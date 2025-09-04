РФ выгребает последние резервы бронетехники: запасы танков закончатся в 2026-м

Related video

Очередная партия Т-62МВ после расконсервации и модернизации едет на фронт с 103-го бронетанкового ремонтного завода…

А как же Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв"?

Напомню, что по состоянию на начало 2022 года на хранении у России находилось около 2 000 танков Т-62. По состоянию на начало 2025 года пригодных к восстановлению было около 450, непригодных к восстановлению, но которые можно использовать для каннибализма — около 550.

Согласно верифицированным данным, потери РОВ в танках Т-62 составили более 300 единиц уничтоженных/поврежденных/затрофеенных. Согласно общим данным, потери превысили 500 единиц.

Также, с учетом поставок техники на фронт, РОВ в последние 3 месяца получали преимущественно восстановленную очень старую советскую технику.

Судя по всему, именно Т-62 станет теперь основным боевым танком РОВ, а не Т-72, Т-80 и даже не Т-90. Но тоже ненадолго. Точка невозврата запасов пройдена, а нулевой предел у РОВ — начало 2026.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно