Крах "Укрзализныци": как спасти железнодорожную сеть Украины, оказавшуюся на грани банкротства

Что будет с Украиной, когда "Укрзализныця" остановится? Что будет с перемещением украинцев? Что будет с логистикой грузов, если остановится этот железнодорожный оператор? Что будет с военной логистикой? А с энергетической? Напомню, что "Укрзализныця" — это еще и одна из крупнейших энергетических компаний Украины.

Вопросы не случайны.

С начала вторжения ущерб, нанесенный военными действиями только железнодорожной инфраструктуре, превысил $4 млрд (!!!).

В довоенные времена в Украине был только один бизнес, который стоил более $4 млрд. А здесь убытки только одной госкомпании более 4,3 млрд.

Вы не задумывались, кто их финансирует? Какой источник? Правильно, "Укрзализныця". Источник — собственные средства компании и средства госбюджета. "Укрзализныця" — одна из крупнейших компаний Украины, которая находится в управлении государства.

И вот тут начинается самое сложное.

Если бы УЗ была просто частным акционерным обществом и просто бизнесом — то этот монополист сам бы устанавливал тарифы на грузовые перевозки и на пассажирские, исходя из себестоимости, потребности в ресурсах для развития и эластичности спроса.

Когда вы едете в такси или маршрутке, вы платите экономически обоснованный тариф. Есть себестоимость, есть маржа перевозчика и ваша готовность платить или не платить.

Но с УЗ все сложнее.

Эта компания — каркас всей воюющей страны. И этот каркас удержал страну и ее обороноспособность с первых дней вторжения.

Ее задача — везти грузы различного назначения, несмотря ни на что. Ее задача — перевозить пассажиров и улучшать качество, несмотря ни на что.

В частности, последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривались аж в 2021 году (!).

Напомню, что пассажирские перевозки остаются в Украине социальными по своей сути. И их реальная себестоимость и близко не покрывается стоимостью билетов. А стоимость билетов — один из социально чувствительных вопросов.

Так, например, билет из Херсона или Львова в Краматорск можно купить за 309 грн. В пригородном движении все пенсионеры продолжают путешествовать бесплатно, а тарифы в среднем стоят 30-50 грн — самый доступный вид транспорта.

По сравнению с Польшей, несмотря на то, что там стоимость билетов частично покрывается из бюджета, стоимость билета выше, чем в Украине, минимум вдвое (!) за сопоставимую продолжительность маршрута

Идеально было бы, чтобы их стоимость покрывалась хотя бы частично за счет региональных бюджетов. Но этого до сих пор нет.

А это значит, что компания сама покрывает эти убытки. И убытки растут.

Повышение тарифов для отправителей груза для компенсации убытков может привести вообще к остановке ряда промышленных предприятий.

Но при этом расходы "Укрзализныци" растут:

В частности:

промышленная инфляция с середины 2022 г.: +176%;

рост цен на дизельное топливо: +57%;

рост рыночной з/п: +65%.

А зарплата железнодорожников при этом стагнирует — с апреля 2024 года не пересматривалась вовсе (!)

С начала 2025 года потери и убытки увеличились:

не менее 7 станций повреждено или полностью разрушено;

повреждено несколько железнодорожных составов, включая пассажирские и локомотивов.

Резервы давно закончились. Возникли серьезные сложности даже с обслуживанием внешнего долга. И если сегодня не принять решения, которые дадут компании ресурсы для восстановления и поддержания ликвидности, как аналитик, я считаю, что риски остановки (и компании, и всей Украины) становятся очень высоки.

Эти резервы закончились не только в "Укрзализныце", но и в государственном Резервном фонде. В бюджете их и изначально не было. Мы его утверждали с огромным дефицитом.

Каков источник пополнения Резервного фонда:

перевыполнение по налогу на прибыль предприятий, аккумулируемое в столице;

оно возникает преимущественно из-за сверхприбылей банков (!), зарегистрированных в столице, поэтому логично решение направить их на поддержку отраслей, на которых сегодня держится вся экономика страны и от которых зависит ее обороноспособность.

4,3 млрд грн, полученные уже из Резервного фонда компанией, позволили оплатить зарплаты в июне-июле (!), критически необходимо еще не менее 8 млрд, чтобы продолжить функционирование железнодорожного транспорта в стране.

Так где брать деньги?

Напомню, госбюджет является дефицитным. Рада только недавно приняла законопроект и увеличила госбюджет на 412 млрд грн для финансирования армии.

Киев же при этом очень профицитный. Причина — в столице зарегистрированы главные офисы всех крупнейших компаний Украины, главное, банков, которые за время войны показывают просто беспрецедентную доходность. За прошлый год — более 100 млрд грн!

За январь-июль 2025 года в Киеве собрано налога на прибыль предприятий — 16 млрд 775 млн грн, что больше на 11%, или на 1 млрд 687 млн грн, чем в январе — июле 2024 года. При этом на весь год план составляет 17 млрд 385 млн, то есть по состоянию на 31.07.2025 — план уже выполнен на 97% (и это уже уточненный в июне 2025 план, сначала он составил 14 млрд).

Соответственно, то, что будет собираться в августе-декабре — это будет перевыполнение сверх плана и не влияет на жизнедеятельность столицы.

Так что, вопреки критичности ситуации, решение есть.

Во вторник в ВР будет рассматриваться законопроект 13439-3 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2025 год (дополнительный ресурс в Резервный фонд, в частности, финансирование железнодорожного транспорта — АО "Укрзализныця").

На кону не так продолжение функционирования "Укрзализныци", как сохранение каркаса украинской экономики и обороноспособности.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

