Первые намеки на штурм в Покровске: как следует действовать ВСУ, чтобы не допустить второго Бахмута

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Покровское направление

Ситуация к северо-востоку от Покровска и к северу от Мирнограда продолжает обостряться. Очевидно, что командование группировки войск (ГВ) "Центр" противника ввело дополнительные силы и средства в направлении Федоровка — Суворово, а также Разино — Родинское, в частности, переданные ему из состава 51-й ОВА. А именно 1-ю и 9-ю омсбр. Эти формирования считаются одними из лучших в российской 51-й ОВА (бывший "1-й армейский корпус НМ ДНР"), и именно они сейчас пытаются обойти Мирноград и Покровск с севера и северо-востока. В течение последних 2-х суток противник имел продвижение на вышеупомянутых направлениях до 1,2 км и до 2,3 км соответственно.

Справа, прикрывая фланг этих бригад, в направлении Попов Яр — Полтавка и Новооленовка — Русин Яр медленно, но упорно "ползут" штурмовые подразделения 20-й мсд 8-й ОВА (242-й и 255-й мсп), которые имели продвижение на 250-300 метров на юго-запад от Степановки.

После того, как командование ГВ "Центр" нарастило свои усилия частью войск (сил) 51-й ОВА к северу и северо-востоку от Мирнограда, соответственно активизировалась и 2-я ОВА противника, которая ранее "заблокировала" сам Покровск с юга. 30-я омсбр из ее состава, при поддержке штурмовых подразделений 1435-го мсп, атаковала в направлении Песчаное — Зверево, сумев "зацепиться" за южную часть последнего, продвинувшись на 1,6 км.

В свою очередь, на юго-запад от города 41-я ОВА при поддержке части сил той же 2-й ОВА пытается выйти на рубеж Муравка-Новониколаевка, действуя с двух направлений — атакуя силами своей 35-й омсбр как с востока, по оба берега реки Соленой, так и с юга, со стороны Котляровки. На этом направлении противник продвинулся до 1,5 км.

Также противник, очевидно, стремится выйти на рубеж Молодецкое — Удачное, атакуя эти населенные пункты с юга силами 15-й омсбр (2-а ОВА), в течение последних 3-4-х суток ему удалось выйти на западную окраину Удачного и перерезать дорогу Покровск-Межевая к западу от Удачного, продвинувшись на 2,8-3 км с юга.

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Таким образом, исходя из крайних изменений на Покровском направлении, следует сделать вывод, что командование ГВ "Центр" противника форсированными темпами пытается закончить "подготовительные мероприятия" по штурму этого района обороны ВСУ. Обе общевойсковые армии этой группировки (41-я и 2-я ОВА), усиленные значительной частью войск (сил) 51-й ОВА и рядом других сил и средств, сосредотачивают свои усилия именно на фланговых направлениях данного района обороны, готовясь к занятию наиболее выгодных с оперативно-тактической точки зрения районов и рубежей.

Кроме того, очевидно, что штурм самого города не за горами. "Пробные", фронтальные атаки с юга и юго-востока в сторону Покровска свидетельствуют о том, что у врага также есть определенный замысел в этом плане, который, очевидно, содержит элемент так называемого "сковывания" сил и резервов группировки ВСУ на внутренних флангах "окруженного" города.

Поэтому, по моему глубоко субъективному и дилетантскому мнению, вряд ли стоит "загонять" значительные силы и средства в сам Покровск для его обороны, как это было в большинстве предыдущих случаев различных "крепостей". Ведь в таком случае, они изначально будут поставлены в невыгодное и уязвимое для себя положение, с минимальными шансами удержать этот участок обороны в ходе отражения одновременных атак противника с обоих флангов.

Существует гораздо более эффективный и менее затратный во всех отношениях способ (метод) не допустить захвата противником нужного района обороны, который он намерен охватить (окружить). Потому что в таком случае сосредоточение и развертывание ударных групп (группировок) войск противника явно будет происходить не в "сферическом вакууме", а на флангах. То есть в тех районах и на тех рубежах, которые можно более-менее точно определить ЗАРАНЕЕ.

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