С намеком на Павлоград и Гуляйполе: ВС РФ формируют новый опасный плацдарм

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Сегодня мы сделаем исключение, рассмотрим одно направление, которое, наряду с Покровским, на данный момент является одним из самых сложных для ВСУ. Новопавловское (оно же, Южно-Донбасское) направление.

Текущая ситуация

По состоянию на вечер 22.07.2025, противник (ГВ "Восток") продолжал наступление на Южно-Донбасском направлении, сосредоточивая усилия на своем правом фланге — вдоль южного берега реки Волчья и по обе стороны трассы Запорожье-Донецк (то есть в полосах своих 36-й и 29-й ОВА).

Кроме того, противник продолжал активно атаковать на ряде участков в полосах 5-й и 35-й ОВА, очевидно, пытаясь обеспечить прикрытие с южного фланга обеим вышеупомянутым армиям.

Начиная с 19.07.2025, темпы продвижения противника на Южно-Донбасском направлении продолжают увеличиваться (по состоянию на отчетную дату они составили почти 16 квадратных километров в сутки).

В частности:

в направлении Новохатское — Зеленый Гай передовые/штурмовые подразделения 36-й омсбр противника (29-я ОВА), по-видимому, уже сумели продвинуться от Новохатского к восточной окраине Зеленого Гая и начали за него бои;

несколько дней назад подразделениям этой же бригады удалось продвинуться в направлении Поддубное — Искра по трассе Запорожье — Донецк, но их дальнейшие атаки в сторону Искры пока не увенчиваются успехом;

в направлении Мирное — Александроград достаточно активно наступает 430-й омсп (также из состава 29-й ОВА), за полтора суток его подразделения продвинулись здесь на 5,5 км;

также достаточно активно наступают подразделения 37-й омсбр противника (из состава 36-й ОВА) из Мирного в сторону Воскресенки. Есть информация, что они уже пытаются закрепиться в восточной части Воскресенки, несмотря на контратаки ВСУ на юг от населенного пункта. Более того, очевидно, 37-й омсбр активно помогает 430-й омсп противника, отдельные штурмовые группы которого пытаются прорваться на Воскресенку с севера;

в полосе действия 5-й ОВА ее 127-я мсд (вероятно, силами подразделений 394-го мотострелкового полка) ведет интенсивное наступление с рубежа Зеленое Поле — Новополь в сторону Темировки, вдоль дороги Гуляйполе — Великая Новоселка. Судя по всему, ряду вражеских штурмовых групп удалось зацепиться за Темировку;

в свою очередь, в полосе 35-й ОВА, вероятно, подразделения 69-й обрп упорно атакуют передовые позиции ВСУ, чтобы добиться полного захвата села Малиновка, пытаясь в дальнейшем продвинуться на север в сторону села Полтавка. Пока бои за Малиновку продолжаются с переменным успехом для сторон. ВСУ продолжают удерживать северную часть населенного пункта, а в южной и центральной частях закрепился противник.

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Вероятные действия противника в течение ближайшего времени на Южно-Донбасском направлении

Исходя из предыдущих и текущих действий противника, становится понятным, что его командование (ГВ "Восток") стремится полностью взять под контроль довольно значительный район местности между реками Волчья и Вороная, на стыке трех областей — Днепропетровской, Донецкой и Запорожской (ориентировочно — Гавриловка — Зеленый Гай — Темировка — Новониколаевка). При этом основными рубежами (ближайшими задачами), очевидно, для 5-й ЗВА является рубеж Камышеваха — Темировка, для северной группировки (36-я и 29-я ОВА) — Гавриловка — Новоселовка.

Поэтому в ближайшее время на этом направлении следует ожидать продолжения очень акцентированных атак противника в полосе его 29-й ОВА в направлении Поддубное — Искра (по обе стороны трассы Запорожье — Донецк), а в полосе 36-й ОВА, очевидно, будет организованный противником "штурм" Воскресенки "с трех сторон" и попытка дальнейшего прорыва в сторону Новоселовки. Судя по всему, обе эти армии имеют достаточно недвусмысленный приказ от "старших товариСЧей" — как можно быстрее выйти на восточный берег реки Волчья на участке Новоселовка — Искра.

В свою очередь, 5-я ОВА, вероятно, будет пытаться провести аналогичные действия южнее, на реке Вороная, упорно продвигаясь в сторону Камышевахи, захватывая при этом Темировку.

Где-то 1,5-2 года назад я писал, что выход противника на стык трех украинских областей в случае его оперативно-стратегического наступления в Южной операционной зоне — вполне вероятен. При этом, мне кажется, я даже называл Темировку как вероятный район, куда противник вероятно будет стремиться прорваться. К сожалению, именно так и происходит...

В связи с этим, в оперативном смысле следует отметить, что в случае занятия противником указанного района на стыке трех областей будет сформировано достаточно выгодное для него положение для ПРОДОЛЖЕНИЯ им наступательных действий, однако УЖЕ не только в Донецкой, но и в Днепропетровской, а также Запорожской (на Гуляйпольском направлении) областях.

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