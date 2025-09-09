Рекорды и антирекорды Верховной Рады IX созыва: чем удивил парламент за 6 лет

Related video

Политические особенности Верховной Рады Украины девятого созыва

В конце августа отметили шестую годовщину начала работы Верховной Рады Украины девятого созыва. 2 сентября открылась рекордная — четырнадцатая — сессия этого состава украинского парламента. Но дело не только в формальных информационных поводах. Этот состав Верховной Рады Украины действительно заслуживает особого внимания. Он точно останется в истории украинского парламентаризма (хотя и очень неоднозначно), в частности потому, что установил целый ряд политических рекордов и во многих измерениях выразительно отличается от всех предыдущих созывов Верховной Рады Украины. Именно на это — на ключевые особенности нынешнего состава украинского парламента — я хочу обратить внимание.

Главная и определяющая особенность Верховной Рады Украины девятого созыва — однопартийное парламентское большинство. За все время независимой Украины у нас ни разу не было такой ситуации, даже во времена президентства Януковича (тогда было коалиционное парламентское большинство в составе Партии регионов и Компартии). Формально, в первом составе Верховной Рады Украины, избранном еще в 1990-м году, большинство составляли депутаты, которые были членами Коммунистической партии (еще КПСС). Но тогда еще был Советский Союз, еще не было новых политических партий. И не было самого института парламентского большинства.

Однопартийное парламентское большинство в определенной степени упростило и ускорило принятие решений Верховной Рады Украины девятого созыва в первые месяцы ее работы, но одновременно значительно деформировало внутренние парламентские процессы. Однако более важно другое — однопартийное парламентское большинство стало политической основой и предпосылкой перехода к де-факто президентской форме правления, когда главным центром принятия решения стал Офис президента Украины. В условиях, когда сама парламентская фракция партии "Слуга народа" не была, и так и не стала самостоятельным, действенным и самоорганизованным политическим субъектом, это в конце концов привело к ослаблению влияния и всего парламента.

Сейчас однопартийное парламентское большинство имеет скорее формально-юридический характер. Фактического большинства у "Слуг народа" уже давно нет. Однако это компенсируется (и далеко не в первый раз в истории украинского парламентаризма) ситуативным большинством, в которое кроме "Слуг народа" входят некоторые депутатские группы и отдельные народные депутаты из разных парламентских фракций и групп. Возможно, мы еще увидим интересные и противоречивые процессы вокруг института парламентского большинства в нынешнем составе Верховной Рады Украины.

Еще одна важная особенность девятого созыва Верховной Рады Украины — это наш "длинный парламент". Этот термин известен применительно к событиям Английской революции середины 17-го века. Сейчас в Украине появился собственный "длинный парламент". Конституционный срок полномочий Верховной Рады Украины — пять лет. Это не означает, что украинский парламент должен работать ровно пять лет. При определенных обстоятельствах его полномочия могут быть досрочно прекращены. Или, как сейчас, нынешний созыв Верховной Рады будет работать, пока не будет избран новый состав парламента. Верховная Рада Украины девятого созыва работает уже шесть лет (что уже является рекордом для нашей политической и парламентской истории), и может работать еще дольше, пока не завершится война. Главная причина такой ситуации — полномасштабная война с Россией и правовой режим военного положения, который запрещает проведение выборов во время войны.

В контексте "длинного парламента" стоит обратить внимание на еще одну специфическую черту нынешнего состава Верховной Рады Украины. Пожалуй впервые в истории украинского парламентаризма наблюдается тенденция бегства народных депутатов из состава Верховной Рады. Единичные случаи отказа от мандата депутата парламента были у нас и раньше. Но никогда не было такой четко выраженной тенденции. Целый ряд парламентариев уже отказался от своего депутатского статуса, но желающих это сделать — еще больше (парламентские источники насчитывают несколько десятков народных депутатов, которые хотят досрочно уйти из состава Верховной Рады). У этого нового явления много причин. Это, в первую очередь, политическая девальвация статуса народного депутата Украины. Личное политическое влияние депутата парламента стало значительно меньше, чем раньше, а ограничений и проблем, связанных с депутатским статусом, стало значительно больше.

Верховную Раду девятого созыва отличает и то, что это состав парламента, который большую часть своей каденции работает в чрезвычайных условиях (эпидемия Covid-19, карантин, полномасштабная война с Россией, работа в условиях военного положения). Это накладывало ощутимый отпечаток и на специфику парламентской деятельности, а также способствовало уменьшению парламентского влияния в системе государственного управления. В чрезвычайных условиях решающую роль играют президент Украины, исполнительная власть, а также силовые структуры (или органы государственной власти, которые имеют дополнительные полномочия в чрезвычайных условиях), но не представительные органы власти.

