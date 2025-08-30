Убийство Парубия: почему спецслужбы РФ будут "охотиться" за участниками Евромайдана и как это связано с фронтом

Related video

По убийству Андрея Парубия…

В последние месяцы по Украине пронеслась череда убийств и покушений, с одной очень схожей чертой. Это покушения и убийства не первых лиц государства, а тех, кто выполняет важную работу в тылу, либо, не находясь на слуху и в постоянном информационном пространстве, хорошо запомнился врагу своими прошлыми достижениями.

Важно

Во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия (текстовый онлайн)

Пока не завершено расследование и не назван как заказчик, так и исполнитель, нельзя говорить о том, кто стоит за этим убийством со 100%-й уверенностью, но, что-то мне подсказывает – все мы безошибочно знаем кто это.

Андрей Парубий был не просто политиком, погрязшем в бюрократии и ежедневной рутине, нет — он был человеком с крайне активной гражданской позицией. И эта активная гражданская позиция была костью в горле, как у нашего внешнего врага, так и его внутренних агентурных прихвостней.

Уверен, куда лучше меня скажут свое прощальное слово по Андрею Парубию те, кто его знал. Что же до убийства, создается впечатление, что российские спецслужбы избрали сценарий устранения хорошо известных лидеров украинской демократии и свободы из прошлого, не отыгрывающих сейчас на политической арене первых и даже вторых ролей, но убийство, которых возбуждало бы хищнические рецепторы скрепоносцев.

Важно

Украина на убийство Парубия должна "ответить симметрично", — нардеп Костенко (видео)

Это крайне негативная тенденция, ведь по факту, в зону риска попадают все участники Революции Достоинства и в целом, довольно обширный список имен и фамилий потенциальных жертв.

Конечно, такие убийства не меняют хода боевых действий и никак не влияют на зону БД, но они призваны удовлетворить отсутствие громких побед на поле боя, точечным удовлетворением кровожадности российского плебса. Провал летней наступательной кампании будут пытаться компенсировать убийствами известных украинских патриотов?

Очевидно, что – да.

Светлая память патриоту!

Источник