцев, указав, что их действия противоречат нормам ЕС и НАТО.

И три балтийские страны, и Словакия были приняты в Альянс в 2004 г. Кстати – вместе с Румыний и Болгарией.

Представить в такой ситуации, что страны Балтии и Словакия в случае необходимости окажут друг другу военную помощь, невозможно. Интересно, как балтийцы будут теперь делиться с НАТО чувствительной информацией, пока у руля Фицо.

Получено очередное доказательство, что в условиях принятия решений консенсусом НАТО – это фикция. Альянс распался на двусторонние и многосторонние группы по интересам, где союзнические отношения сохраняются. Но больше это не универсальная норма.

Фицо стал индикатором нехороших перемен в НАТО Фото: Getty Images

Надо меняться. Но заинтересован ли кто-то в этом по-настоящему? Или курс на развал необратим?

Максимально символичное совпадение: пока Фицо жался к Вучичу в Москве, Польша и Франция 9 мая подписали соглашение, где присутствует блок взаимных оборонных обязательств.

Спрашивается: зачем этим странам какие-то дополнительные оборонные обязательства, если они в НАТО?

Последствия?

Для Словакии это несправедливая и глупая ситуация. Братислава всегда была адекватным и добросовестным партнером. А местная оборонная промышленность, особенно после 2022 г., получила серьезный импульс.

Поэтому я и отмечал: выглядит так, что это личная история г-на Фицо, который ищет варианты для себя, подрывая интересы страны. Вероятно, у Москвы есть какие-то стимулы, ценные лично для него (а-ля гарантии политического убежища или заступничество в конфликте с какими-то влиятельными недругами). После его отхода от власти ситуацию можно чуть смягчить, но не исправить главное.

А главное в том, что целостность союза больше не опирается на преемственность власти в странах-членах. Не только в США, в любой другой стране может смениться администрация, и Альянс будет подвешен. Британия, Румыния, та же Германия через круг.

Еще один момент. Балканы – уязвимое место. Невнятный статус НАТО испортит атмосферу в Черногории, где и так все непросто.

Москву посетили не только Вучич с Додиком, но и додикесса Желька Цвиянович (представитель Республики Сербской в президиуме Боснии и Герцеговины) с более мелкими додиками. Это все сложнее интерпретировать иначе, чем встраивание российских прокси (начиная от Грузии) в китайскую вертикаль. Стало быть, Москва не только по своему хотению, но и по велению Пекина может запустить режим "танцуют все". Или отключить его. Что делает Китай еще более желанным партнером для диалога со стороны ЕС.

Все помнят манечку России – откатить НАТО в границы 1997 г. Сверхидея Путина – возродить ГДР и построить берлинскую стену. Чисто для души.

Если Европа продолжит вести себя так же неповоротливо, шансы Кремля на успех вырастут. Пикантность в том, что берлинская стена может стать продолжением не кремлевской, а Великой китайской стены. Из-за которой будут передавать пламенный привет не только товарищу Трампу, но и всем последующим насельникам Белого дома.

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