Еще одна специфическая черта Верховной Рады Украины девятого созыва заключается в том, что это парламент "новых лиц". В условиях независимой Украины парламент впервые обновился на 80%. В первую очередь это произошло за счет партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде, и среди ее депутатов ни один не избирался ранее в украинский парламент. Вообще в избирательном списке этой партии на парламентских выборах 2019 года не было ни одного бывшего депутата парламента. Это был сознательный политический подход команды Владимира Зеленского для демонстрации того, что к власти идут совершенно новые люди.

Это также был самый молодой состав Верховной Рады Украины за всю историю современного украинского парламентаризма. Средний возраст депутатов этого созыва составлял около 41 года. Около 30% депутатов были моложе 35 лет, большинство депутатов этого созыва были в возрасте от 30 до 40 лет. Если вспоминать о демографических показателях структуры этого созыва Верховной Рады, то есть еще один рекорд — среди избранных в 2019 году народных депутатов почти 21% составляли женщины.

Парадокс в том, что это как раз то, чего хотели большинство избирателей в 2019 году, а на самом деле и раньше. Хотели новых, молодых, "нетронутых" (в политическом смысле, конечно). Получили. Но быстро выяснилось (и для Владимира Зеленского, и для многих его сторонников), что новизна, политическая "девственность", молодость, совсем не гарантируют нового и более высокого качества парламентаризма. Во многих индивидуальных случаях произошло скорее наоборот.

Когда вспоминают Верховную Раду девятого созыва, то, как правило, критикуют монобольшинство. Но следует отметить, что этот состав парламента имеет наиболее слабую оппозицию за все время современного украинского парламентаризма. Такая ситуация сложилась сначала вследствие политико-идеологических расколов в лагере оппозиции — одна ее часть была пророссийской, а другая, наоборот, нападала на Зеленского с национал-патриотических позиций. После 24 февраля 2022 года на ослабление оппозиции мощно сработал фактор войны. Пророссийская оппозиция была разгромлена и деморализована, ее остатки перешли на сторону власти хотя бы ради собственного спасения. Национал-патриотическая оппозиция в первые полтора года войны оказалась в состоянии неопределенности. И Зеленский очень достойно проявил себя, поэтому критиковать его было неудобно, да и любая чисто политическая критика власти в тот период могла восприниматься как содействие врагу. Только с осени 2023 года национал-патриотическая оппозиция постепенно начала восстанавливать свою критическую позицию относительно действий власти. Но парламентская оппозиция остается достаточно распыленной, и ощутимо слабой как в количественном, так и в качественном измерении. К тому же все парламентские оппозиционные лидеры не пользуются доверием абсолютного большинства украинских граждан.

Еще одна специфическая особенность нынешнего состава Верховной Рады — целый ряд народных депутатов оказалась за решеткой, некоторые сбежали за границу, несколько десятков парламентариев находится под следствием. Между прочим, все это следствие одного из достижений Верховной Рады Украины девятого созыва — отмены депутатской неприкосновенности. Правовые претензии к немалому количеству народных депутатов связаны или с нарушением норм антикоррупционного законодательства, или с тем, что они подозреваются в государственной измене.

Нынешний состав Верховной Рады Украины останется в истории украинского парламентаризма благодаря еще одному своему достижению, правда специфическому, — турборежиму. Так назвали чрезвычайно быстрое принятие законов в сессионном зале, часто — без достаточного обсуждения и по сокращенной процедуре. Уже в первый день работы этого состава парламента Украины состоялось 175 голосований, было рассмотрено 27 вопросов повестки дня. Преимущественно это были кадровые решения. Но было и решение, которое касалось изменения одной из норм Конституции Украины — отмены депутатской неприкосновенности. Острая дискуссия вокруг этой нормы продолжалась в Украине более 20 лет. Поэтому это было и значимое, и символическое решение. Как уже отмечалось, это решение имело последствия, в том числе, для депутатов, которые его проголосовали.

В первый месяц своей работы — в сентябре 2019 года — Верховная Рада девятого созыва приняла 94 законопроекта, а также 267 постановлений. Турборежим в работе этого состава парламента длился недолго — около двух месяцев, но запомнился и вошел в историю украинского парламента. Однако менее известно, что нынешний состав Верховной Рады Украины включал турборежим еще один раз — в первые месяцы после полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда за свою седьмую сессию этот состав парламента принял 266 законов, что также стало рекордом.

При всех своих рекордах, разнообразных и неоднозначных достижениях Верховная Рада Украины девятого созыва имела наименьшее влияние на политические процессы и на систему власти в Украине по сравнению со всеми своими предшественницами. Это является следствием и однопартийного парламентского большинства, и слабой парламентской оппозиции, и де-факто президентской формы правления. Это также поучительный урок для следующего состава Верховной Рады Украины.

Но каденция нынешнего парламентского созыва еще не завершена. И кто знает, может Верховная Рада Украины девятого созыва еще нас удивит (желательно приятно)?

