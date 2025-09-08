Related video

РОВ осуществили самый массированный налет по Украине в количестве 810 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", из которых было сбито/подавлено 747.

Ввиду применения такого количества дронов и очередной волне заявлений некоторых комментаторов из секты "свидетелей тысячи Shahed-136" о том, что скоро каждую ночь будет по тысяче дронов запускаться, имеет смысл вспомнить о том, как РОВ удалось этой ночью установить такой рекорд.

Ответ прост — накопление.

В август РОВ вышли с накоплением за июль дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" в количестве около 1 350.

В августе Россия произвела более 6 000 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", при этом применив в течение месяца 4 133 ед. Элементарная математика — накопление могло составить за месяц до 2 тысяч дронов этой комбинации. Вместе с июльским накоплением — это более 3 350 ед.

За первую неделю сентября РОВ уже применили 1 960 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" при производственной выдаче более 1 400. То есть для проведения нынешней акции террора РОВ изъяли их накопленного боекомплекта более 500 дронов.

В настоящее время, помимо ежедневного производства и пополнения боекомплекта, у РОВ накопленных дронов сохраняется в количестве около 2 800.

Также на себя обращает внимание то, что РОВ пытаются выйти на периодичность массированных налетов 2–4 дня.

Это все указывает на то, что угроза повторения массированного, концентрированного налета РОВ остается достаточно высокой до сих пор, а сентябрь вполне может стать рекордным по налетам месяцем.

