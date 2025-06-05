Мнения
Будет ли "Орешник": что показал Путин Трампу в телефонном разговоре
Путин, по сути, анонсировал через Трампа, что в ближайшие дни будут удары по Украине, пишет журналист Вадим Денисенко. Но Трампа это не сильно беспокоит — в телефонном разговоре президентов обсуждали и другие, более интересные для США вопросы.
Related video
Разговор Трамп-Путин и будущие удары по Украине.
- Все, что происходило на переговорах в Стамбуле за последний месяц, сводилось к одной игре: украинцы совместно с европейцами и частью республиканцев толкали Трампа к тому, чтобы тот признал очевидный факт: Путин водит его за нос и пора вводить более жесткие санкции. Россияне играли в игру: Трамп, не введи санкции (программа-минимум — дотянуть до летних каникул и перенести этот вопрос на осень). Сегодняшний разговор показал, что в этой игре Путин пока побеждает.
- Львиная доля разговора велась об Иране и о возможной помощи РФ в ядерной сделке с Ираном. И это при том, что сегодня аятолла, де-факто, послал Трампа, заявив, что Иран не откажется от обогащения урана. Более того, Россия не имеет уж такого влияния на Тегеран и возможности Путина, мягко говоря, ограничены.
- Важно обратить внимание на то, что Путин провел также телефонный разговор с новым Папой. Кремль прекрасно понимает роль нового Папы в возможностях влияния на внутреннюю политику США. Пока это был звонок-знакомство. Но Кремль начинает думать, как играть на этом поле. Мы же здесь пока почти не играем.
- А теперь о самом главном. Путин, по сути, анонсировал через Трампа, что в ближайшие дни будут удары по Украине. Но мы это переживали не один раз и чего-то нового здесь нет, тем более, что о ядерке россияне даже не заикаются. Главный вопрос — будет ли "Орешник". Если нет — это подтвердит мою гипотезу, что "Орешник" — это все еще единичный продукт. Но главное другое: к осени Трамп окажется в ловушке. Путин его водил за нос по миру Украине и сейчас то же самое будет по Ирану. Осенью стартует избирательная кампания, и у Трампа будет два варианта: либо республиканцы сознательно идут на потерю большинства в Конгрессе, либо Трамп введет санкции против России.
- Безусловно, все, что делает Трамп, вызывает злость. Но напомню, без американского оружия, которое нам будут закупать европейцы, нам не выстоять. Поэтому нам нельзя сейчас обидеться на него. К сожалению, так работает реальная политика.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно
РФ бьет по Украине, а США не возражают. Какие последствия будет иметь телефонный разговор Путина и Трампа