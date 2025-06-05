Будет ли "Орешник": что показал Путин Трампу в телефонном разговоре

Путин, по сути, анонсировал через Трампа, что в ближайшие дни будут удары по Украине, пишет журналист Вадим Денисенко. Но Трампа это не сильно беспокоит — в телефонном разговоре президентов обсуждали и другие, более интересные для США вопросы.