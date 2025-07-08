Переломные 5 дней: как ВСУ удалось изменить ситуацию под Сумами и остановить врага

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Сумское направление

Судя по всему, российская Курская группа войск из состава группировки войск (ГВ) "Север", которая ранее активно наступала в приграничье Сумской области Украины, на данный момент в значительной степени утратила способность к наступлению. Как минимум за последние несколько дней передовым подразделениям ВСУ удалось резко осложнить ее положение несколькими своими контрнаступательными действиями на отдельных участках в западной части этого тактического вклинивания противника. В частности...

между Кондратовкой и Константиновкой ВСУ вклинились в боевые порядки противника не менее чем на 2,5 км, обойдя с севера Кондратовку;

к востоку от Алексеевки украинские передовые подразделения продвинулись минимум на 3,2 — 3,4 км, также обходя ее с севера;

кроме того, вероятно, ВСУ достаточно успешно продвигаются в направлении Варачино — Новониколаевка, сумев снова зайти в последнюю и продвинувшись в целом на 2,2 км с начала своих контратакующих действий на этом направлении.

Таким образом, передовые подразделения противника, которые продолжают удерживать Кондратовку и Алексеевку, оказались в достаточно уязвимом положении. ВСУ обошли их фланги достаточно глубоко (естественно, в тактическом смысле), и если они продолжат свое продвижение (расстояние между обоими вклинениями ВСУ составляет не более 5,5 км), то, очевидно, смогут их окружить, если эти вражеские подразделения вовремя не отступят в северо-восточном направлении.

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ВСУ удалось этого достичь лишь за 4-5 дней на прошлой неделе. Однако нельзя сказать, что передовые подразделения противника уже полностью утратили свою способность к наступательным действиям. Это далеко от истины. Ведь противник пытается, в свою очередь, блокировать все эти вклинения ВСУ, проводя настойчивые атаки на их флангах. Кроме того, ряд вражеских штурмовых подразделений из состава Курской группы войск противника пытается атаковать/штурмовать на ряде других участков своего "буферного" вклинения в приграничной полосе Сумской области Украины. В частности...

в районе Кондратовки подразделения морской пехоты РФ из состава 177-го отдельного полка (опмп), 40-й и 155-й отдельных бригад (обрмп) пытаются одновременно атаковать как с юга, со стороны села, так и с востока, а также с севера, со стороны Константиновки, чтобы "сжать" это продвижение ВСУ. Пока им это не удалось (ценой значительных усилий им удалось лишь "подвинуть" ВСУ на 50-100 метров). Более того, судя по всему, в противовес этим действиям противника украинским подразделениям удалось зайти в саму Кондратовку, по крайней мере в ее северную часть, и закрепиться там;

то же самое происходит и на направлении Яблоновка — Варачино, где штурмовые подразделения 83-й и 11-й отдельных десантно-штурмовых бригад противника (одшбр), усиленные подразделениями его 22-го и 1443-го "мобилизационного" мотострелковых полков (мсп), пытаются "вывалиться" в тыл наших подразделений, прорвавшихся на Новониколаевку. Их успехи такие же, как и у морской пехоты — до 150-и метров, а ВСУ, в свою очередь, удалось расширить свое вклинение между Алексеевкой и Новониколаевкой на 1-1,1 км;

в направлении сосредоточения противником основных усилий (район Юнаковки, а также к северу от хутора Садки) действует его 76-я десантно-штурмовая дивизия (дшд), отдельные подразделения из состава 137-го парашютно-десантного полка (пдп) 106-й воздушно-десантной дивизии (вдд). В течение прошлой недели, судя по всему, российское командование решило нарастить свои усилия в этом районе и окончательно захватить Юнаковку, а также полностью взять под свой контроль северную часть леса в районе хутора Садки. Для этого они дополнительно ввели в бой отдельные подразделения (до батальона) из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (обрмп). Однако россиянам не удалось достичь ожидаемого результата — они продвинулись только на восток от Юнаковки на 250 метров, а от государственной границы, от Олешни, в сторону хутора Садки расширили свое вклинение на 150-200 метров.

Таким образом, противнику, несмотря на введение в бой дополнительных сил и средств, пока что не удалось ни захватить Юнаковку полностью, ни прорваться к Садкам. Более того, характерно, что здесь действуют одни из лучших частей и соединений из состава его воздушно-десантных войск ("вдв"), усиленные рядом подразделений из состава морской пехоты (мп).

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